Leonard Azamfirei, urare cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă

”A mai trecut un an care va rămâne atipic în amintirea noastră, afectat de restricții și crize pentru care nu eram pregătiți. Cu toate că stilul nostru de viață a suferit schimbări dramatice, am învățat să ne adaptăm vicisitudinilor provocate de unul dintre cele periculoase virusuri din istorie. Această criză ne-a arătat cât de vulnerabili eram în modul nostru obișnuit de viață și am descoperit nu doar că suntem fragili, ci și cum să muncim altfel, să fim mai creativi și cum să depășim noi obstacole.

Vă urez un sfârșit de an mai bun și mai liniștit! Fie ca noul an să vă aducă multă sănătate, împlinire și clipe frumoase alături de cei dragi! La mulți ani!”

Senator Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș