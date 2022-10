Primarul din Sângeorgiu de Mureș, felicitat de premierul României!

Distribuie

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a semnat joi, 20 octombrie, la București, un nou contract de finanțare, în valoare de 3,8 milioane de lei.

”Felicitări primite direct de la premierul României! Acum câteva minute am avut bucuria de a semna un contract de finanțare în Palatul Victoria în prezența prim-ministrului țării, domnul Nicolae Ciucă, a ministrului mediului, domnul Tanczos Barna, și a presei naționale și internaționale. Am fost chemat la sediul Guvernului României pentru că Sângeorgiu de Mureș a fost selectat și declarat câștigător, printre primele 20 de localități din țară, la proiectul depus în data de 22 septembrie 2022 care are ca scop ”Înființarea de Centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Sângeorgiu de Mureș”, a scris, pe pagina sa de Facebook, ing. Sofalvi Szabolcs.

Totodată, edilul șef din comuna Sângeorgiu de Mureș a arătat că prin intermediul proiectului ”locuitorii vor putea aduce în aceste centre, deșeuri de care foarte greu se debarasau”: mobilier, deșeuri electrice, deșeuri rezultate din construcții, de grădină, baterii, anvelope precum și sticlă, plastic, carton etc.

”Va fi un mare pas în a scăpa de depozitările ilegale de gunoi în diferite puncte ale comunei! Sper să putem derula cât mai repede posibil licitațiile, aprobările și avizările necesare implementării efective a proiectului în valoare de 3.830.913 de lei”, a menționat ing. Sofalvi Szabolcs.

