Buget axat pe investiții la Târnăveni

Aleșii locali ai municipiului Târnăveni au aprobat joi, 10 februarie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, bugetul Primăriei municipiului Târnăveni pentru anul 2022. Rezumativ, bugetul general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022 va avea venituri în sumă de 66.983.000 de lei, cheltuieli în sumă de 70.382.000 de lei și un deficit în sumă de 3.399.000 de lei care va fi acoperit din excedentul anilor precedenți.

”Primordial e investiția în municipiul Târnăveni”

În anul 2022, din bugetul local al municipiului Târnăveni vor fi finanțate investiții în cuantum de 9.799.280 de lei, din care 8.036.280 de lei pentru continuarea unor lucrări. Totodată, estimările pentru acest an prevăd suma de 15.918.000 de lei reprezentând bani primiți de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, iar pentru secțiunea de Dezvoltare noul buget prevede cheltuieli de 22.755.000 de lei, din care 20.125.000 de lei reprezintă cheltuieli pentru programe cu finanțare nerambursabilă.

”În primul rând, este un buget axat pe investiții, după care încercăm să asigurăm funcționarea instituțiilor care aparțin unității administrativ-teritoriale. Avem lucrări în desfășurare și unele care urmează să intre în execuție, mă refer la acele lucrări de investiții cum ar fi modernizarea Școlii Gimnaziale ”Traian”, o lucrare de peste 4 milioane de euro, lucrarea de alimentare cu apă a cartierului Botorca, despre care deja putem spune că este în execuție. De asemenea, lucrăm la atribuirea licitației pentru modernizarea Colegiului Tehnic, Liceul de Chimie cum mai este cunoscut, am scos deja o dată la licitație Liceul Teoretic și Casa de Cultură și din păcate nu a participat nimeni”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Sorin Megheșan, primarul municipiului Târnăveni.

”Primordial e investiția în municipiul Târnăveni”, a adăugat Sorin Megheșan.

Licitații afectate de escaladarea prețurilor



Referindu-se la problemele întâmpinate în elaborarea noului buget, edilul șef al municipiului Târnăveni a precizat că scumpirea materialelor de construcții afectează serior licitațiile aflate în desfășurare.

”După ce s-a întâmplat în anul 2020, cu explozia prețurilor la materiale de construcție, pot spune că niciun deviz nu coincide în momentul de față cu momentul de anul trecut când a fost făcut, în luna aprilie 2021. Am atras atenția asupra acestui lucru, inclusiv Guvernului României, că vom rămâne cu lucrări neatribuite deoarece au escaladat prețurile la materialele de construcții, iar devizele făcute în urmă cu un an nu mai coincid cu costul materialelor din acest an. Firmele nu mai participă la licitații și sunt în mari pericole inclusiv proiecte europene care au fost câștigate, contractele semnate dar din cauza prețurilor care au crescut enorm nu mai pot fi duse la bun sfârșit. Din punctul meu de vedere este nevoie de o intervenție fermă a autorităților centrale pentru a remedia această situație”, a punctat Sorin Megheșan.

