Surpriză pentru Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș

Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș începe anul școlar 2022-2023 cu un efectiv de 714 elevi repartizați în 28 de clase, școala având 47 de cadre didactice. La fel ca în anul școlar precedent, orele de curs se vor desfășura și în acest an în localurile Școlii Gimnaziale Nr. 1, școala proprie fiind cuprinsă într-un amplu proiect de extindere și de modernizare.

Din multiplele cauze invocate de constructor pentru întârziere(prețuri majorate la materiale, lipsă de forță de muncă și altele), a rezultat o întârziere a finalizării lucrării, în consecință urmând un „exil” pentru încă un an. „Deocamdată nu avem vești bune, dar sperăm ca măcar la primăvară să fie finalizate lucrările, iar de la toamna viitoare să începem activitatea în localul nostru”, spune directoarea școlii prof. Adela Hagău. Dar, până atunci, Primăria orașului a decis să amenajeze câteva săli noi de clasă.

„În clădirea în care a funcționat o sală de fitness am amenajat patru săli noi pentru clasele pregătitoare. Acestea erau necesare pentru că și după extinderea clădirii principale a școlii nu vor fi suficiente sălile pentru a asigura cursuri cu program doar de dimineață. Lucrările de amenajare au fost efectuate de angajații primăriei”, ne-a precizat primarul Cristian Moldovan.

Despre această situație, prof. Adela Hagău spune că „Avem vești bune pentru clasele pregătitoare și pentru clasa I datorită implicării directe a primăriei orașului Luduș. S-au amenajat patru săli de clasă, nou nouțe, în cartierul Arizona. Sălile sunt foarte frumoase, luminoase, spațioase și s-au amenajat în timp record. Mulțumim Primăriei și tuturor celor care s-au implicat, care au făcut posibilă această realizare benefică pentru cei mai mici elevi ai școlii noastre”.

La început de an școlar, primarul Cristian Moldovan a adresat tuturor elevilor din Luduș urarea tradițională: „La început de an școlar urez un bun venit tuturor elevilor care pășesc pentru prima dată în școală în calitate de elevi. Rolul școlii ludușene este acela de a asigura generațiilor viitoare o dezvoltare cât mai echilibrată, cât mai frumoasă și mai armonioasă. Vă doresc tuturor ca noul an școlar să vă găsească sănătoși, dornici să învățați acele lucruri minunate pe care numai școala și cartea vi le pot dărui, iar la final de an școlar să priviți cu mândrie înapoi, la rezultate”.

La rândul său, directorul Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” prof. Adela Hagău a precizat că „În acest an am avut o festivitate restrânsă a începutului de an școlar. Au participat doar clasele de început de ciclu școlar, pentru clasele pregătitoare și pentru clasele a V-a. Au participat elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai Consiliului reprezentativ ai elevilor, ai Poliției și ai Bisericii”.

Ioan A. BORGOVAN