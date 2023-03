FOTO: Microferma familiei Radu din Văleni, Pogăceaua, exemplu de dăruire și drag de zootehnie

Distribuie

Familia Ovidiu Vasile și Renata Sonia Radu din localitatea Văleni, comuna Pogăceaua au transformat dragostea pentru animale moștenită în familie într-un mod de viață, reușind în 15 ani să dezvolte o adevărată microfermă de vaci cu lapte.

„Am început cu trei vaci, după care efectivul de animale s-a tot mărit astfel că în momentul de față microferma noastră de vaci cu lapte deține un număr de 20 de mame și 10 tineret. Pasiunea pentru creșterea animalelor este moștenită din familie, am crescut cu ele, suntem obișnuiți cu ele, depindem de ele. Noi le susținem pe ele, și ele la rândul lor pe noi deoarece după ele ne asigurăm traiul de zi cu zi. Aproape tot timpul ni-l petrecem lângă ele, atât dimineața cât și după masa și seara. Există un program strict pe care neapărat trebuie să-l respectăm, în condițiile în care ocupația noastră de bază și principala sursă de venit este agricultura. Atribuțiile sunt respectate cu sfințenie în microferma noastră, dacă soțul se ocupă de munca la câmp, eu am în grijă partea de procesare. Amândoi ducem greul întregii activități, fără să neglijăm și aportul familiei. Ne împărțim munca împreună, când soțul e plecat pe câmp, eu fac cele de trebuință acasă, la animale, plus că ne ajută și părinții. Deci suntem tot timpul întru-un flux permanent, aici intră și partea de vânzare în piață”, spune Renata Sonia Radu.

Pe lângă partea de zootehnie, nu trebuie neglijată partea de agricultură, cea care asigură hrana pentru animale. „Lucrăm o suprafață agricolă de aproximativ 30 de hectare de pe urma căreia producem hrana pentru animale, suprafață situată pe raza comunei Pogăceaua. Pentru a putea lucra terenul, e firesc să deținem și utilajele necesare. Aici mă refer la tractoare, semănători, plug, presă, cositoare, practic toată gama de utilaje necesară lucrării terenului. Ca și culturi, ne axăm pe porumb, floarea soarelui grâu, ovăz și partea de siloz”, povestește Ovidiu Vasile Radu.

Producția de lapte obținută în microferma deținută de familia Radu însumează în prezent o cantitate de aproximativ 250 de litri de lapte pe zi de la cele 20 de vaci cu lapte existente în momentul de față. „Toată cantitatea de lapte o procesăm. Mergem pe produsele clasice, caș și urdă. O mare parte din aceste produse este valorificată direct de acasă, dar avem și desfacere la piețele din zonă. Ne bucurăm că treaba merge destul de vine, de multe ori nu putem acoperi în totalitate cererea existentă. Putem spune că ne-am format o clientelă care se aprovizionează doar de la noi cu produse, lucru care certifică calitatea lor”, declară Renata Sonia Radu.

Cașul și urda, obținute tradițional

Prelucrarea laptelui are la bază un proces vechi de când lumea, respectat întocmai de Ovidiu Vasile și Renata Sonia Radu. „Procesul de prelucrare a laptelui e cel traditional. Laptele vine călduț de la fermă, muls cu aparatul, se strecoară, se pune în vasul special, se adaugă cheagul, se lasă în jur de 45-50 de minute, perioadă în care el se procesează. Practic, vorbim de un procedeu pur și simplu natural, exact cum se făcea caș și urdă cu 150 de ani în urmă, excepție face doar aparatul de mult, în rest totul respectă în totalitate acest meșteșug. În ce privește urda, zerul ce rămâne după ce se prelucrează laptele pentru caș se pune la foc, se fierbe iar la final rămâne undeva la 4-5 kilograme de urdă dulce. În ce privește cașul, pe zi facem undeva la 30 de kilograme. În schimb, la urdă, cantitatea e ceva mai mică”, spune Renata Sonia Radu.

Atât cașul cât și urda produsă în microferma din Văleni se bucură de aprecierea clienților. „Cine cunoaște ce înseamnă un produs bun, făcut traditional, ne caută și cumpără de la noi. Nu contează anotimpul, ne caută vara, iarna, de multe ori vin de la kilometri deprtare, inclusiv de la Târgu Mureș pentru a cumpăra de la noi. Spre bucuria noastră nu ducem lipsă de clienți, din vorbă în vorbă se duce vestea, fapt pentru care numărul celor care cumpără de la noi este constant, ba chiar este în creștere. Lumea gustă, le place, dar de multe ori nu este conștientă de munca din spatele calității acestor produse. Puțin știu ce stă în spatele acestor produse care le facem. Se conving pe viu de aspectul și calitatea lor, dar prea puțin de munca care o facem, grea și anevoioasă de multe ori, până ce cașul devine bun pentru vânzare. Nu mai spunem de acuratețea acestor produse, fără absolut nimic adăugat, decât ingediente naturale, respectiv laptele, fapt ce conferă un bonus în ce privește sănătatea celui care le consumă”, declară Renata Sonia Radu.

Așchia nu sare departe de trunchi Pe lângă animale, bucuria familiei este dată de cei doi copii, Paul Patrik de 12 ani și Vasile Bogdan de 16 ani, care au moștenit de la părinți dragul de animale, dovadă că băiatul cel mare învață la Liceul Agricol din Târgu Mureș. „Bogdan, băiatul cel mare, este în clasa a IX-a la Liceul Agricol din Târgu Mureș, după care va își va continua studiile în domeniu agricol la Cluj. Sperăm ca după ce va crește să se implice în activitatea din fermă, de ce nu, să accesăm și ceva fonduri europenem având și sprijinul său. Pe el îl vedem ca și moștenitor al acestei munci în agricultură, una care deja îi este dragă, dovadă faptul că și s-a înscris la liceul agricol”, afirmă Renata Sonia Radu.

„Rostul nostru este aici, acasă la noi, la animalele noastre”

Satisacția muncii corecte și cinstite este cea care oferă familiei Ovidiu Vasile și Renata Sonia Radu puterea de a rezista tuturor provocărilor prezentului.

„În fond și la urma urmei, asta am învățat să facem, asta știm să facem și ar fi greu acum ca să ne apucăm de altceva, să plecăm prin alte părți, să facem naveta ca să ne luăm un serviciu la Târgu Mureș. Rostul nostru este aici, acasă la noi, la animalele noastre. Copii cresc, au prioritățile lor, iar noi trebuie să le asigurăm un rost pe viitor. Putem spune că suntem mulțumiți de ce am realizat până acum de pe urma muncii noastre. Pentru noi agricultura este mereu o provocare, așa cum este și campania de primăvară care bate la ușă, motiv pentru care pregătirea terenului devine prioritară. Aici mă refer la pregătirile pentru culturile de primăvară, ovăz, floarea soarelui, după care urmează porumbul și restul de culturi. Sperăm să avem parte de condiții favorabile, atât climaterice cât și de altă natură pentru a ne putea desfășura activitatea în condiții bune”, conchide Ovidiu Vasile Radu.

Alin ZAHARIE