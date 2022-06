Anunțul făcut de reşedintele Bulgariei

FILED - 25 May 2021, Belgium, Brussels: Bulgarian President Rumen Radev speaks to media as he arrives for the second day of a special EU summit. Bulgaria's entire state leadership, including President Radev, has gone into coronavirus quarantine as a precautionary measure. Photo: Alexandros Michailidis/EU Council/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full

Preşedintele bulgar Rumen Radev a respins drept „speculaţii" informaţiile din presă potrivit cărora avioanele de vânătoare ale Forţelor Aeriene ale SUA (United States Air Force, USAF – n.a.), care au sosit în ţară în cadrul unei misiuni de poliţie aeriană, ar transporta arme nucleare. „Aceste avioane de vânătoare vin aici în primul rând pentru a desfăşura activităţi de antrenament în comun cu Forţele Aeriene bulgare şi pentru a ajuta la o mai bună poliţie aeriană. Nu se pune problema de arme nucleare", a subliniat şeful statului. La 30 mai, Biroul de relaţii publice al Comandamentului aerian aliat a anunţat că avioanele F-35 ale USAF, dislocate la baza aeriană Spangdahlem din Germania, au aterizat la baza aeriană Graf Ignatievo de lângă Plovdiv pentru o misiune cu rază lungă de acţiune în Bulgaria, în sprijinul activităţilor de vigilenţă ale NATO pe flancul estic.