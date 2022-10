Soós Zoltán: proiectul podului Unirii – Aleea Carpați nu poate fi susținut ”din consideraţii legale”

Distribuie

Consiliul Local Târgu Mureș a respins joi, 27 octombrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții de utilitate publică locală „Pod de legătură peste râul Mureș, zona Aleea Carpați”.

Proiectul este o continuare a unui proiect demarat în urmă cu șapte ani, în anul 2015, a fost inițiat de Grupul consilierilor locali PNL alcătuit din Alexandru György (viceprimar), Horea Șarlea, Bogdan Voicu și Horațiu Suciu, și prevede realizarea unui nou pod peste râul Mureș, care să facă legătura între cartierele târgumureșene Unirii și Aleea Carpați.

Au votat ”pentru”: Alexandru György (PNL), Horea Șarlea (PNL), Bogdan Voicu (PNL), Horațiu Suciu (PNL), Claudiu Maior (Pro România), Călin Moldovan (Pro România), Radu Pescar (PMP).

Au votat ”împotrivă”: Bereczki Sándor (UDMR), Kakassy Blanka (UDMR), Kelemen Atilla-Márton (UDMR), Kiss Zoltan (PMP), Adrian Mureșan (PMP), Pápai László Zsolt (PMP).

S-au abținut: Frunda Csenge (UDMR), Sergiu Papuc (PSD), Iszlai Tamás (UDMR), Portik Vilmos (UDMR), Szabó Árpád (UDMR), Venczi Janos (UDMR), Jakab István (UDMR).

Au lipsit/ nu au votat: Sebastian Pui (PSD), Szabó Péter (UDMR), Tamási Zoltán (UDMR).

Absent la ședința de joi, 27 octombrie, primarul Soós Zoltán a reacționat vineri, 28 octombrie, prin intermediul următoarei declarații de presă: ”În primul rând, aş dori să precizez că Târgu Mureşul are nevoie de un pod nou, căci o serie de dificultăţi legate de circulaţie ar putea fi eliminate prin construirea acestuia. Prin urmare, sprijin dezbaterea oricărei iniţiative întemeiate care are în vedere un astfel de proiect. Însă precum se spune, problemele se ascund în detalii. Propunerea înaintată de patru consilieri privind aprobarea elaborării Proiectului tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii de utilitate publică locală „Pod de legătură peste râul Mureş – Zona Aleea Carpaţi” nu poate fi susţinută în acest moment. Şi nu din motive politice, ci pur şi simplu din consideraţii legale. Şi anume, proiectul nu îndeplineşte, în prezent, toate condiţiile impuse unui proiect major de investiţii, fiindcă nu există un studiu de trafic şi nici indicatorii tehnico-economici nu au fost actualizaţi, studiul de fezabilitate datând din anul 2015. Aspectele enumerate nu au fost luate în considerare de iniţiatori, care au ales să îl transforme într-o chestiune cu tentă politică, încercând în acest fel să inducă populaţiei impresia că primarul şi ceilalţi consilieri locali s-ar opune dezvoltării oraşului. Subliniez încă o dată faptul că suntem de acord, în mod unanim, în privinţa necesităţii podului şi recunoaştem importanţa unui proiect de asemenea anvergură, care trebuie fundamentat printr-o documentaţie serioasă şi complexă ce cuprinde studii actualizate de mobilitate şi fezabilitate; iar, în plus, trebuie să ţină seama şi de condiţiile economice prezente şi viitoare.”

Alex TOTH