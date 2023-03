Distribuie

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, prin Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation in Multicultural Societies înființat prin Proiectul european Jean Monnet – ESDMS organizează Conferința Internațională Redefining European Security in a Post COVID 19 World, în data de 9 mai 2023, la Târgu Mureș, România.

Pandemia Covid 19 și războiul din Ucraina au generat o serie de schimbări structurale atât în arhitectura internă a statelor cât și în sistemul de relații internaționale. Aceste schimbări structurale se realizează în strânsă legătură cu conceptul de securitate națională și europeană. Principalele teme ale Conferinței dezvoltă aceste transformări: Dileme de securitate în contextul războiului din Ucraina; Provocări de securitate într-un mediu complex: geopolitic, de mediu, economic, politic; Radicalismul, xenofobia, discriminarea – provocări politice și juridice; Tranziția digitală & securitatea europeană; Impactul pandemiei asupra sistemului politic internațional; Securitatea europeană și noile provocări în Est și în Balcani; Combaterea dezinformării în Europa Centrală și de Est – de la propaganda comunistă la la retorica rusă în războiul din Ucraina.

Rezumatele lucrărilor propuse pentru înscrierea la conferință se pot trimite până în data de 24 martie 2023, la adresa de email a Centrului: centerofexcellence.esdms@gmail.com, urmând ca textul integral al lucrării să fie trimis până la data de 28 aprilie 2023, la aceeași adresă de email, potrivit informațiilor preluate de Blogul Studentului UMFST Târgu Mureș