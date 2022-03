Câți târgumureșeni s-au autorecenzat

Share



În jur de 2.500 de persoane din Târgu Mureş s-au prezentat până acum la cele zece centre de autorecenzare asistată (ARA) din municipiu pentru a fi ajutate să completeze datele necesare recensământului populaţiei şi locuinţelor din România, a declarat, luni, 28 martie, pentru Agerpres, coordonatorul recensământului din Târgu Mureş, Gáspár Botond.

”În jur de 2.500 de persoane au apelat la recenzorii din cele zece centre ARA, peste 90% dintre cei care au solicitat asistenţă pentru completarea chestionarelor sunt pensionari, peste 65 de ani. Începând de astăzi, în funcţie de cum sunt solicitările, am modificat programul de funcţionare al centrelor ARA, la unele programul începe de la ora 8,00 până la 16,00, la altele între 10,00 şi 18,00, iar la unele este între orele 8,00-12,00 şi 16,00-20,00. Majoritatea centrelor ARA au program şi sâmbăta, iar un centru are program şi duminica şi aceasta pentru că duminica aproape toate centrele au fost goale. De la Direcţia Judeţeană de Statistică ni s-a comunicat că, pe lângă cele 2.500 de persoane care s-au prezentat la centrele ARA din Târgu Mureş, în prima săptămână de la deschiderea autorecenzării, peste 5.600 de persoane au completat chestionarele online, iar până astăzi numărul e mult mai mare”, a precizat Gáspár Botond.

Coordonatorul recensământului din Târgu Mureş a mai arătat că pentru cea de-a doua etapă a recensământului în municipiu este nevoie de 121 de recenzori, fiind publicat deja anunţul pentru recrutarea acestora şi că s-a decis ca între criteriile de selecţie să fie inclus şi cel referitor la efectuarea autorecenzării de către persoana care doreşte să fie recenzor.

Cei care nu completează chestionarul online în intervalul 14 martie – 15 mai 2022, când are loc autorecenzarea online sau la recenzorii de la Unităţile Administrativ Teritoriale, vor fi contactaţi de recenzori în cea de a doua etapă a recensământului, care se va desfăşura între 16 mai – 17 iulie 2022.

