Despre cum femeia poate schimba lumea, cu Denisa Florea la TEDxCornișa

„Cât de greu este să fii femeie în societatea secolului XXI? Cât de bine mi-am educat fiica? Cât de corect e ce m-au învățat părinții mei?”. Dacă v-ați pus vreodată aceste întrebări, în rândurile următoare urmează să descoperiți mici frânturi din ceea ce psihoterapeutul Denisa Florea a împărtășit în cadrul evenimentului TEDxCornișa, care a avut loc recent la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș.

Denisa Florea este un terapeut dedicat femeilor. Mergând pe drumul descoperirii de sine, aceasta s-a specializat în comunicare și psihologie, fapt care i-a stârnit și mai mult interesul pentru natura umană. A călătorit în locuri care-i deschideau porți spre cunoașterea și aflarea înțelepciunii antice și a studiat ultimele descoperiri științifice în epigenetică. Transformându-și viața într-o continuă cercetare și înțelegere a minții umane și mai mult, a rolului femeii, aceasta organizează de 4 ani programe terapeutice prin care călăuzește femeile spre redescoperirea adevăratei valori interioare și dărâmarea barierelor impuse de societate, istorie și credințe false.

„Sunt un alt fel de terapeut”

„În 2019 eram la a șasea ediția a programului meu destinat femeilor „Renașterea, program de reconectare cu sine”. De fiecare dată când împartășeam cu participantele din practica mea terapeutică despre înțelepciunea feminină, rolul pe care femeile-l aveau în trecut, puterea lor, partea mea academică intra în alertă „Dacă o să creadă că spun bazaconii, dacă o să mă considere ciudată, dacă o să mă judece?”. Asta aveam în cap, deși cu tot corpul și cu toată ființa mea simțeam că ceea ce fac și spun ajută femeile să fie împlinite, mi se demonstrase de atâtea ori ce impact poate să aibă asupra lor. În momentul în care am terminat modulul, o participantă a venit la mine și mi-a spus: „Denisa, ce spui tu nu sunt lucruri ciudate, sunt adevăruri de mii de ani. Aceste idei pe care noi poate, în secolul XXI le-am uitat și de asta ne pot părea ciudate, dar sunt înțelepciune antică, sunt nucleul feminității și al vieții, de asta am venit la al patrulea modul, pentru că nu aud așa ceva în altă parte”. Și atunci am înțeles cât de important este să-mi ascult vocea interioră și să pot să înțeleg și să accept că sunt un alt fel de terapeut, care îmbină știința modernă cu înțeleciunea antică”, a povestit Denisa Florea.

Despre dezechilibrul interior oglindit în cel exterior

„În taoism energia masculină era forța primordială, care făcea lucrurile să se întâmple, responsabilă cu acțiunea. Întotdeauna se vorbea de un echilibru. Energia masculină era susținută, energia feminină venea ca un combustibil să susțină acea acțiune. Energia masculină era foarte ușor reprezentată de înaintași. Doreau un teritoriu, mergeau, cucereau și erau fericiți, atât de simplu. Întotdeauna acest echilibru a mers împreună, pentru că focusul masculin este echilibrat de susținerea feminină. De aceea, astăzi am să vă vorbesc despre dezechilibrul dintre energia masculină și cea feminină, cum s-a creat, care sunt consecințele și mai ales, ce stă în puterea femeilor să restabilească acest echilibru. Trăim într-o societate cu puternice influențe masculine, unde fetițele inconștient sunt crescute în acest spirit, să fie competitive, focusate pe acțiune, să fie eficiente. Creativitatea este considerată un dezavantaj pentru atingerea succesului. La fel și simțirea, este inhibată. Calitățile energiei masculine sunt benefice, ele fac ca lucrurile să se întâmple. Dezechilibrul din interior al femeilor este ceea ce aduce suferință. Nici părinții nu-i putem învinovăți pentru că ei și-au dorit iubire și protecție, un viitor mai bun pentru fetițele lor. Dar această dorință a fost bazată pe o viziune subiectivă. S-au uitat la neputința și la viața grea a femeilor din secolele trecute, așa că efectul a fost opus. Da, femeia de astăzi are avere materială, are statut, dar este goală pe dinăuntru. Pentru că este deconectată de la esența ei. Reprimându-și trăirile, femeile se deconectează de la acea voce interioară care există în interiorul lor, care le ghidează spre adevărata împlinire. Simțirea, iubirea sunt atribute feminine cu care au fost înzestrate nativ, iar ele sunt inhibate pentru că fetițlor li se inoculează gândirea, comportamentul și viziunea masculină. În aceste condiții nici celelalte atribute feminine nu se mai pot dezvolta. Intuiția, deciziile bazate pe intuiție, creativitatea, toate aceste lucruri duc la acest dezechilibru. Așa s-a creat dezechilibrul acesta”, a explicat psihoterapeuta.

Cum pleacăm de acasă?

Părinții doresc întotdeauna binele copiilor lor și muncesc mereu pentru a face din viața acestora un bine permanent. Uneori însă, doctrinele cu care au fost chiar ei crescuți, se revarsă inconștient peste modul în care-și cresc și ei la rândul lor copiii…

„La 27 de ani am ieșit de pe așa zisul drum pavat pentru succes. Mă dusese în pragul depresiei, deși CV-ul îmi era impecabil și cariera în ascensiune. La momentul acela, relația de cuplu era disfuncțională, fiindcă era o senzație de eșec și neputință. Vedeam oglindită în cuplul meu relația părinților mei… Deși pare diferită, povestea femeilor în esență este aceeași întotdeauna. Fetița care a fost ascultătoare, a învățat bine pentru o carieră strălucită, s-a căsătorit, a făcut casă, copil, al doilea copil, multe sacrificii ca să fie bine… Pentru ele, acel final de basm fericit nu a devenit realitate. În schimb, au început relații nepotrivite, certuri, trădări, somatizări. Au urmat ani lungi de chin interior, multă suferință. „Poate n-am făcut suficient? Poate sunt eu de vină. Toți ceilalți par fericiți, împliniți. Poate nu sunt așa de frumosă, poate nu sunt suficient de bună. Sigur e ceva în neregulă cu mine. Oare cum să repar?” Cum altfel decât cum a fost învățată… Cu succes profesional, bani și imagine. Deconectându-se de la trăirile interioare femeile se simt goale pe dinăuntru, nimic nu le aduce fericirea”, a specificat terapeuta dedicată femeilor.

Femeia, simbol al armoniei lumii antice

”Dacă vom privi obiectiv la civilizațiile antice, vom descoperi înțelepciunea și calitățile femininului de altădată. În toate culturile antice reprezentarea fertilității, prosperității și a vieții este reprezentată prin corpurile zeităților de sex feminin. Erau societăți în care rolurile erau foarte bine stabilite tocmai pe această polaritate masculin-feminin. Bărbatul era liderul în societate, el făcea ca lucrurile să se întâmple, avea grijă de oamenii lui, era războinic priceput, le oferea protecție. Femeia era liderul spiritual, era la fel de importantă, avea atribuții similare, veghea asupra bunăstării, asupra armoniei și păcii sufletești în comunitate, pentru că totul se făcea în comunitate, nu individual. Fetițele erau crescute să poată să-și asculte voce interioară și să-și onoreze diferențele față de băieți. Acum am pierdut aceste valori”, a punctat Denisa Forea.

Deblocarea și renașterea

„Ne e teamă să vorbim de simțire, ne e teamă să vorbim de spirit. Este necesară o întoarcere la înțelepciunea străveche, să o înțelegem și să o adaptăm nevoilor societății actuale. Femeia de astăzi și-a blocat simțirea și nemaiputând simți, ea doar își analizează mental trăirile. Este nevoie să se poată întoarce la ea, este nevoie să poată să se redescopere, ce simte, de ce simte asta, ce să facă cu ceea ce descoperă? Este un proces de renaștere, în care dă la o parte strat după strat, tot ce i s-a spus că este și nu este. O femeie renăscută caută un partener egal unde există o susținere reciprocă. Își ia decizii în funcție de ce își dorește, nu de părerile celorlalte, iar deschiderea ei față de oportunitățile vieții este maximă. Lucrurile vin ușor spre ea. În acest proces de renaștere nu sunt pași ficși. Este un proces care este ghidat din interior. Este ghidat de voce interioară, în momentul în care intră pe această cale a renașterii. Iar aceasta este o cale cu multe descărcări emoționale, o cale în care renunță la comportamente, la credințe, renunță chiar la oameni. Este o cale în care de multe ori se varsă lacrimi de eliberare. Este calea care duce spre inima ei, aceasta fiind esența ei. Înțelepciunea inimii despre care vorbeau anticii, astăzi știința o poate demonstra”, a evidențiat terapeuta care a mai punctat că un studiu al unui neurocardiolog din California expune descoperirea unei rețele de 40 de mii de neuroni și anumite tipuri de proteine existente și în creier, în inimă, pe care le-a numit „Creierul din inimă”.

„O femeie renăscută schimbă o generație”

„Dar această renaștere spirituală a femeii este calea spre o lume în echilibru. Din funcțiile de conducere pe care deja femeile le au, creând o lume în energie feminină, o lume mai autentică, o lume mai umană, femeile pot schimba această lume pentru că leadership-ul feminin transformă competiția în cooperare, echilibrează goana după avere cu liniștea sufletească. Acolo deciziile sunt luate pentru folosul comunității, nu individual. S-a spus acum mai bine de 100 de ani „Educă o femeie și schimbă o generație”… Eu aș reformula-o în contextul actual: „O femeie renăscută schimbă o generație”, a conchis psihoterapeuta Denisa Florea.

Ioana MĂRGINEAN