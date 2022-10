Mihaela Natea (PMP): ”E timpul unei alianțe PNL, PSD și PMP în CJ!”

Distribuie

Consilierul județean PMP Mihaela Natea a propus vineri, 28 octombrie, prin intermediul unui text scris pe pagina proprie de Facebook, constituirea unei alianțe la nivelul Consiliului Județean Mureș, care să fie alcătuită din PNL, PSD și PMP.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul intitulat ”E timpul unei alianțe PNL, PSD și PMP în CJ!”

”Premisă: Coaliția la nivel local CJ și CL Târgu Mureș e formată din PNL și UDMR. Evident, are probleme structurale de funcționare.

1. Aflăm că proiectul privind podul peste Mureș nu a trecut de votul din Consiliul Local. UDMR a votat fie contra, fie s-a abținut. Totodată aflăm de o ipotetică strângere de semnături pentru susținerea proiectului. Mai târziu aflăm din comunicatul UDMR că a discutat respingerea cu toate forțele politice. Deci UDMR a preferat să lucreze contra proiectului propus de partenerul de alianță decât să lucreze cu el.

2. Acum câteva luni era mare revoltă privind finanțarea din bugetul local a unui tur ciclist dintr-un ținut de basm. Scandal mare și cam atât. PNL nu a putut opri demersul UDMR.

3. La scurt timp după turul ciclist din ținutul de basm, PNL vota cu sârg în comisia de cultură aprobarea unui parc tehnologic din care făcea parte doar o singură facultate a unei universități din Cluj – normal, vorbim de Sapientia.

Cam așa funcționează (sau NU funcționează) coaliția locală. Când generezi o majoritate la nivel local, iar proiectele nu sunt susținute de coaliție, putem să ne punem semne de întrebare privind o posibilă comunicare defectuoasă (în cel mai optimist caz) între cele două partide.

Dacă PNL acceptă situația fie are un dublu discurs (e contra unor inițiative ale UDMR – ca pur discurs public, de imagine); fie, dacă realitatea este exact așa cum zic și o acceptă, rămâne doar varianta în care PNL este partidul anexă a UDMR.

Încă ceva: PNL+PSD+PMP pot forma majoritate în CJ. În acest context politic local, este imperativ să vedem o primă unificare a vocilor la nivel local. Dacă nu se întâmplă ceva, rămâne doar dublul discurs pe care îl cunoaștem, precum cel privind “candidatul cu cele mai mari șanse” etc. etc. etc. – le știți deja.

Dacă PNL rămâne în actuala situație politică la nivel de CL și CJ, doar demonstrează slăbiciune politică. Ca partid de guvernare locală, ca partid care are puterea la nivel central și prim ministrul în funcție, să apelezi la strângere de semnături pentru a promova un proiect este fără îndoială o dovadă de slăbiciune.

O alianță în CJ oferă pârghii de negociere la nivel politic. Ele nu sunt absolute, dar sunt utile pentru comunitate. Eu zic că se poate dacă există voință politică.”

