Gimnaziul “Al. Ioan Cuza” începe noul an școlar cu deficit de locuri. Galerie foto cu festivitatea de deschidere.

Peste 1200 de copii sunt înscriși în acest an la Gimnaziul “Al. Ioan Cuza”, din cartierul Unirii, numărul maxim de locuri disponibile pentru școlarii și preșcolarii din zonă, insuficient însă.

În condițiile în care cartierul este într-o continuă expansiune, singura școală din zonă nu mai face față cererilor, iar situația va deveni și mai complicată de la an la an.

Ioana Maria Bucur, director al unității de învățământ din cartierul Unirii susține că toate locurile de la clasele pregătitoare au fost ocupate, iar pentru unii copii nu au mai rămas locuri ”Suntem la capacitate maximă. Din păcate am fost în situația de a nu mai putea primi copii. Este nevoie urgent de o extindere a actualelor clădiri sau de o școală nouă. Am comunicat acest lucru și Primăriei Târgu Mureș”.

La nivelul municipalității au existat discuții încă de acum un an și jumătate despre nevoia extinderii Gimnaziului Al Ioan Cuza sau construirea unei noi școli în zonă. Primarul Soos Zoltan spunea atunci că o persoană din cadrul Primăriei va identifica un teren pentru o nouă școală. Așteptăm opinia reprezentanților Primăriei pe această speță.

În altă orinde de idei, festivitatea de deschidere de la Gimnaziul ”Al Ioan Cuza”a fost scurtă, spre bucuria copiilor nerăbdători să-și revadă colegii și să împărtășească impresii din lunga și totuși prea scurta vacanță de vară.

În final elevii și cadrele didactice au intrat la clase, după o mică paradă, în aplauzele părinților.

Anul școlar 2022-2023 va avea o durată de 36 de săptămâni și va fi structurat pe module eliminându-se termenul de „semestre”.

Structura anului școlar 2022-2023

• Modulul 1: 5 septembrie 2022 – 21 octombrie 2022 – Cursuri

• 22 octombrie 2022 – 30 octombrie 2002 – Vacanță (o săptămână pentru toți elevii)

• Modulul 2: 31 octombrie 2022 – 22 decembrie 2022 – Cursuri

• 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023 – Vacanță

• Modulul 3: 9 ianuarie 2023 – 3, 10 sau 17 februarie 2023 – Cursuri (data va fi stabilită de inspectoratele școlare

• 6 -23 februarie 2023 – Vacanță o săptămână la decizia inspectoratelor școlare

• Modulul 4: 13, 20, 27 februarie 2023 – 6 aprilie 2023 – Cursuri

• 7 aprilie 2023 – 18 aprilie 2023 – Vacanță

• Modulul 5: 19 aprilie 2023 – 16 iunie 2023 – Cursuri

• 17 iunie 2023 – 3 septembrie 2023 – Vacanță

Florin Marcel Sandor