Mara Togănel în vizită la grădiniță de Ziua Națională a Lecturii

Mara Togănel, prefectul județului Mureș, a celebrat Ziua Națională a Lecturii în preajma preșcolarilor Grădiniței cu Program Prelungit numărul 1 din Târgu Mureș. În acest cadru, Mara Togănel a citit micilor ascultători și totodată a redescoperit „satisfacția de a răsfoi câteva dintre cărțile copilăriei”.

„Ne-am bucurat împreună de cea mai simplă cale pe care noi, adulții, o avem către lumea copiilor – lectura. Am luat parte la o acțiune frumoasă, în care adulții au donat copiilor câteva dintre cărțile care i-au format în copilărie. Mai apoi, am povestit și am citit câte ceva alături de un grup de ștrengari de numai câțiva anișori”, a transmis prefectul județului Mureș pe pagina personală de Facebook.

Mara Togănel îi încurajează pe cei mari și responsabili să le deschidă celor mici drumul spre lectură, pentru a le construi un drum armonios spre viitor.

„Sărbătoriți cărțile, lectura și încurajați-i pe cei mici să citească!

Aveți grijă de prezent, pentru a avea, cu toții, un viitor bun!”, a mai transmis Mara Togănel.

Mălina MORARU