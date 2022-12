Asociația Femeia Mileniului III  la ceas aniversar

Distribuie

Asociația Femeia Mileniului III a împlinit 2 decenii de existență, sărbătoarea fiind marcată de o serie de evenimente. S-a plantat un brad verde si vertical care să dea sens trecutului și viitorului împreună al Asociației,

S-a vizitat Centrul de Zi Rozmarin, locul în care Asociația și-a început activitatea cu ani în urmă, și s-a oferit celor 74 de copii de grădiniță și de școală primară tort, sucuri și jucării.

S-a organizat o masă festivă unde s-a dăruit fiecărei membre o Plachetă aniversară cu fotografii de la nenumăratele acțiuni ale Asociației și s-au oferit numeroase pachete cu alimente, jucării și dulciuri familiilor cu mulți copii din județul Mureș și din județul Neamț.

„Am adus zâmbete pe faţa copiilor, am adus ”căldură” în casele lor și alimente pe masa familiilor lor, i-am învăţat să înveţe mai bine și cum să se joace mai frumos!” a menționat actualul președinte al Asociaței, Femeia Mileniului III, Agatha Bianca Bogdan.

Asociația Femeia Mileniului III a fost înființată în luna decembrie a anului 2002, de către Afrodita Roman având drept principale scopuri asistența și sprijinirea femeilor și copiilor dezavantajați, promovarea stimei de sine și a dezvoltării personale a femeilor, precum și a oportunităților de dezvoltare intelectuală și psihologică. Din anul 2004 Asociația Femeia Mileniului III este afiliată la ACWW (Associated Country Woman of the World) cea mai mare organizație internațională pentru femeile din mediul rural, cu sediul la Londra, iar președinta fondatoare a Asociației, Afrodita Roman, este în prezent președintă ACWW pe zona Europa.

În anul 2014 Asociația este acreditată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – pe perioadă nedeterminată – ca furnizor de servicii sociale.

De-a lungul celor 20 de ani de activitate au fost sprijinite – prin diferite tipuri de intervenții menite să le ridice standardul de viață, prin proiecte și campanii din domeniul educației și asistenței sociale – circa 100 de persoane/an, în special femei și copii.

Din Asociație fac parte 50 de membre active, toate având și calitatea de voluntare și niciun angajat. În prezent sunt 4 filiale, în comuna Zau de Câmpie din județul Mureș, în Brașov, în Sighetu-Marmației și în București.