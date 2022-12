VIDEO, FOTO: Dezamăgire la comemorarea Eroilor mureșeni din 1989

Distribuie

Eroii mureșeni care în Decembrie 1989 și-au sacrificat viața pentru atingerea idealurilor Revoluției Române au fost comemorați miercuri, 21 decembrie, la Troița Eroilor Revoluției situată în Piața Victoriei din Târgu Mureș.

Aici, Instituția Prefectului – Județul Mureș și Primăria Municipiului Târgu Mureș, în colaborare cu Garnizoana Târgu Mureș, au organizat o ceremonie militară și religioasă la care au participat, printre alții, Nagy Zsigmond – subprefect al județului Mureș, Ovidiu Georgescu – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, Alexandru György și Portik Vilmos – viceprimari ai municipiului Târgu Mureș, conducători ai instituțiilor militare și de siguranță națională și reprezentanți ai asociațiilor mureșene de revoluționari.

Tiradă anti comuniști și securiști

Președintele Asociației 21 Decembrie 1989 – Oraș Martir Târgu Mureș, Hamar Alpár Benjámin, a avut un discurs extrem de dur afirmând că după mai bine de trei decenii de la momentul Decembrie 1989 românii primesc ”libertatea cu porția”.

”Acum 33 de ani, români, maghiari și alte naționalități am ieșit în stradă pentru Libertate. Pentru a scăpa de dictatura comunistă, susținând Timișoara și pe Tőkés (Tőkés László – n.a.). Slugile dictaturii au tras în noi. Șase au murit pe loc, ceilalți am fost răniți prin împușcare, încarcerați și bătuți crunt. Cei rămași în picioare au continuat lupta și în final s-a aflat că dictatorul fugise. Am crezut că am câștigat, că suntem liberi, dar după 33 de ani constatăm că primim libertatea cu porția”, a spus Hamar Alpár Benjámin.

Revoluționarul rănit de două gloanțe acum 33 de ani și-a continuat tirada împotriva comuniștilor și securiștilor despre care a afirmat că se află la conducerea țării, unii prin odraslele lor, iar alții chiar cu complicitatea Guvernului: ”Tot comuniștii, securiștii și odraslele lor conduc țara. Acum, doi ani, ministrul Apărării, generalul Ciucă, a cerut iertate pentru crimele și atrocitățile săvârșite de Armată. Peste un an, Ciucă al nostru, ajungând premier, numește în Mureș un reprezentant al Guvernului un milițian care în Revoluție a apărat dictatura. Dacă ar avea onoare, ar demisiona amândoi. După 33 de ani nu știm cine a tras în noi. Nimeni nu este tras la răspundere.”

”Sângele vărsat strigă la cer”

Totodată, președintele Asociației 21 Decembrie 1989 – Oraș Martir Târgu Mureș și-a exprimat nemulțumirea cu privire la atitudinea autorităților locale față de cei care și-au jertfit viața în Decembrie 1989.

”Autoritățile centrale, locale, ne ignoră, își bat joc de noi. Pentru ceremonia de comemorare a Eroilor Revoluției nu era oportun să închidă circulația pentru o jumătate de oră, dar tot anul pentru orice activitate benefică lor circulația e închisă cu zile. Piața în care ne aflăm este ”zonă roșie” și nu pentru că suntem comuniști, ci pentru că aici a curs sângele mureșenilor pentru Libertate. Dar autoritățile prin joc politic au defalcat un ”colț albastru” punând acolo Grupul Statuar Școala Ardeleană. Cred că Grupul merita un loc mai bun. Puteți vedea diferența între Grupul Statuar și Troița noastră. Se vede cum suntem ”respectați” și ”apreciați.” Sângele vărsat strigă la cer și va fi ascultat. Avem convingerea că jertfa eroilor nu rămâne zadarnică și nu vor fi dați uitării. Să le fie țărâna ușoară! Eroii nu mor niciodată!”, a conchis Hamar Alpár Benjámin.

”Scânteia” Revoluției, aprinsă la Imatex

Din partea Asociației Identitatea Revoluției Române din Decembrie 1989 Târgu Mureș a luat cuvântul Viorel Vuță, care a rememorat filmul evenimentelor dramatice care au avut loc în Târgu Mureș începând cu data de 21 decembrie 1989.

”Cu Ceaușescu încă la putere Târgu Mureș a răspuns la vocea Timișoarei și a arătat că setea de libertate a unui popor nu poate fi stăvilită, indiferent de cât de brutală este represiunea dictatorială comunistă. ”Scânteia” Revoluției în Târgu Mureș a fost aprinsă în dimineața zilei de 21 decembrie, la ora 9.00, la întreprinderea Imatex, unde am fost adunați în marea hală de montaj de către secretarul Partidului Comunist pe întreprindere pentru a ne citi o circulară trimisă în toate întreprinderile de către Comitetul Central al PCR, prin care revoluționarii de la Timișoara erau incriminați în toate modalitățile posibile, fără să se pomenească faptul că acolo se trăgea în manifestanții pașnici, la ordinul lui Ceaușescu. L-am întrerupt într-un mod nu prea elegant spunându-i că totul este o minciună și că de fapt în Timișoara mor frații noștri împușcați la ordinul lui Ceaușescu și că ei de fapt luptă pentru Libertate. Indignat de aceste neadevăruri, i-am cerut în mod imperativ ca la dictarea mea să scrie o scrisoare în dublu exemplar către Ceaușescu, prin care am condamnat represiunea de la Timișoara, am cerut libertate de expresie și alegeri libere”, a afirmat Viorel Vuță, care și-a mai amintit că scrisoarea sa a fost redactată dar nu a fost expediată către Capitală prin telex, ci a fost dusă la sediul Comitetului Județean al PCR.

Idealurile Revoluției, ”călcate în picioare”

Reprezentantul Asociației Identitatea Revoluției Române din Decembrie 1989 Târgu Mureș și-a arătat apoi dezamăgirea față de modul în care ”idealurile Revoluției au fost călcate în picioare de toată clasa politică din România”, dar și față de lipsa unui Monument al Eroilor adecvat la Târgu Mureș.

”Au trecut 33 de ani de la Revoluție și încă ne facem că nu știm cine a tras în noi. Respectăm sacrificiul făcut de cei care și-au dat viața sau au fost răniți și deținuți, dar să nu uităm rolul celor care au inițiat, condus, desăvârșit Revoluția, datorită mai ales cărora astăzi suntem liberi. Idealurile Revoluției au fost călcate în picioare de toată clasa politică din România și din păcate pentru noi, toți care am crezut într-o societate dreaptă, ne arată că ne-am înșelat. Am visat la o țară unde dreptatea și echitatea socială să fie pe primul loc, dar din păcate nu este așa. Stimați politicieni, aleși liber, vreau să vă întreb dacă vă place așa zisul Monument al Eroilor căzuți. Această Troiță care dacă nu știați a fost montată aici cu titlu de provizorat în anii 90. Și în ziua de astăzi e cu același titlu. Astăzi dacă mergeți în Orașele Martir ale României găsiți Monumente ale Eroilor care arată cu adevărat că unora dintre cei aleși le pasă de cei care s-au sacrificat pentru libertatea noastră. Păcat că Târgu Mureș, al treilea oraș în Revoluție, nu dă respectul cuvenit celor care au schimbat un regim opresiv”, a subliniat Viorel Vuță.

Coroane de flori

La finalul ceremoniei, au depus coroane de flori la Troița Eroilor Revoluției din Piața Victoriei reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații: Instituția Prefectului – Județul Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Consiliul Județean Mureș, Garnizoana Târgu Mureș, Asociația 21 Decembrie Oraș Martir Târgu Mureș și Asociația Identitatea Revoluției Române din Decembrie 1989 Târgu Mureș.

Alex TOTH

Ioana MĂRGINEAN