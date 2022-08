Polemică în Italia pe tema „ingerinței” Rusiei

Share



Declaraţiile fostului preşedinte rus Dmitri Medvedev, care le ceruse europenilor să-şi „pedepsească” guvernele „stupide”, au suscitat o polemică în Italia în plină campanie electorală pentru alegerile legislative preconizate să aibă loc la 25 septembrie.

Italia, sub conducerea premierului în exerciţiu Mario Draghi, a susţinut – fără rezerve – Ucraina de la începutul invaziei ruse, furnizându-i arme şi ajutor umanitar. O poziţie care s-ar putea schimba dacă o coaliţie a dreptei – mai rusofilă şi dată favorită în sondaje – ar ajunge la putere.

„Ingerinţa Rusiei” a fost denunţată n prima pagină de ziarul de stânga La Repubblica. „Moscova, interferenţe în alegeri” a titrat şi cotidianul Il Messaggero, în timp ce Il Corriere della Sera constata că „Rusia perturbă alegerile italiene”.

Într-o postare lungă publicată pe Telegram, Dmitri Medvedev nota: „Ne-am dori să vedem cetăţeni europeni care nu doar se indignează faţă de acţiunile guvernelor lor (…), ci şi le cer socoteală şi le pedepsesc pentru stupidităţile lor evidente”. „Aşadar, acţionaţi, vecini europeni! Nu rămâneţi tăcuţi! Cereţi-le socoteală!”, i-a îndemnat Medvedev, fost premier, pe cetăţenii europeni.

Aceste afirmaţii au suscitat indignarea ministrului de externe Luigi Di Maio, care a denunţat o „ingerinţă a Rusiei în alegerile italiene”. „Partidele italiene ar trebui să reacţioneze la unison, dar (liderul Mişcării 5 Stele şi fostul premier Giuseppe) Conte şi (liderul Ligii de extrema dreaptă Matteo) Salvini tac’, a constatat el.

Potrivit liderului Partidului Democrat (PD, de stânga) Enrico Letta, Moscova încearcă „să schimbe poziţia politicii externe italiene care de la început a fost foarte clară alături de UE şi NATO”, a denunţat el. „Trebuie să reconfirmăm această alegere. Este clar că despre asta vor fi şi alegerile din 25 septembrie’.

Totodată, Letta a cerut ca Liga să denunţe pactul pe care l-a semnat cu Rusia Unită, partidul lui Vladimir Putin.

Matteo Salvini, care intenţiona să se deplaseze la Moscova după începerea invaziei ruse şi a renunţat la călătorie în cele din urmă, s-a apărat: „Nu am fost în Rusia de ani de zile (…) Rusia nu are nici cea mai mică influenţă asupra alegerilor italiene”.

Medvedev, care a fost preşedinte între 2008 şi 2012, iar apoi prim-ministru între 2012 şi 2020, este în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, dar se crede că are o influenţă nesemnificativă asupra vieţii politice ruse. Declaraţiile sale însă îşi ating ţinta, stârnind comentarii şi polemici.

(www.agerpres.ro)