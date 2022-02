Șapte ani de ”INFO Trafic Târgu Mureș”. Interviu cu creatorul grupului mureșean nr. 1 de pe Facebook

Share



În urmă cu doar câteva zile, în data de 23 februarie 2022, grupul de Facebook intitulat ”Info Trafic Târgu Mureș” a împlinit șapte ani de existență. Cu acest prilej, creatorul grupului, Marian Cristian, a adus mulțumiri tuturor celor care au contribuit de-a lungul anilor cu informații vitale din traficul rutier mureșean astfel încât ”Info Trafic Târgu Mureș” a devenit principalul grup mureșean de pe rețeaua de socializare Facebook, cu peste 70K.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentați cititorilor Zi de Zi.

Marian Cristian: Numele meu este Marian Cristian și sunt creatorul grupului ”Info Trafic Târgu Mureș”.

Rep.: Ce v-a determinat să înființati grupul de Facebook ”Info Trafic Târgu Mureș” în urmă cu șapte ani?

M.C.: A fost o ambiție de a mea pentru că intrasem pe un alt grup de genul ca al meu și era o harababură totală și am zis atunci trebuie să fac eu un grup în care să fie mai ok și mai “curat”.

Rep.: Care a fost evoluția grupului de la înființare și până în prezent?

M.C.: Evoluția a fost una foarte bună încă de la început, depășind toate grupurile de acest gen din județul Mureș, și în prezent este în continuă creștere cu o medie destul de mare zilnică.

Rep.: Cine sunt colaboratorii dumneavoastră alături de care administrați grupul?

M.C.: Sunt doi prieteni care sunt de foarte mult timp alături de grup și își fac treaba foarte bine.

Rep.: Care sunt cele mai frecvente probleme ivite în activitatea de administrare a grupului și cum au fost/sunt soluționate acestea?

M.C.: De obicei sunt reclame, live-uri de pe Facebook, pe persoanele acestea le blocăm direct fără avertisement pentru că este trecut deja în regulamentul grupului.

Rep.: Ce satisfacții vă oferă activitatea din cadrul grupului înființat de către dumneavoastră?

M.C.: Mă bucură mult faptul că văd cum pot ajuta oameni în special când este un accident, un drum blocat etc. În timp am observat că așa de ajutor e grupul încât și cineva din Poliție mi-a spus că au ajuns la un accident înainte să fie direcționați din dispecerat, pentru că au văzut postarea cu accidentul pe grup și au ajuns foarte repede la locul lui. Eu zic că din acest punct de vedere grupul are o utilitate publică datorită informațiilor pe care le prezintă în timp real.

A consemnat Alex TOTH