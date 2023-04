Platforma VirtSilv prezentată elevilor Liceului Silvic Gurghiu

Distribuie

În cadrul activităților desfășurate în săptămâna ”Școala Altfel”, elevii Liceului Silvic Gurghiu au avut parte de un oaspete inedit, un fost albsolvent al școlii silvice din Gurghiu, Vlăduț Tomșa care le-a prezentat platforma VirtSilv pentru gestionarea virtuală a pădurilor dezvoltat de Forest Design.

Forest Design reprezentă o companie românească fondată în 2004 care folosește idei inovative și cercetări aplicate pentru natură, respectiv pentru o mai bună gestionare a resurselor cu ajutorul inteligenței artificiale.

În ce privește VirtSilv, aceasta reprezintă o platformă IT bazată pe inteligența artificială (care cuprinde o colecție de algoritmi), de ultimă generație, dezvoltată și testată în România, concepută pentru asigurarea sustenabilității resurselor forestiere oriunde pe suprafața globului, prin prevenirea activităților ilicite și a fraudelor din comerțul ilegal cu materiale lemnoase.

„Prezentarea practică despre VirtSilv făcută de domnul ing. Vlăduț Tomșa, absolvent al Liceului Silvic Gurghiu ne-a oferit o privire fascinantă asupra noilor tehnologii folosite în industria forestieră și ne-a arătat beneficiile lor pentru protecția mediului și pentru dezvoltarea durabilă. Am învățat despre conceptul de păduri virtuale și am înțeles cum VIRTSILV poate ajuta la o gestionare mai eficientă și mai sustenabilă a pădurilor. Suntem recunoscători că am avut această oportunitate de a învăța de la specialiști în domeniu și suntem încurajați să continuăm să ne educăm despre problemele globale de mediu și să fim parte a soluțiilor. Vrem să mulțumim companiei Forest Design pentru angajamentul său în sprijinirea educației și în promovarea unui viitor mai bun pentru toți. Într-o lume în care protecția mediului devine din ce în ce mai importantă, suntem mândri să studiem la Liceul Silvic Gurghiu și să facem parte din generația care luptă pentru un viitor mai sustenabil”, au precizat reprezentanții Liceului Silvic Gurghiu.

Sursă foto: Facebook Liceul Silvic Gurghiu

(Redacția)