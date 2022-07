Tabăra BlagaRocks! revine cu ediția a IV-a

Share



Comunitatea Blaga se pregătește de o nouă ediție a Taberei BlagaRocks! care va avea loc în perioada 11-14 iulie. Organizatorii au pregătit un program cât se poate de bogat, cu invitați speciali, cu tot ce trebuie pentru ca participanții să simtă din plin gustul cunoașterii, aventurii și bunei dispoziții.

„Totul a plecat de la un articol pe care îl scriam pentru Asociaţia profesorilor de limba engleză (RATE Issues) în primăvara anului trecut. După un an de pandemie încă ne confruntam cu multe probleme (chiar şi depresii şi traume), iar educaţia aşa cum o ştiam şi o apreciam nu părea să revină prea repede la ”normal”. Astfel, mi s-a părut o soluţie de bun simţ să recuperăm în vacanţa de vară ceea ce pierdusem în perioada online, mai precis sentimentul de comunitate, spiritul de echipă, învăţare non-formală, căldura interacţiunii, etc. Foarte mulţi colegi, elevi şi invitaţi s-au alăturat iniţiativei şi am reuşit să organizăm trei ediţii. Ne dorim ca Tabăra BlagaRocks! să fie un proiect de durată deoarece credem că aduce plusvaloare liceului nostru şi comunităţii noastre”, ne-a declarat Cristina Drescan, profesor de limba engleză în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, unul din organizatorii taberei.

De vorbă cu primarul oraşului

În ce privește episodul 4 al Taberei BlagaRocks, printre invitați se numără edilul Reghinului, Márk Endre, care va intra în dialog cu tinerii participanți ai taberei, prilej pentru aceștia să-l cunoască într-o ipostază inedită. „În ceea ce priveşte ediţia a IV-a, oferim un program variat şi atractiv. Tabăra va demara luni în 11 iulie cu un atelier de teatru, o lecţie de dans de societate, o oră de zumba, o lecţie de greacă, o tură pe biciclete la Câmpul Cetăţii, un treasure hunt în oraş, tenis de masă şi jocuri cu mingea şi nu în ultimul rând o prezentare a ciobănescului românesc carpatin. Marţi, 12 iulie, elevii pot alege următoarele activităţi: Protecţia animalelor la Adăpostul de câini Fiducia, două ateliere de autocunoaştere şi orientare profesională (în limbile română şi maghiară), pictură pe sticlă, team-building şi ABC-ul drumeţiilor şi escaladei montane. Miercuri, 13 iulie, avem în program Biblioteca Vie (discuţii cu experţi din diferite domenii), o demonstraţie a Jandarmeriei, Blaga la ştrand, Călărie şi alte activităţi în aer liber, Omul Mark Endre – De vorbă cu primarul oraşului, o oră de coafură şi împletituri, fitness şi tenis de masă şi jocuri cu mingea. Joi, 14 iulie, este rezervată excursiei în Cheile Vălişoarei şi la Rimetea şi drumeţiei pe Piatra Secuiului.”, a precizat prof. Cristina Drescan.

Ce spun organizatorii despre Tabăra BlagaRocks! 4

„Fiecare vară aduce cu sine o poveste. Cea de anul acesta va fi relatată între 11 și 14 iulie. „Personajele” sunt elevi doritori să participe, elevi și profesori voluntari și invitați, de asemenea. E o continuare a „poveștii” de anul trecut, care a avut un final fericit. Tabăra oferă o varietate de activități, astfel încât copiii își pot alege ceea ce li se potrivește- ateliere în care pot lucra individual, jocuri de echipă, vizite sau întâlniri cu oameni ai orașului. Aventura se încheie în 14 iulie cu excursia la Rîmetea și urcarea pe Piatra Secuiului. De ce o tabără iarăși? Pentru că…unele întâlniri se pot realiza doar în afara școlii, unele abilități se pot dezvolta într-un alt cadru, unele situații în care ne punem ne pot forma ca indivizi. Vara este un timp al relaxării, al jocului dar și al învățării prin joc. Este momentul în care abilitățile noastre sociale ne sunt, cred, mai dezvoltate. Astfel, dacă ești deja la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin sau vei începe în septembrie orele la acest liceu, te așteptăm să scriem împreună povestea. Iar la final vom spune: ș-au participat fericiți încă o vară…” – Mirela Cioloca, profesoară de limba română

„Tabăra Blaga este un proiect foarte drag Comunității Blaga deoarece aduce împreună elevi, profesori, invitați speciali. Nu este școală, dar tot o formă de educație, și anume non-formală, centrată pe elev. Petrecem timp de calitate și formăm și un set de valori indispensabil dezvoltării personale. Kant spunea că „o educație bună este izvorul întregului bine din lume!” – Prof. Andreea-Loredana Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucia Blaga”

„Primele ediții ale Taberei Blaga au avut un succes inedit, elevii fiind încântați de activitățile desfășurate și bucuroși că au putut participa la un astfel de eveniment. Anul acesta însă, elevii doresc să fie cât mai implicați în organizarea taberei, întrucât deja avem o echipă numeroasă de elevi voluntari cu care se va lucra pe parcursul proiectului. Activitățile sunt variate, interesante și care vor atrage mai mulți doritori decât în edițiile trecute. Sunt sigură că ediția din vara aceasta va avea un impact imens asupra creării unei comunități mai strânse” – Najjar Amira, clasa a 11-a D, Președintele Consiliului Școlar al Elevilor al LTLB şi Președintele Consiliului Județean al Elevilor Mureș

„Urmează să particip la cea de-a patra ediție a taberei “BlagaRocks” în calitate de voluntar și mă simt foarte entuziasmată, având în vedere faptul că ultimele ediții la care am luat parte fie ca voluntar, fie ca participant m-au încântat extrem de mult. Am avut ocazia de a participa la o serie de activități foarte interactive care cuprindeau numeroase surse de interes din domenii diverse, astfel fiecare participant putând să se regăsească în cel puțin una dintre acestea și reușind să învețe lucruri noi pe baza acesteia într-un mediu însoțit de un mod care îi transmiteau o stare de bine. În calitate de voluntar am avut posibilitatea de a deveni mai bună prin acumularea unor valori, de a fi responsabilă și utilă, și nu în ultimul rând de a cunoaște oameni noi și de a reuși să interacționez cu aceștia intr-o manieră plăcută. Asta este ceea ce aștept cu nerăbdare să reîntâlnesc la următoarea ediție a taberei “BlagaRocks” – Ionela Vodă, clasa a 11-a A

Alin ZAHARIE

–