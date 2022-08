Divizarea Liceului ”Bolyai” și înființarea unui nou liceu maghiar, pe agenda Consiliului Local Târgu Mureș

Share



Aleșii locali ai municipiului Târgu Mureș vor decide joi, 25 august, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobării unui proiect de hotărâre ce vizează inițierea reorganizării prin divizare a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș începând cu anul școlar 2023-2024, prin constituirea unei noi unități de învățământ vocațional teologic romano-catolic și anume Liceul Vocațional Teologic Romano-Catolic.

Ce se va schimba

În urma procesului de divizare următoarele componente organizatorice vor trece în subordinea unității de învățământ nou constituite: nivelul de învățământ primar 5 clase, clasa pregătitoare, clasele I-II-III-IV, limba de predare maghiară de pe locația Piața Trandafirilor nr. 61; nivelul de învățământ gimnazial 4 clase, clasele V-VI-VII-VIII, limba de predare maghiară, de pe locația strada Mihai Viteazul nr. 15; nivelul de învățământ liceal 12 clase cu limba de predare maghiară de pe locația strada Mihai Viteazul nr. 15, câte 3 clase la clasa a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, formate din clase cu filiera vocațională, profil teologic, specializarea teologie romano-catolică, filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii; filiera teoretică, profil uman, specializarea științe sociale.

”Prin cererile înaintate de către UDMR Târgu Mureș și înregistrate la Municipiul Târgu Mureș sub nr. 62009/17 august 2022, Fundația Statusul Romano Catolici din Transilvania, înregistrată sub nr. 61440/12 august 2022, respectiv reprezentantii legali/ părinții elevilor înscriși la Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas” din Târgu Mureș, sub nr. 61798/16 august 2022, s-a solicitat înființarea unei unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică romano-catolică cu limba de predare maghiară. Drept urmare, s-a solicitat înființarea noii unități de învățământ prin reorganizarea unităților de învățământ ce funcţionează în unitatea administrativ-teritorială al municipiului Târgu Mureș, și propunerea de reorganizare pentru anul școlar 2023-2024, în vederea transmiterii către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, conform articolului 22^1, alineatul (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul şcolar 2023- 2024, până la data de 31 august 2022”, se precizează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre inițiat de către Soós Zóltan, primarul municipiului Târgu Mureș.

În cazul în care proiectul va primi girul Consiliului Local Târgu Mureș, viitorul Liceu Vocațional Teologic Romano-Catolic va avea sediul in municipiul Târgu Mureș, strada Mihai Viteazul nr. 15.

