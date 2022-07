230 milioane de euro prin Programul Operațional Tranziție Justă￼

Share



Județul Mureș face parte din cele șase județe din țară care sunt considerate cele mai mari județe poluatoare, din pricina combinatului chimic Azomureș și a companiei Romgaz. Uniunea Europeană alocă pentru aceste șase județe fonduri speciale pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, prin intermediul Programului Operațional Tranziție Justă (POTJ) care își propune să vină în ajutorul diminuării și chiar opririi poluării cu combustibili fosili.

Consiliul Județean Mureș a primit aprobare pentru suma de 235,4 milioane de euro, în cadrul Programului Operațional Tranziție Justă, pentru proiecte care vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

”De un an jumate se tot chinuie cele 6 județe, împreună cu cu Ministerul Investițiilor Proiectelor Europene să facă un plan național care să cuprindă cele 6 județe ca să acceseze cele 2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Și fiecare județ și-a făcut jobul. Noi, județul Mureș, suntem un județ atipic. De ce? Pentru că noi nu avem niște constrângeri sau niște amenințări în viitor, amenințări de genul: să se reducă numărul angajaților, să se închidă o grămadă de fabrici și uzine, cum sunt în alte părți. La noi cea mai mare amenințare este cu combinatul chimic dar, dacă îl închizi, nu e număr semnificativ de angajați ca să perturbe economia unui județ. La Iernut se face retehnologizarea și se reduce cu vreo 30% emisiile de dioxid de carbon. Așa că noi ar trebui să justificăm foarte bine acest plan în direcția dorită de Uniunea Europeană pentru a scădea emisiile de CO2 și automat să se reducă certificatele de CO2 care trebuie plătite, care din an în an sunt foarte scumpe și se plătesc de poluator. Până la urmă am reușit nu numai eu, ci împreună cu colegele mele care sunt administratori publici, Magyarossy Andrea și Codruța Togan. Ele sunt cele care s-a ocupat foarte mult de acest fond și am reușit să fie aprobat planul pe județul Mureș de către Ministerul Investițiilor Proiectelor Europene”, a declarat Ovidiu Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș.

11 direcții de intervenție

Planul național a fost aprobat de Uniunea Europeană și cuprinde mai multe direcții de finanțare. Cu alte cuvinte, întreprinderile mici, întreprinderile mari, unitățile administrativ-teritoriale (UAT), instituțiile publice, institutele de cercetare, universitățile pot depune proiecte pentru a accesa fondurile din cadrul POTJ .

În cadrul programului există 11 direcții de intervenții de care doritorii trebuie să țină cont în elaborarea proiectelor, și anume: infrastructuri comerciale pentru IMM-uri, inclusiv parcuri și situri industriale unde vor reveni 11,9 milioane de euro; dezvoltare comercială și internaționalizarea IMM-urilor, deci inclusiv investiții productive unde se oferă suma cea mai mare – 114,5 milioane de euro. Pentru incubatoare, sprijin pentru societățile inovative și pentru start-up-uri revin 11,9 milioane de euro.

Zona energiei din surse regenerabile – energie eoliană în județul Mureș nu este foarte populară, cu toate acestea s-au alocat 2,46 de milioane de euro, sumă care ar putea să fie redistribuită la direcția de energie solară, unde s-au alocat deja 38,3 milioane de euro. Pentru reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate s-au alocat 3,5 milioane de euro.

Există o direcție în ceea ce privește autobuzele electrice, pe hidrogen, transport verde, infrastructură pentru combustibili alternativi, adică stații de încărcare cu energie electrică, cu hidrogen, cu gaz.

De asemenea, direcția de intervenție în ceea ce privește măsurile de modernizare și consolidare a instituțiilor, serviciilor, pieței forței de muncă, pentru evaluarea și anticiparea nevoilor de competențe, pentru asigurarea unei asistențe prompte și personalizate, 13,1 milioane de euro.

Totodată se pune accent și pe direcția de sprijin pentru adaptarea la schimbarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, unde suma alocată este în valoare de 21,4 milioane de euro.

Pasul următor

În continuare, urmează să fie publicat ghidul de finanțare pentru ca doritorii să înceapă procedurile de accesare a fondurilor. Nu există un termen limită nici pentru accesarea acestora și nici pentru realizarea proiectelor, consecință a dinamicii economice și politice din Europa, la momentul prezent.

„Noi am discutat de un an de zile cu foarte mulți jucători în piața din județul Mureș, întreprinde mari, mici, UAT-uri, Camera de Comerț și lumea cam știe de acest fond, urmând ca să informăm și de ghidurile de finanțare și fiecare să vină cu proiecte pentru a putea accesa banii, să se reducă emisiile de dioxid de carbon.

Nu este un termen pentru că un pic s-au lungit treburile, trebuia să fie mai rapide. Va fi public acest plan și fiecare societate care a participat la discuții va veni sau da, dacă va fi interesat, va putea face aceste astfel de proiecte. În domeniul ecologizării este un proiect mare în care încercăm să ajutăm pentru ecologizarea batalurilor de la Târnăveni, iar combinatul chimic este foarte interesat să-și reducă emisiile de dioxid de carbon și să-și schimbe tehnologia”, a mai declarat Ovidiu Georgescu.

Mălina MORARU