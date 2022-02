FILE - In this Nov. 17, 2019, file photo, Kanye West appears on stage during a service at Lakewood Church in Houston. West is scheduled to unveil his 10th studio album, “Donda,” named after his late mother, at a listening party Thursday, July 22, 2021, at Mercedes Benz Stadium in Atlanta. (AP Photo/Michael Wyke, File)

Mofturile unui artist Share

Regizorul unui nou documentar dedicat cântăreţului Kanye West s-a declarat dezamăgit, dacă nu chiar surprins, de remarcile controversate ale artistului, care a cerut în ultimul moment un nou montaj al filmului început cu mai bine de 20 de ani în urmă cu acordul său, relatează AFP. Clarence "Coodie" Simmons a început să-l urmărească cu camera de luat vederi pe prietenul său Kanye West în 2001, curios să vadă unde îl vor duce paşii pe acest ambiţios muzician din Chicago. La sfârşitul călătoriei către celebritate, el a obţinut 320 de ore de filmări inedite şi adesea intime.