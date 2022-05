Ardeal TV, în casele telespectatorilor din toată țara

Share



Postul de televiziune Ardeal TV a făcut un important pas, în demersul subliniat încă de la înființare, acela de a ajunge o televiziune cu caracter național. Astfel, începând de vineri, 6 mai, postul Ardeal TV a fost introdus în grila digitală de tv cablu a RCS RDS / Digi.

„Scopul inițial al televiziunii Ardeal TV, încă de la înființare, a fost acela de a ajunge o televiziune națională. Spre bucuria noastră, acest scop a fost atins în cele din urmă, acum la început de mai 2022, respectiv o vizibilitate națională. Aveam confirmarea că se va face acest lucru încă din luna februarie, era doar o chestiune tehnică până să se finalizeze. Ne bucurăm foarte mult că reușim să ajungem în casele foarte multor telespectatori, mai exact în toată țara. Dorim să continuăm aceeași muncă care am dus-o și până acum, aceea de informare corectă, pozitivă, și nu în ultimul rând, de a cuceri noi piețe. 2022 este cel de-al 13-lea an de activitate Ardeal TV, un an cu noroc pentru noi deoarece ne aduce în casele telespectatorilor din toată țara”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi, Crina Laszlo, director marketing Ardeal TV.

Postul de televiziune Ardeal TV a fost înființat în iulie 2009 ca și televiziune locală, iar în 1 mai 2016 a devenit televiziune regională. Începând cu anul 2019, Ardeal TV acoperă 28 județe (judeţul Mureş, judeţul Harghita, judeţul Bistriţa-Năsăud, judeţul Sibiu, judeţul Cluj, judeţul Alba, judeţul Sălaj, judeţul Hunedoara, judeţul Braşov, judeţul Covasna, judeţul Prahova, judeţul Buzău, judeţul Brăila, judeţul Ialomiţa, judeţul Teleorman, judeţul Constanţa, județul Suceava, județul Iași, județul Bacău, județul Galați, județul Tulcea, județul Caraș – Severin, județul Gorj, județul Călărași, județul Argeș, județul Dâmbovița, județul Giurgiu, județul Ilfov și în București. Din mai 2022 aria de acoperire s-a extins, prin intrarea în grila digitală de tv cablu a RCS RDS / Digi, astfel că programele Ardeal TV pot fi vizionate de telespectatorii din toară țara.

Prin emisiunile din grila de programe promovată de Ardeal TV, telespectatorii au posibilitatea de a vedea lucruri simple pe lângă care trec zilnic, prezentate într-o forma diferită, cea a imaginii pe ecran. Este un post de televiziune orientat cu precădere spre analizarea şi rezolvarea problemelor comunităţii cu accent pe producţia de reportaje şi documentare. Nu lipsesc emisiunile de tip talk-show, documentar, folclor, divertisment, administrativ, competiţii sportive, politic, religios, medical, culinar sau transmisiuni în direct.

Felicităm pe această cale colegii de la Ardeal TV pentru acest important pas, cu o precizare importantă venită chiar din partea lor, o mulțumire adresată celor care au făcut posibile rezultatele postului, telespectatorii. „Vizionare plăcută și vă mulțumim pentru că ne sunteți alături în fiecare zi!”, au precizat reprezentanții Ardeal TV.

Alin ZAHARIE