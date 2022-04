VIDEO: Școala din Sângeorgiu de Mureș, digitalizată

Share



La Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureș au fost montate echipamente digitale obținute printr-un proiect european ce presupune modernizarea facilităților și metodelor de predare în cadrul școlilor. Împreună cu primarul comunei, ing. Sófalvi Szabolcs, un reporter Zi de Zi a vizitat miercuri, 6 aprilie, clasa I-a pentru a participa la o scurtă lecție desfășurată în noile condiții.

În fiecare clasă au fost deja montate 31 de table interactive. Profesorii au primit laptopuri, în număr de 67, iar 482 de tablete au fost distribuite elevilor.

„Cu bucurie am venit la școală să constat că în toate sălile de clasă au fost montate toate aceste table inteligente. Practic această acțiune face parte dintr-un proiect câștigat de Primărie din fonduri europene, prin Ministerul Fondurilor Europene, proiect de care ne-am bucurat că în 2020 practic s-a oferit posibilitatea să le accesăm. Din păcate a durat cam mult până ce la nivelul Ministerului au ales proiectele câștigătoare. În 2021, în a doua parte a anului am aflat că am câștigat acest proiect, am semnat contractul, am făcut achiziția și iată acum, tot ce am câștigat s-a materializat. Practic e vorba de un proiect de digitalizare a școlilor, a unităților de învățământ și cu bucurie constat că suntem printre primele comune din țară care au pus în practică acest proiect și practic toate sălile de clasă, din instituțiile noastre de învățământ, mă refer la școli, sunt dotate cu table inteligente, fiecare profesor sau învățător a primit un laptop, deci și fiecare elev, mă refer la elevii de la școală, primesc câte o tabletă”, a declarat primarul comunei, ing. Sófalvi Szabolcs.

Deși regimul de școală online nu mai este pus în practică în prezent, elevii și profesorii se pot bucura de beneficiile pe care tehnologia le aduce în procesul educativ. Valoarea totală a proiectului se ridică la 1,5 milioane de lei, iar din această sumă un procent de 2% reprezintă cofinanțare din bugetul propriu al comunei.

„Eu sper că îi ajută în acest proces. Mă bucur că a existat un astfel de proiect și nu a trebuit din fonduri locale să alocăm sume mari de bani, pentru că valoarea totală se ridică la 1,5 milioane de lei, din care doar o mică parte, de 2%, este partea de cofinanțare din partea Primăriei. Eu ce văd, o să-i ajute în tot procesul acesta de învățământ pentru că e mult mai ușor să scrii, să găsești cuvinte, să faci exerciții și ce am văzut pe ochii copiilor, probabil ați remarcat și dumneavoastră, acel entuziasm, acea curiozitate, acea motivație în plus de a învăța, de a arăta, deci mijloacele astea, accesoriile astea cred că ajută și profesorii, dar în primul rând, elevii”, a mai adăugat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Sprijin reciproc pentru folosirea noilor tehnologi

Atât profesorii cât și elevii Școlii Gimnaziale „Sfântu Gheorghe” urmează să exploateze beneficiile tablelor inteligente cât și a echipamentelor individuale.

„Impactul a fost pozitiv atât din partea cadrelor didactice, cât și al elevilor. Pentru că de mult, să zicem, cadrele didactice au solicitat Consiliului Local și implicit domnului primar să ne sprijine în acest sens, deoarece au considerat că așa putem să dezvoltăm activitatea de predare-învățare. Și consider că facilitează activitatea de instruire a copiilor și chiar îi stimulează prin activitățile de predare, jocurile interactive, lecțiile în echipe. Deci sunt eficiente și sunt moderne și mă gândesc că o să-i stimuleze și pe copii, dar și pe cadrele didactice din cadrul instituției noastre. Copiii au fost foarte deschiși la această provocare, pentru că ei se descurcă foarte bine pe partea tehnică și pe partea modernă, deci chiar i-a impresionat, și le-a plăcut foarte mult acest lucru. Chiar erau impresionați că vor avea aceste table și așteptau cu nerăbdare acest moment, mai ales în activitatea de predare-învățare, ca să nu mai fie atât de tradițională și monotonă, să se îmbine tradiționalul cu modernul în activitatea noastră didactică, care să fie eficientă și în același timp să abordeze tehnicile moderne, care sunt acum importante”, a declarat Laura Frenț director adjunct la Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureș.

Profesorii au fost sprijiniți prin specialiștii în informatică sau prin alte cadre didactice care au experimentat deja tablele inteligente, pentru a reuși să intre într-un ritm firesc, mai ales pentru că cei mici sunt deja familiarizați cu gadgeturi și echipamente electronice și tehnologice.

„Avem cadre didactice care deja au implementat acest procedeu sau dispuneau de aceste table prin suportul unor părinți sau firme și atunci, celelalte cadre didactice au fost cumva îndrumate de acești colegi, pentru că lucrăm în echipă și ne sprijinim unii pe ceilalți pentru a demara un proces instructiv-educativ eficient și calitativ până la urmă. Mulțumim în special domnului primar care este deschis mai ales pentru dezvoltarea și modernizarea bazei didactico-materiale a școlii noastre”, a mai adăugat Laura Frenț.

Mulțumiri din partea părinților

Feedback-ul din partea părinților pare să fie unul pozitiv, în completarea bucuriei elevilor și a profesorilor care au ocazia acum să experimenteze noi metode și tehnici de învățare interactive și poate, mai potrivite cu realitatea tehnologică din prezent.

„De câteva zile de când se montează, pe rețelele de socializare au început să-mi trimită părinții mesaje, pentru că au făcut poze elevii la școală, selfie-uri și au scris pe tablă digitală „Mulțumim domnul primar, e prima dată tablă din școală!”. Da, și părinții s-au bucurat pentru că elevii au știut, adevărul e că am spus că am câștigat acest proiect, iar timpul care a trecut de la câștigare până la achiziție, știți e procedura de licitație, a fost cam lung și tare mult au așteptat elevii și au sperat că deja înainte să se termine anul școlar, să le poată folosi și acest vis s-a îndeplinit. Și părinții s-au bucurat, dar eu ce am văzut în mod direct e bucuria din ochii elevilor și nu numai la clasa I-a, a II-a și a III-a, clasele pe care le-am vizitat și-n clasele a VII-a și a VIII-a, dar ei evident sunt deja mult mai inteligenți și deja cunosc foarte multe lucruri, poate unele lucruri le cunosc, pe care nici profesorii nu le cunosc sau poate nici părinții.

Mișcarea în aer liber, încurajată

Odată cu instalarea tablelor inteligente, tablele tradiționale pe care generații întregi au scris cu creta și au șters cu buretele au trecut în rezervă. Acestea își vor găsi locul odată ce primarul comunei va găsi o soluție de reutilizare sau de depozitare, dar acestea nu vor fi aruncate.

„Deocamdată după cum vedeți sunt aici pe hol, o să vedem ce-o să facem, ne-am gândit și la o expoziție. Nu dorim să le aruncăm, ăsta e adevărul. Și eu ca primar mi-am adus aminte de anii de școală, cu acele table, cu cretele, cu mâna murdărită… E o nostalgie. Chiar săptămâna viitoare o să ținem o scurtă ședință să discutăm despre acest aspect. Am dori totuși ca și generația care vine să vadă cum s-a învățat pe vremea noastră sau chiar acum în anul 2022, deci nu o să le aruncăm. O să vedem ce modalitate o să găsim să fie în locuri vizibile. E bine ca omul să știe de unde a plecat și unde a ajuns”, a fost de părere primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Pentru că utilizarea în exces a echipamentelor electronice, fie laptop-uri, jocuri video, chiar și table inteligente poate duce la deteriorarea sănătății elevilor, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș s-a gândit la o alternativă de a încuraja mișcarea în aer liber. De altfel, tinerii comunei folosesc patinoarul din localitate pentru a-și dezvolta abilitățile fizice și pentru a echilibra sedentarismul cu activitățile de recreere.

„În paralel, ce văd eu ca părinte, ca tătic a patru copii, trebuie să fie și alternativa de a se mișca în aer liber, copiii. Construim noi parcuri de joacă și în curtea castelului, un parc fitness, dacă pot numi așa, pentru tineri, inclusiv pentru elevi, pistă de alergare, pentru că așa văd, dacă prea mult timp o să petreacă în fața unui calculator, tablă inteligentă, tabletă, telefon, neapărat e nevoie să petreacă timp și în aer curat și de aceea oferim această alternativă. Mai mult, probabil știți, în paralel toți elevii din această școală, inclusiv din Cotuș, merg la patinoar în mod „obligatoriu”, în fiecare lună o dată. O oră de sport acolo o petrec. Acolo sunt și antrenori, îi învață, pentru că așa văd un echilibru sănătos. Da, digitalizare, dezvoltare, ținem pașii cu aceste provocări, dar și mișcare și viață de comunitate. Și de aceea, noi ca primărie venim în sprijinul lor”, a conchis primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

