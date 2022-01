VIDEO: Reghinul și folkul, o iubire mereu frumoasă

Share



A fost odată ca niciodată un fenomen, curent, mișcare, festival, spuneți-o cum doriți, pe nume ”Cenaclul Flacăra” condus de poetul Adrian Păunescu. Printre cei care au activat în cadrul acesei frumoase întâmplări din perioada anilor 70-80 din veacul trecut, sunt și câțiva frumoși reghineni. Aceștia, la fiecare final de an, la insistențele lui Vali Câmpean, se reunesc în cadrul tradiționalului spectacol de colinde și cântece de iarnă intitulat „Ler, ler…flori de ger”.

De-a lungul anilor pe afișul „Ler, ler…flori de ger” au fost prezente nume importante ale muzicii, cu precădere folkiști, Maria Gheorghiu, Daniel Iancu, Mircea Vintilă, ca să dăm doar câteva nume, fără să-l mai punem la socoteală pe bistrițeanul Florin Săsărman, cel care conduce an de an ceata de colindători, din care nu lipsesc foștii componenți ai Cenaclului Flacăra, că tot am adus vorba de acest fenomen cultural desfășurat între anii 1973 și 1985.

Este vorba de Angela Mariașiu, Magda Puskas, Sorina Bloj, și nu în cele din urmă, Májay Gyözö, de numele căruia se leagă una din cele mai populare piese ale cenaclului condus de Adrian Păunescu, ”Totuși iubirea”. Cu toții s-au reunit și la ultimul episod „Ler, ler…flori de ger” avut loc în seara zilei de 21 decembrie la Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” din Reghin.

În cel privește pe Májay Gyözö, a debutat în muzica folk în 1980, doi ani mai târziu fiind cooptat în cadrul Cenaclului Flacăra căruia ia rămas fidel până în 1985, an în care cenaclul a fost tras pe linie moartă de către autorități. Este autorul piesei „Totuși iubirea”, titlu care dă și numele primului și singurului album semnat Májay Gyözö lansat în 2019.

Aici regăsim piese precum „Fiul legitim”, „Redevenim copii”, ”Ființa și averea”, ”Hai să mergem într-o seară”, ”Totuși iubirea” și desigur ”Din, dang,ding”, pe versurile aceluiași Adrian Păunescu, piesă nelipsită de la fiecare ediție „Ler, ler…flori de ger” unde artistul a participat.

Alin ZAHARIE