Proiect CLIMATEMED prezentat la UMFST Târgu Mureș

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș – Facultatea de Medicină, Disciplina Igienă organizează miercuri, 12 aprilie, prezentarea proiectului CLIMATEMED, intitulat „Developing new curriculum outlines and learning materials on climate change’s health impacts for medical schools”. Evenimentul ştiinţific se va desfășura în Sala Senatului, între orele 9.00 – 11.30, și va fi urmat de o conferință de presă.

CLIMATEMED este un proiect bazat pe cooperarea a șase universități și instituții din patru țări (Pécs, Budapesta, Szeged, Novi Sad, Cork, Târgu Mureș), al cărui scop este să dezvolte un curriculum și să extindă cunoștințele despre efectele schimbărilor climatice asupra sănătății la universitățile medicale. Proiectul asumat în parteneriat de către Disciplina de Igienă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș se va desfășura în perioada 2022-2025 sub coordonarea Universității din Pécs și cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

„În zilele noastre, se vorbește din ce în ce mai mult despre încălzirea globală, schimbările climatice și efectele lor asupra mediului și asupra sănătății. Oamenii au modificat suprafața planetei și compoziția atmosferei provocând astfel schimbări climatice ale căror consecințe sunt clar vizibile în dezastrele naturale și variația precipitațiilor, precum și în decesele excedentare cauzate de condițiile meteorologice extreme. Schimbările climatice reprezintă acum un risc major pentru sănătate. Nevoia integrării cunoștințelor despre efectele schimbărilor climatice asupra sănătății în formarea medicală este în creștere. Abordarea impactului schimbărilor climatice asupra sănătății în cadrul activităților educaționale este o provocare oportună pentru universitățile/facultățile de medicină”, a precizat prof. univ. dr. Zoltán Ábrám, coordonator proiect Târgu Mureș.

Potrivit acestuia, printre obiectivele cercetării se numără dezvoltarea unui curriculum detaliat pentru studenții la medicină, care servește la extinderea cunoștințelor în educația de bază în funcție de oportunitățile oferite.

”Pentru a evalua nevoile, a rezuma propunerile și a dezvolta strategia necesară, se va efectua un studiu calitativ cu implicarea celor trei grupuri țintă, studenții mediciniști, personalul didactic universitar și medicii practicanți. Proiectul promovează creșterea motivației profesorilor și elaborarea de ghiduri metodologice pentru profesorii universitari, oferind în același timp formarea continuă a medicilor practicieni. Materialele didactice care vor fi create vor fi concepute într-un format potrivit pentru predarea tradițională față în față, precum și materialele didactice electronice pentru e-learning”, a subliniat prof. univ. dr. Zoltán Ábrám.

