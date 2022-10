Distribuie

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României organizează în parteneriat cu Asociația Incubatoarelor de Afaceri din România și alte asociații prima ediție a Forumului Internațional al Sustenabilității cu tema „Dezvoltarea relațiilor economice multilaterale în Europa de Sud-Est și regiunea Dunării în contextul dezvoltării durabile”. Evenimentul de deschidere a avut loc în data de 18 octombrie.

Forumul s-a bucurat de participarea activă a peste 150 reprezentanți de marcă din peste 10 țări printre care Germania, Ungaria, Republica Moldova, Serbia, Turcia, Grecia, Albania, Muntenegru, Austria.

„Într-un interval de trei săptămâni am reușit să organizăm o a doua conferință de relevanță europeană. Prin participarea a peste 100 de organizații din mai multe țări europene, prima ediție a Forumului Internațional al Sustenabilității arată că era nevoie de un astfel de eveniment în regiune. Structura interinstituțională pe care am creat-o alături de acțiunile pentru stimularea implicării reprezentanților din business, cercetare, mediul asociativ și ONG-uri sunt modele de bune practici cu care sperăm să inspirăm și alte state din regiune. Totodată, fiind prima țară care a dezvoltat profesia de expert în dezvoltare durabilă arătăm că România are capacitatea de a propune abordări inovative. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă demonstrează din nou că România rămâne un hub regional în ceea ce privește Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, a declarat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

