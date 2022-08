VIDEO: Investiții noi pentru un Iernut mai prosper

Share



Primarul orașului Iernut, Ioan Nicoară, vorbește în interviul următor, acordat în exclusivitate cotidianului Zi de Zi, despre portofoliul de proiecte pe care instituția pe care o conduce le pregătește sau deja le implementează pentru comunitatea alcătuită din localitățile Cipău, Deag, Iernut, Lechința, Oarba de Mureș, Porumbac, Racameț, Sălcud și Sfântu Gheorghe.

Reporter: Cum este anul 2022, din punct de vedere al investițiilor și al proiectelor, pentru orașul Iernut?

Ioan Nicoară, primarul orașului Iernut: Și de la începutul acestui mandat ne-am propus ca dezvoltarea să fie obiectivul principal al activității noastre, pentru că exista sigur soluția fondurilor europene a perioadei 2020- 2027, perspectivă care ne-a făcut să ne pregătim cu peste 25 de proiecte. Sigur, pe măsura trecerii timpului, mai ales că am avut o pauză, între ghilimele, cauzată de pandemie, doi ani în care lucrurile s-au petrecut mai mult online, mai mult am lucrat la documentațiile necesare accesării acestor fonduri. La ora actuală, în acest an avem un buget de circa 28 de milioane de lei pentru dezvoltare, mare parte dintre bani fiind fonduri atrase. Din buget propriu avem doar aproximativ 4 milioane de lei, fonduri care nu fac decât să ne sprijine în activitatea de dezvoltare pe toate planurile a orașului nostru. Mă refer aici la diverse sectoare din viața socială, economică, la școli, instituții publice, sate aparținătoare. Avem sate în care nu avem apă deocamdată și de aceea am făcut toate eforturile care au fost necesare să avem la dispoziție documentația pentru accesarea acestor fonduri. Avem la ora actuală patru categorii de fonduri atrase. Mă refer în primul rând la Programul Operațional Regional, unde avem un proiect de circa 15 milioane de lei, care cuprinde un cămin cultural în localitatea Cipău, asfaltarea unei străzi în localitatea Cipău, strada Gării și trei blocuri de locuințe sociale. Am și început deja să punem fundațiile la blocuri. Din păcate aici avem un rezultat al creșterii prețurilor, în sensul în care constructorul a reziliat contractul, asumându-și toate consecințele. Suntem deja în faza de relicitare a acestei lucrări, Căminul Cultural de la Cipău, iar celelalte sunt în implementare, fiind la nivel de autorizație de construcție, iar la unele chiar am dat ordine începere. Acesta este unul dintre cele mai mari proiecte.

Rep.: Ce proiecte aveți în derulare?

I.N.: Avem în derulare proiecte care sunt fie cu bani atrași prin Programul Național de Dezvoltare Locală, fie cu bani din bugetul local. Mă refer aici la canalizarea cartierului Mihai Eminescu, respectiv canalizare, reabilitare conductă de apă și branșamente. Avem în derulare Programul național de construire de locuințe sociale unde suntem spre finalizarea a trei blocuri de locuințe, prin Legea 114. Sigur, aceste proiecte înseamnă multe documentații de întocmit, înseamă multă muncă, avize, tot ceea ce cuprinde accesarea acestor fonduri. Desigur, urmează și procedurile de implementare care nu sunt simple. Sunt bani care au ajuns în oraș, nu sunt bani din bugetul local decât pentru lucrarea de reabilitare a canalizării și instalației de apă în cartierul Eminescu Nou, pentru că resursele instituției sunt destul de limitate. Probabil că pe viitor vor fi mai limitate din cauza creșterii prețurilor, în special la energie, vom fi nevoiți să drămuim bugetul astfel încât să ne ajungă pentru funcționarea instituțiilor, în special a școlilor, și de aceea ne-am orientat mai mult spre fondurile atrase în ceea ce privește dezvoltarea.Trebuie să vă spun că nu avem apă la Oarba de Mureș încă, nu avem apă nici la Deac, încă nu e o problemă foarte mare cât mai există fântâni, dar va fi în următorii ani pentru că seceta se pare că se va prelungi și nu avem canalizare în Cipău, de exemplu, unde avem apă de vreo 10 ani și nu avem canalizare, nu avem canalizare în Lechința, unde avem apă și nu avem canalizare. Sunt lucruri pe care ni le-am stabilit ca priorități.

Rep.: Vă rog să ne spuneți care sunt proiectele câștigate prin Programul ”Anghel Saligny” în Iernut.

I.N.: Inițial am avut circa șase sau șapte proiecte care au fost în lista – sinteză a Guvernului în urmă cu un an și jumătate – doi, dintre care am ales două proiecte prioritare pentru oraș, respectiv instalație de alimentare cu apă a satului Oarba de Mureș, unde la ora actuală în fiecare săptămână aducem apă cu cisterna pentru că nu mai există apă nici într-o fântână și canalizarea satului Cipău, sistemul de canalizare cu branșamente. Două proiecte pe care am reușit să le câștigăm, în valoare de circa 18 milioane de lei. Datorită stadiului în care se află proiectele, suntem în măsură să le scoatem direct la licitație, ambele fiind cu autorizații de construcție, pentru că în urmă cu circa 8-10 luni am început demersurile pentru obținerea tuturor avizelor, eliberarea certificatului de urbanism, astfel încât să nu mai dureze foarte mult de la semnarea contractului și până la începerea implementării. Așteptăm în continuare să fim invitați să semnăm contractele de finanțare.

Rep.: Spuneți-i, vă rog, și ce termene de finalizare au cele două proiecte.

I.N.: Termenele, din câte știu eu, sunt în 2024, datorită faptului că sumele nu sunt foarte mari să spunem, la nivel de Guvern, la nivel de oraș, care sigur are și sate aparținătoare, cred că vor fi asigurate cu prioritate și ne vom putea duce la un sfârșit cele două proiecte.

Rep.: Vă rog să continuați prezentarea portofoliului de proiecte ale instituției pe care o conduceți.

I.N.: Majoritatea proiectelor care se află în derulare au trecut o dată, sau chiar de două ori, depinde de câte ori s-au modificat prețurile, de câte Ordonanțe pentru reglementarea acestora am avut, prin Consiliul Local. Suntem pregătiți pentru etapele care vor urma în Planul Național de Reziliență și Redresare, pentru programul de creștere a eficienței energetice și gestionarea inteligentă a clădirilor. Aici am depus pentru instituție cinci proiecte, sperăm ca în cel mai scurt timp să fim solicitați pentru clarificări sau pentru chemarea la semnare de contracte.

Rep.: Ce instituții sunt vizate de aceste proiecte?

I.N.: Clădirile publice, Grădinița cu Program Prelungit – întreaga clădire, Școala Gimnazială Iernut, clădirea din Dacia Traiană care ține tot de școala generală, dar sunt clădiri diferite, Școala Primară din Lechința. Totodată, avem și un proiect pentru dotarea cu stații de încărcare a autovehiculelor electrice. Aceste cinci proiecte sunt pe Componenta 10 – Creșterea eficienței energetice și toate la un loc au o valoare de circa 14 milioane de lei. Proiectele respective sunt pregătite, într-o fază destul de matură, am trecut de studiile de fezabilitate.

Rep.: Ce alte proiecte mai aveți în portofoliu?

I.N.: De asemenea, tot prin PNRR, pe Componenta 5 avem un proiect care prevede 10 blocuri de locuințe, clădiri rezidențiale, care vor fi reabilitate termic. Pe Administrația Fondului de Mediu din păcate avem un proiect care stagnează de circa un an de zile. Proiectul vizează creșterea eficienței energetică și gestionarea inteligentă a Liceului Tehnologic și are valoarea de 10 milioane de lei. Nici măcar în ziua de astăzi nu a ajuns la evaluare, așteptăm în continuare să putem accesa și respectivele fonduri. În general ne vom canaliza eforturile pentru atragerea de fonduri externe, indiferent pe care axe, așteptăm cu nerăbdare să vedem că se promovează respectivele axe și că se mișcă lucrurile, pentru a putea aduce cât mai mulți bani în localitate. Vor urma, din câte ne dăm seama, perioade destul de grele, deoarece criza nu are efecte doar pe perioade scurte. O să încercăm să acoperim măcar cheltuielile de funcționare și reparații care vor fi strict necesare. Vom vedea ce ne aduce ziua de mâine, ne pregătim cât mai temeinic pentru programele naționale.

Rep.: În privința zilei de mâine, știu că ați reactualizat, destul de recent, prin Hotărâre de Consiliu Local, Strategia Orașului Iernut pentru perioada 2021-2030…

I.N.: Am actualizat-o și o actualizăm cred că de două-trei ori anual. De câte ori e nevoie pentru că lucrurile se schimbă cu o asemenea viteză încât trebuie să ne adaptăm în fiecare moment. Sigur, mai sunt programe referitoare la piste de bicicliști, dotarea cu surse de internet în locurile publice, toate legate de digitalizare, dar lucrurile se mișcă destul de greu. Așteptăm cu interes să vedem pe care direcție va fi mai ușor de accesat fonduri. Avem și prin Compania Națională de Investiții două proiecte la care zilele trecute am trimis clarificări, un Cămin Cultural la Lechința care sperăm să fie finanțat cât mai curând, și pentru Casa de Cultură din Iernut, care e în programul de reabilitare împreună cu clădirea Primăriei, dar partea de interior am depus-o la Compania Națională de Investiții astfel încât să avem întreaga clădire reabilitată.

Rep.: Ce mai urmează?

I.N.: Suntem interesați să ne pregătim de perioada care urmează. Va fi o perioadă în care banii se vor câștiga destul de greu. Fenomenele meteorologice vor fi de așa manieră încât probabil și hrana va fi mai scumpă și ne gândim în cadrul acestor proiecte pe care le elaborăm să modernizăm Piața săptămânală pe care o avem. În ideea în care toți cei care produc, în special legume și fructe, să aibă posibilitatea să fie prezenți în fiecare zi în Piața săptămânală. Încercăm să reabilităm piața, să o dotăm cu clădiri moderne, astfel încât producătorii să poată să își vândă marfa din Piața săptămânală ca într-o piață de zi. Putem face acest obiectiv prin Planul Național de Reziliență și Redresare. Sunt mulți producători locali și ne dorim să le asigurăm condiții cât mai bune să își desfășoare activitatea astfel încât să poată vinde legume și fructe proaspete în piața din Iernut.

Rep.: Apropierea orașului Iernut de Aeroportul ”Intransilvania”, de autostrada care acum e reală, a avut vreun efect benefic în ceea ce privește intenția unor agenți economici de a investi în zonă?

I.N.: Interesul este în creștere și spun acest lucru nu pentru că am spus același lucru la începutul mandatului, respectiv că nodul de la Iernut va avea un efect benefic pentru localitate. Spun acest lucru deoarece deja prețul terenurilor din zonă a început să crească. Vom avea o fabrică de BCA, dar și investitori care se interesează foarte mult pentru parcuri fotovoltaice, pentru alte fabrici, și care se află în căutare de terenuri. Nu poate fi decât benefic. Cred că până la urmă Parcul Industrial de la Aeroport va fi plin și atunci se va extinde zona de interes, mai ales că fiind la intersecție de drumuri destul de importante devenim interesanți și, sigur, beneficiarii viitoarelor investiții vor fi, indirect, toți locuitorii din Iernut. Îi vom sprijini pe viitorii investitori cu tot ceea ce ne stă în putință, în limitele legii. Așteptăm, bineînțeles, noi investitori.

A consemnat Alex TOTH