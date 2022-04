Ioan Bârsan (USR), ”semne de întrebare” despre noul PUG din Sighișoara

Share



Președintele USR Sighișoara, Ioan Bârsan, a participat recent, în data de 24 martie, la o dezbatere publică despre actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Sighișoara.

Prin intermediul unei declarații politice, Ioan Bârsan și-a manifestat nemulțumirea vis a vis de lipsa unor informații relevante despre modificările prevăzute în noul PUG al municipiului Sighișoara.

”În contextul dezbaterii publice organizată de Primăria Sighișoara pentru Actualizarea Planului Urbanistic General, joi, 24 martie 2022, am participat pentru a le aminti de solicitarea fomulată cu o lună în urmă, prin care am cerut ca informațiile esențiale pentru un PUG să fie aduse la cunoștința publicului interesat, cum ar fi suprafețele fiecărei funcțiuni în parte, un bilanț teritorial pentru întreaga Unitate Administrativ-Teritorială și un bilanț teritorial existent și propus, asta pentru a înțelege fiecare cetătean ce modificări aduce noul PUG. Faptul că aceste informații nu au fost prezentate nici după ce au fost solicitate ridică semne de întrebare! PUG are implicații serioase asupra localității prin faptul că trasează direcția de dezvoltare pentru 10-20 ani de aici încolo. Aș fi vrut să aflu de exemplu ce suprafață este propusă pentru a se introduce în intravilan, care este procentul spațiilor verzi propuse și multe alte informații care trebuiau prezentate simplificat înaintea dezbaterii tocmai pentru a fi dezbătute”, a transmis liderul USR Sighișoara.

Întrebări fără răspuns

Totodată, Ioan Bârsan a menționat că scuza proiectantului pentru lipsa acestor informații a fost ”că sunt foarte dificil de extras și că oricum se vor modifica suprafețele dupa dezbaterea publică pentru că se vor prelua și propuneriile cetățenilor.”

”Bun, vreau să vă spun că am coordonat realizarea a două PUG-uri și nu este deloc așa, aceste suprafețe se extrag foarte ușor din programul de proiectare și se prezintă tabelar pe planșe. Am primit promisiunea că vor răspunde solicitării mele dar până astăzi nu am primit niciun răspuns. Pe lângă acest aspect am întrebat dacă elaborarea PUG a fost făcută în concordanță cu SDL – Strategia de Dezvoltare Locală – și am primit asigurări din partea primarului că da, ”în totalitate”. Rămâne de văzut pentru că din cele 364 de proiecte propuse a se realiza până în anul 2027, multe dintre ele presupun și o reglementare urbanistică la nivel de PUG”, a menționat Ioan Bârsan.

La finalul declarației politice, președintele USR Sighișoara a rememorat o altă dezbatere publică despre care a afirmat că a fost organizată ”de formă”: ”Anul trecut a mai avut loc o dezbatere publică ”de formă” unde toate documentele puse în consultare indicau că este vorba despre modificarea prețului la deszăpezire, iar în realitate la momentul votului în Consiliul Local s-a votat modificarea tarifului de colectare a deșeurilor, astea toate venite după o altă încercare de modificare a tarifului de colectare a deșeurilor, hotărâre care a fost anulată de instanță tocmai pentru că totul s-a făcut fără dezbaterea publică obligatorie.”

Alex TOTH