Activități numeroase la Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”

Pentru iubitorii de folclor și voie bună, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” a pregătit în perioada următoare numeroase activități și spectacole de mare amploare atât în județul Mureș cât și în alte orașe. Directorul general al ansamblului, Barabási Attila Csaba a oferit pentru cotidianul Zi de Zi, informații despre câteva dintre activitățile atât de importante pentru comunitate.

„Ansamblul Mureșul a început anul destul de activ, într-o situație destul de nesigură. Suntem bucuroși că de la începutul lunii martie deja putem să avem spectatori 100% și nici nu este nevoie să cerem de la spectatori dovada vaccinului. Eu așa cred, că spectacolele pe care le-am susținut în pandemie erau reușite numai că publicul nu era, iar asta e o răsplată pentru colegii mei când o sală plină aplaudă. Într-un fel am așteptat foarte mult momentul acesta. Se prevede o perioadă foarte activă cu ambele secții. Ne pregătim și de evenimente mai importante”, a explicat Barabási Attila Csaba.

Un manager de nota 9.87, către un nou mandat

Barabási Attila Csaba va începe un mandat nou la conducerea Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”, la evaluarea ultimului raport de activitate obținând nota 9,87. Activitățile ansamblului vorbesc de la sine, echipa realizând atât în timpul pandemiei cât și în afara perioadelor de restricții numeroase evenimente, deplasări și spectacole.

„Nu demult am avut evaluarea și urmează să depun un proiect nou pentru mandatul viitor. Mergem înainte cu echipa pe care o am, cu domnul director adjunct, cu contabili, cu colegii mei de la birou, inclusiv artiștii și personalul de servire. Am fost evaluați pozitiv. Nu vreau să îmi laud casa și echipa dar se spune că am fost instituția cea mai activă din Târgu Mureș”.

Spectacol cu Nea Marin la Sala Palatului

În 10 aprilie doritorii pot participa la concertul de cântece religioase „La tine vin Iisuse”, în incinta bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Sâncraiu de Mureș. De asemenea, în 25 aprilie se va desfășura un spectacol în localitatea Albești, iar de 1 mai, echipa ansamblului va cânta, va dansa și se va veseli la Mediaș. În data de 6 mai, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” va desfășura un spectacol extraordinar la Sala Palatului în București unde se așteaptă un număr mare de spectatori.

„Cu Nea Marin avem niște colaborări pe care vrem să le susținem în mai multe orașe dar începând cu un spectacol mare în București. Acest spectacol e solicitat și în alte orașe. Plănuim și să facem niște spectacole cu secția română în stadioane, în aer liber. Sunt în curs de pregătire aceste proiecte, în colaborare cu ansambluri profesioniste românești, prin și cu coordonarea lui Marin Barbu. Dumnealui este baza cu privire la folclorul autentic din care noi în ultima perioadă ne-am documentat. Nu numai dânsul, dar dânsul a adus foarte multe lucruri valoroase în ograda noastră”, a mai transmis directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Muresul”.

Evenimente în Cetatea Medievală

În anul 2021, echipa ansamblului a avut un succes ridicat cu privire la activitățile susținute în Cetatea Medievală din Târgu Mureș. Există deja acordul și susținerea primăriei pentru organizarea unor evenimente pe durata verii dar nu numai, cât timp vremea va permite, pentru susținerea evenimentelor folclorice în Cetate dar și a altor concerte, piese de teatru, pe scena Ansamblului care va fi instalată în aprilie sau la începutul lunii mai.

„Primul eveniment mai mare o să fie Folk Forum care este la sfârșitul lunii mai, și la două zile distanță, organizăm Ziua Copilului de 1 iunie unde așteptăm sute de copii la spectacolele noastre, activități și ateliere. Încercăm să aducem și alte lucruri, nu numai cele pe care le reprezentăm. Am solicitat colaborări și cu alte instituții sau ONG-uri care s-au atașat de programul nostru. Am încercat să organizăm un program destul de bogat, scopul ar fi să ținem copiii și părinții în Cetate în ziua respectivă. Datorită faptului că 1 iunie este zi liberă, foarte multe școli au renunțat la activitățile cu copii. Când nu era ziua liberă, fiecare școala organiza ceva. Noi am spus să facem aceste activități. Începând din 1 iunie, aproape săptămânal vom avea activități. O să fim parteneri la mai multe evenimente ca și anul trecut. Evenimente care nu numai cu folclorul au legătură, dar este un lucru normal datorită faptului că suntem instituție de cultură”, a completat Barabási Attila Csaba.

Flashmob cu sute de dansatori

Cu ocazia celebrării „Zilei internaționale a dansului, Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul în colaborare Fundația Casa Tradițiilor Ardelenești organizează un flashmob de mare amploare în Piața Teatrului din Târgu Mureș. La eveniment vor participa între 800 și 1000 de dansatori care vor sărbători prin dans ziua atât de importantă meseriei lor. Evenimentul va avea loc pe 29 aprilie, de la ora 17:00.

„La sfârșitul lunii aprilie, un moment important ar fi marcarea „Zilei internaționale a dansului” pe care Ansamblul Profesionist Mureșul a început să pună accent în oraș, să atragă atenția că acest oraș este un oraș cultural dotat cu instituții culturale și de dans. Anul acesta, dacă nu o să avem iarăși restricții, marcăm această zi cu un număr mare de dansatori, care sunt și amatori, se prevăd 800-1000 de dansatori. Când am început să organizăm ne-am gândit numai la folclor dar am realizat că Târgu Mureșul are dansatori contemporani, are balet, are hip-hop, diferite ramuri ale artei dansului și am spus hai să lăsăm loc și pentru ceilalți, nu numai pentru folclor. Cea mai mare mișcare o să fie după ora 17:00. Noi am cerut ca fiecare dansator să vină în costumul lui, dacă sunt dansatori populari atunci în costume populare, dacă sunt balerini atunci să fie îmbrăcați adecvat. Eu cred că asta o să fie cea mai mare mișcare din Târgu Mureș care a fost vreodată. Avem acordul primăriei. Eu cred că o să avem peste 20 de instrumentiști care o să cânte”, a mai transmis directorul.

Evenimentul este deschis tuturor persoanelor care vor să participe atât ca dansator profesionist cât și ca iubitor de arta dansului, sau cum spune Barabási Attila Csaba „dacă știi să joci, îți iei costumul și poți participa la această activitate”. Dansatorii profesioniști de folclor invitați aparțin diferitelor etnii, astfel încât pe covorul dansatorilor vor juca români, maghiari și romi.

Spectacole importante pentru secția maghiară

Și pentru secția maghiară programul activităților este încărcat cu surprize, fiind plănuite spectacole scrise de către Áron Tamási, scriitor maghiar de succes. De asemenea, echipa secției maghiare va participa la o întâlnire cu alte ansambluri profesioniste pentru a se realiza o evaluare anuală într-un cadru prietenos de voie bună.

„Cu secția maghiară am intrat într-un proiect. Anul acesta maghiarii au marcat anul Áron Tamási, un scriitor din Lupeni, județul Harghita. Noi avem trei spectacole scrise de acest scriitor la secția maghiară și avem foarte multe solicitări pe această latură. În fiecare lună avem deplasări în țară și în străinătate, mai ales în Ungaria. Urmează la sfârșitul lunii aprilie pentru secția maghiară „Întâlnirea ansamblurilor profesioniste maghiare din România” care se ține în Oradea. Este vorba de 21-24 aprilie. Se vor întâlni toate ansamblurile profesioniste din România și susțin spectacole în fața unui juriu, care analizează aceste spectacole oferind sfaturi, recomandări. Această întâlnire este și o evaluare a ansamblului și este benefică. În fiecare an se organizează și este un eveniment care se ține în fiecare oraș care are ansamblu profesionist. Noi am avut acum trei ani și urmează să fie și la noi iarăși în doi, trei ani”, a conchis Barabási Attila Csaba.

Învitații internaționale

Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”, ca de fiecare dată, va onora și anul acesta invitațiile primite din străinătate, pentru a purta dincolo de granițele țării mesajul tradițiilor păstrate cu responsabilitate.

„Mergem în Ungaria, în Serbia, posibil și în Slovacia, suntem invitați în Republica Cipru, acolo am mai participat dar în pandemie acest festival a fost suspendat. Sperăm că dacă nu sunt probleme, atunci în septembrie vom putea merge.

Mălina MORARU