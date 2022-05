Protest al comercianților de la Platoul Cornești, în fața Primăriei

Share



În prima parte a zilei de vineri, 20 mai, un număr de aproximativ 15-20 de persoane s-au adunat în fața Primăriei Municipiului Târgu Mureș, instituția responsabilă cu organizarea licitației pentru utilizarea a 27 de spații comerciale la Platoul Cornești, închise în data de 3 mai 2022, pentru a primi răspunsuri cu privire la situația în care se află afacerile acestora.

„Să ne dea dreptul nostru, să putem să ne continuăm activitatea și să putem munci legal fără nicio sancțiune și fără nicio problemă. Noi nu dorim, chiar nu dorim să judecăm primarul, chiar nu dorim să judecăm Consiliul Local, Consiliul Județean, dar părerea noastră a societăților este că este o mânăreală aici și așteptăm măcar puțin respect din partea autorităților și din partea conducerii orașului. Nu mai avem drepturi pur și simplu, printr-o hotărâre nu mai avem dreptul să comercializăm nimic. S-a făcut investiție de 15.000 de euro alte de 20.000 de euro alte de mai puțin i-au sută eu am făcut o investiție de 20.000 de euro și este stopată pur și simplu. Eu ce-o să fac? Bănuții respectivi sunt scoși dintr-un credit bancar. Ce fac acuma? Banii investiți… Ce fac acum? Aștepți? Așteptăm deja de nu știu cât de zile. E strigător la cer. Noaptea minții. Cum se poate așa ceva?”, a declarat Marius Danciu, unul dintre comercianții prezenți în fața Primăriei.

Radu Pescar, alături de comercianți

Liderul Partidului Mișcarea Populară (PMP) Mureș și consilier local, Radu Pescar, susține comunitatea comercianților fiind de părere că încă se mai poate rezolva situația neplăcută în care se găsesc cele 27 spații comerciale, considerând că un conflict cu administrația locală nu este de bun augur.

„Eu nu doar susțin. Eu nu mă uit doar la partea comercianților. Eu mă uit că comercianții plătesc la Primărie 30.000 de lei pe lună. Eu mă uit că acești comercianți servesc pe cei care vizează Platoul, inclusiv pe copiii mei. Eu am stat de nu știu câte ori acolo și am fost servit. Ce fac mâine dacă nu mai sunt comercianții? Pe de altă parte, sigur că trebuie să mă gândesc că acești comercianți trebuie să-și ducă existența. Iarna n-au din ce trăi, așteaptă vara și li se spune vara când vedeți cât e de soare, că de mâine trebuie evacuați? Nu mi se pare omenesc. Așa că asta e, este un punct de vedere. Eu totuși cred că că nu este încheiată această negociere cu primăria. Sigur este o etapă… Sigur că și această hotărâre de Consiliu, indiferent că este în favoarea dumneavoastră sau nu este în favoarea dumneavoastră, este legală. Sigur că cei care conduc orașul trebuie să-și pună părerea și prin vot, cel care are votul majoritar ăla câștigă, că așa e democrație. Acuma ce să vă spun eu? Trebuie să mă gândesc și la asta, dacă mai există vreo soluție, dacă mai există posibilități de a mai înmuia acest conflict. Eu nu încurajez un conflict cu Primăria pentru că nu este firesc. Eu altceva nu am putut să fac. Puterea mea este un vot”, a declarat Radu Pescar.

Comercianții doresc să fie rezolvată nedreptatea adusă, cerând cel puțin să fie despăgubiți pentru investițiile făcut deja, având în vedere că unii dintre aceștia au făcut împrumuturi bancare pentru a putea achiziționa produsele necesare afacerilor.

„Deci absolut nimeni nu acuză biroul primarului deci biroul primarului este cu bunăvoință. Fracțiunea UDMR nu dorește să treacă această hotărâre pe lângă tot restul, toate partidele. Ținând cont, că ei sunt într-o majoritate, restul partidelor politice sau restul consilierilor nu sunt băgați în seamă, indiferent ceea ce doresc, că e lucru bun sau lucru rău, asta rămâne de văzut. Dar încă o dată mulțumim PMP-ului pentru susținere și pentru toate demersurile făcute față de comercianți. O să se facă boicoturi și mai mari dacă nu s-a rezolvat”, a transmis unul dintre protestatari.

Comercianții, notificați să elibereze spațiile de lucru

De asemenea, potrivit afirmațiilor făcute de către protestatari, aceștia aveau termen până la ora 14.00 să elibereze spațiile comerciale. Comercianții se găsesc acum într-o situație dificilă, mulți dintre ei întrebându-se unde își vor depozita produsele pe care acum nu le mai pot comercializa.

„Eu acum am pun o altă întrebare dacă nu conform legii și conform notificării pe care o să o preiau la ora 14.00 și o să vă trimit pe whatsapp personal, ce-o să facem cu… unde o să depozităm bufetele acelea, că nu avem altceva de făcut decât să parchez în față la Primăriei. Plus contractele pe care le-am semnat la început de sezon, firmele… este o grămadă de marfă… sucuri, făină… dacă noi nu putem să le valorificăm ce o să se întâmple cu ele sau cu datoriile la care ne-am înhămat deja în alea două luni? Unde eliberăm 28 sau 30 de puncte de lucru? Adică în 3 ore ne livrează de tot acolo de ce, care este motivul, care este modul legal că trebuie să ducem tot de acolo? Adică înainte de Consiliu totul este ok și după consiliu trebuie eliberat. Că n-am câștigat său de ce? De-aicea 28 de societăți intră la DNA în curte că trebuie să răspundă cineva pentru treaba asta. S-au făcut căsuțe tip căsuțe din pădure, da? Ne-au spus faceți căsuțele, ne place modelul, s-a făcut proiect si alte, și alte. Am băgat apă, am băgat curent, am făcut ceea ce ne-au cerut. Acum doi ani ne-au cerut să tăiem jumătate din căsuțe… vă dați seama, am dat 20.000 de euro pe ele. A trebuit să tăiem să avem numai 15 metri, acuma trebuie să le demolăm. Dar cine plătește toate chestiile astea? ”, au mai afirmat comercianții nemulțumiți aflați în fața Primăriei.

La inițiativa jurnaliștilor, Kelemen Atilla-Márton, consilier local din partea UDMR, și-a expus punctul de vedere în privința situației în care se află comercianții „goniți” de la Platoul Cornești.

„Nu știu de ce se ridică întrebarea acum, fiindcă hotărârea care a fost respinsă până la urmă se referea la o decizie administrativă cu privire la administrarea drumului de acces efectiv către Grădina Zoologică. O propunere care n-ar fi rezolvat nicicum situația acestor căsuțe. Din păcate de ani de zile, foarte mult timp există o situație la limita legii sau nelegală în Platoul Cornești, aceste căsuțe nu au autorizație, nu au contract pe moment, deci este o situație ilegală în care intenția noastră ca și Consiliu este să facem ordine. În ianuarie s-a luat o decizie ca Platoul Cornești, tot Platoul Cornești să treacă la Grădina Zoologică sub administrare comună. Trebuie să știți că este atracția cea mai importantă din Târgu Mureș. Foarte mulți străini, adică din afară, musafiri din afara orașului, județului, vin aici și este foarte important cum arată și ce imagine ne promovăm”, a explicat Kelemen Atilla-Márton .

„Vrem să facem ordine”

Consilierul UDMR este de părere că este necesară o reconfigurare a imaginii construite până în momentul prezent la Platoul Cornești, chiar dacă acest aspect poate să-i aducă pe comercianți în situații incomode.

„Avem convingerea că imaginea pe care o promovăm acum nu este cea care este de dorit pentru târgumureșeni. Vrem să facem ordine. Asta presupune anumiți pași. Evident nu este neapărat comod pentru cei care lucrează acolo ca comercianți. Un lucru trebuie să fie foarte, foarte clar: ca și Consiliu Local și ca și consilier personal, mă simt răspunzător în fața târgumureșenilor și nu a comercianților. Noi trebuie să ne asigurăm că asigurăm un serviciu de calitate târgumureșemilor, respectiv celor care vizitează Târgu Mureșul, între altele, prin servicii de alimentație publică civilizată. În acest sens facem pași. Eu sper că în foarte scurt timp Administrația Grădinii Zoologice a și a Platoului Cornești să aibă pus la punct documentele care să permită inițializarea unei licitații pentru alimentație publică. Între timp, în momentul în care este lansată această licitație deja este posibil legal și emiterea unor autorizații temporare care să permită comercianților ambulanți să fie prezenți acolo pe alee și să asigurăm servicii tuturor care vizitează grădina zoo”, a declarat Kelemen Atilla-Márton.

Nu există la momentul actual o dată exactă pentru soluționarea problemei. Reprezentantul UDMR Kelemen Atilla-Márton dorește ca situația să se rezolve în cel mai scurt timp.

„Nu există nici niciun moment concret. Deja timeline-ul sau intenția noastră este cât mai repede posibil, însă sper ca în cel mai bun caz, prin comercianți ambulanți să rezolvăm deja problema până la Ziua Copilului, de 1 iunie”, a mai completat Kelemen Atilla-Márton.

