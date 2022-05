Statuia din Piața Bolyai, curățată și dezvelită

Share



În urma unei inițiative a comunității, Fundația Bolyai Collegium din Târgu Mureș a curățat în ultimele săptămâni statuia lui Izsák Márton și Csorvássy István din Piața Bolyai. Statuia fost dezvelită în Piața Bolyai, în fața Liceului Bolyai Farkas din Târgu Mureș, pe 8 septembrie 1957, cu ocazia celei de-a 400-a aniversări de la înființarea Colegiului Reformat. Cu această ocazie, Fundația Bolyai Collegium a organizat o conferință de presă în data de 4 mai de la ora 12:00, în fața statuii curățate.

„Evenimentul de astăzi se leagă de cele două zile care o să urmeze. Practic anul trecut în octombrie s-au împlinit 65 de ani de la redenumirea școlii de către fostul profesor și director Kozma Béla, în „Bolyai Farkas”. S-au reeditat două albume. Un anuar, ultima ediție fiind editată acum vreo 20 de ani și istoria catedrelor liceului. Statuia se afla într-o stare deplorabilă. Noi chiar înainte de pandemie am depus o cerere la administrația publică pentru a curăța statuia. Atunci nu am reușit din varii motive. Acum ni s-a aprobat și prin fondurile proprii am curățat cu o firmă profesionistă. Tot ce am folosit în renovare și investiții au fost bani adunați de la profesori, de la foști învățăcei, fiecare cu cat a putut participa. Și noi ne-am mirat cum poți de la 5 lei la 100 de lei să aduni 140.000 de euro. Au fost proiectanți care ne-au ajutat cu munca, alții au contribuit prin materiale de construcții, alții prin alte ajutoare”, a transmis Attila Borka- Balás, președintele Fundației Bolyai Collegium.

„Am primit câteodată mai mult decât acasă”

Fundația Bolyai Collegium a fost înființată în 1999 și are ca scop participarea activă a foștilor elevi în evoluția liceului la care se reîntorc cu recunoștință spre perioada poate cea mai deosebită din viață.

„În 2007 și-a schimbat directorul de conducere și practic s-a reînnoit atât ca persoane dar pot să spun ca și vârste, și am început cu niște idei practice, mai degrabă legat de infrastructura școlii. Am petrecut 12 ani în acest liceu, avem colegi care au făcut și grădinița, suntem și cei care am făcut numai patru ani.

Inițial am reînnoit vestiarul de pe baza sportivă. Am prins gustul lucrării și au urmat reînnoirea celor două suprafețe de sport. Una am îmbrăcat-o cu iarbă artificială, cealaltă este reasfaltată, apoi le-am dat în folosință elevilor. La nivel de infrastructură mai avem un obiectiv. Trebuie încheiată investiția pe baza sportivă. Pe parcurs ne-au venit și alte idei, cum am putea să ajutăm și ne-am gândit că la nivel de infrastructură putem să ajutăm și poate e cel mai ușor să pui o cărămidă peste alta dar emoțional vorbind, putem să ajutăm școala, astfel încât legătura aceea care a existat cândva între clădire, profesori, părinți, profesori și așa mai departe, pe care noi am experimentat-o în anii respectivi.

Ideea de a fi în spiritul Bolyai înseamnă altceva decât să vii aici să bei o cafea, mai asculți cu picioarele pe bancă ce spune profesorul și pleci acasă. Am primit mult, mult, mult mai mult câteodată mai mult decât acasă, unii dintre noi și considerăm că la un moment dat trebuie să vină și momentul când să redăm anumite lucruri acestui colectiv”, a mai explicat Attila Borka- Balás.

Olimpiade sportive de iarnă și de vară

Fundația Bolyai Collegium se ocupă și cu organizarea unor activități interactive pentru elevii Liceului „Bolyai Farkas”. Olimpiada sportivă de vară” și Olimpiada sportivă de iarnă” sunt două activități ce conțin diverse probe sportive și jocuri distractive unde elevii își dezvoltă spiritul tânăr, competitiv și spiritul de echipă.

Acum după terminarea pandemiei am dori reluarea acelor activități uzuale pe care le-am organizat pentru elevi. Noi le-am numit „Olimpiade de iarnă și de vară”. Am reușit să organizăm câte două ediții, două de vară și două de vară. Practic este o zi în timpul școlii în care se face sport și și „jocuri de gașcă”. Ne-a surprins pur și simplu aviditatea copiilor față de aceste activități. Într-o zi de decembrie, ianuarie când am organizat olimpiada de iarnă, de dimineață până seară a plouat și 300 de copii în noroi au făcut acele jocuri distractive. Există cerere față de aceste activități.”, Attila Borka- Balás.

Mălina MORARU