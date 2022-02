FOTO: Trei dube cu ajutoare adunate de studenții din Târgu Mureș

Share



Trei dube încărcate cu ajutoare au plecat duminică, 27 februarie, spre Sighetu Marmației, au anunțat reprezentanții Ligii Studenților din Târgu Mureș.

”Solidaritate. Acesta este cuvântul pe care l-am citit cel mai des toți în ultimele zile. Dex-ul definește acest cuvânt ca fiind un “sentiment care îi determină pe oameni să-și acorde ajutor reciproc”. Noi îl definim de astăzi ca “voi toți, împreună cu noi toți” și îl justificăm prin mobilizarea de care ați dat dovadă în această situație tulburătoare în care vecinii noștri se află. A fost nevoie de câteva minute pentru ca o postare din partea noastră să se transforme într-un scenariu incredibil: telefonul fix primind apel după apel, platformele online explodând în sute de distribuiri și camerele sediului Ligii Studenților din Târgu Mureș adunând tot mai multe pachete. În această dimineața, s-a plecat cu trei dube încărcate cu donații și cu inimi pline de căldură spre Sighet. Ați demonstrat încă o dată că umanitatea nu este pierdută și că munca în echipă este pilonul de bază al oricărei reușite”, se precizează în comunicat.

Mureșenii care doresc să doneze bani sunt invitați să o facă la unul din cele două conturi: Liga Studenților din Târgu Mureș – RO18BTRL02701205P4937700, Detalii: Donație Ucraina și Asociația facem – RO59BACX0000001683242001, Detalii: Donație Ucraina.

Colectarea de donații continuă atât la sediul Ligii din strada Nicolae Grigorescu, nr 15, căminul nr. 2, parter, cât și la J’ai Bistrot Târgu Mureș, Piața Mărășești nr. 6.

”Necesarul cel mai mare, în momentul de față, este cel de medicamente și echipament medical: hemostatice, antiinflamatoare plus unguent, antialgice, antipiretice, Panadol pentru copii, bandaje, bandaje elastic, atele, pansamente. De asemenea este în continuare nevoie de: produse de igienă personală – săpun, periuță de dinți, etc., pături, saci de dormit, baterii externe, produse de bebe, absorbante, alimente neperisabile și ușor de transportat – biscuiți, napolitane, etc. Nu este nevoie de pâine și alimente cu termen scurt de expirare”, au informat reprezentanții Ligii Studenților din Târgu Mureș.

