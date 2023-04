INTERVIURI. Cinci elevi de la ”Papiu”, calificați la Olimpiada Națională de Matematică

Distribuie

Cinci elevi ai Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, Diana Maria Morar, Irina Maria Ilieș, Bogdan Prunaș, David Andrei Albu și Mihai Cătălin Lirca, vor participa, începând de luni, 10 aprilie, la Faza Națională a Olimpiadei de Matematică, competiție organizată în mai multe locații din România: Slobozia (10-13 aprilie, clasa a V-a), Cheile Grădiștei – Brașov (10-14 aprilie, clasa a VII-a) și Craiova (10-14 aprilie, clasa a IX-a, a X-a și a XI-a).

Cotidianul Zi de Zi a stat de vorbă atât cu cei cinci elevi performeri, cât și cu doi dintre dascălii care s-au preocupat de pregătirea lor, respectiv Mihaela Cojocnean și Carmen Pop.

Diana Maria Morar: ”Aş vrea să studiez la o universitate mare”

Reporter: Te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Diana Maria Morar: Mă numesc Morar Diana Maria, am 11 ani, sunt elevă în clasa a V-a B de la Colegiul Naţional ,,Alexandru Papiu Ilarian”, iar profesoara care mă îndrumă este Cojocnean Mihaela.

Rep.: Când a început pasiunea pentru matematică și ce anume a întreținut-o?

D.M.B.: De când eram în clasa pregătitoare, am participat la mai multe concursuri de matematica, devenind o mândrie și o plăcere să primesc felicitări. Pasiunea mea pentru matematica a fost întreținută de ambiția mea, de susținerea primită de la familie și totodată de interesul profesorilor și a învățătoarei.

Rep.: De ce consideri că matematica este o materie școlară importantă?

D.M.B.: Consider că matematica este o materie necesară nu doar în mai multe domenii, ci și în viața de zi cu zi. Într-adevăr, e mult de muncă, dar merită să fi pregătit de această materie pentru viitor.

Rep.: Ce alte pasiuni și preocupări ai în afară de matematică?

D.M.B.: Un alt hobby pe care îl am este handbalul, pe care îl practic de 5 ani, la clubul Acs Pegasus Târgu Mureș.

Rep.: Care e cea mai bună performanță obținută de tine la matematică?

D.M.B.: Cea mai mare performanță la matematică pe care am avut a fost calificarea la etapa naționala la Olimpiadă. Am mai participat și la concursuri precum Luminamath, dar punctajul obținut la Olimpiadă a fost o performanță extraordinară.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește studiile?

D.M.B.: Aş vrea să studiez la o universitate mare, axându-mă pe matematică sau aș vrea să continui cu handbalul, sportul ce mă pasionează. Cele două sunt primele, dar lista continuă… Nu știu ce voi fi în viitor, dar sunt conștientă că trebuie să învăț din trecut, să trăiesc prezentul și să mă pregătesc pentru viitor.

Irina Maria Ilieș: ”Matematica este o materie școlară importantă”

Reporter: Te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Irina Maria Ilieș: Mă numesc Ilieș Irina Maria, am 13 ani, sunt în clasa a VII-a, iar profesorul meu îndrumător este Gînța Vasile Ioan.

Rep.: Când a început pasiunea pentru matematică și ce anume a întreținut-o?

I.M.I.: Pasiunea pentru matematică a început încă din clasa pregătitoare și este întreținută de dorința de a fi din ce în ce mai bună.

Rep.: De ce consideri că matematica este o materie școlară importantă?

I.M.I.: Consider că matematica este o materie școlară importantă deoarece se află într-o legătură foarte strânsă atât cu viața cotidiană, cât și cu alte materii, precum fizica și chimia.

Rep.: Ce alte pasiuni și preocupari ai în afară de matematică?

I.M.I.: În afară de matematică, mă mai preocupa biologia și lectura.

Rep.: Care e cea mai bună performanță obținută de tine la matematică?

I.M.I.: Cea mai bună performanță la matematică este medalia de bronz obținută la Faza Națională a Olimpiadei de Matematică în anul 2022.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește studiile?

I.M.I.: În ceea ce privește studiile, ca planuri de viitor aș avea înscrierea la un liceu bun la profilul științe ale naturii intensiv engleză și urmarea Facultății de Medicină.

Bogdan Prunaș: ”Matematica dezvoltă gândirea pe toate planurile”

Reporter: Te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Bogdan Prunaș: Mă numesc Prunaș Bogdan, am 15 ani, şi sunt elev în clasa a IX-a A, profil matematică-informatică, la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, sub îndrumarea doamnei profesoare Pop Carmen.

Rep.: Când a început pasiunea pentru matematică și ce anume a întreținut-o?

B.P.: Această alegere nu a fost o coincidență, din școala primară am dezvoltat pasiunea pentru matematică. Am început să particip la concursuri, la Centrul de Excelență și rezultatele m-au făcut să-mi păstrez interesul.

Rep.: De ce consideri că matematica este o materie școlară importantă?

B.P.: Consider că matematica dezvoltă gândirea pe toate planurile. Poate nu vei folosi toate noțiunile matematice din școală, dar deprinderile de a lucra cu metode de rezolvare și algoritmi au aplicabilitate și în viața de zi cu zi.

Rep.: Ce alte pasiuni și preocupari ai în afară de matematică?

B.P.: În afara matematicii, sunt un fan al sportului, practic baschetul destul de frecvent, iar fotbalul îmi este în egală măsura de drag. În ultimii ani s-a dezvoltat și o pasiune pentru jocurile video, dar îmi place și să ies cu prietenii la plimbări, la film.

Rep.: Care e cea mai bună performanță obținută de tine la matematică?

B.P.: Înapoi la matematică, cel mai bun rezultat obținut de mine este această calificare la Olimpiada Națională, dar în ultimii ani am avut și alte clasări pe podium la anumite concursuri sau olimpiade din cadrul județului sau interjudețene.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește studiile?

B.P.: În ceea ce privește viitorul, probabil că voi opta pentru studii superioare în cadrul unor discipline reale, precum matematica, dar pentru moment, nu sunt decis.

David Andrei Albu: ”Matematica este limbajul fundamental al universului”

Reporter: Te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

David Andrei Albu: Mă numesc Albu David Andrei, am 17 ani și sunt elev în clasa a X-a A la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”. Am avut norocul să întâlnesc o profesoară deosebită în liceu, doamna Pop Carmen, care îmi este și dirigintă. Sub îndrumarea ei am reușit să obțin unele dintre cele mai frumoase rezultate din cariera mea.

Rep.: Când a început pasiunea pentru matematică și ce anume a întreținut-o?

D.A.A.: Mi-am descoperit pasiunea pentru matematică încă din clasele primare, dar am inceput să mă dezvolt considerabil din clasa a V-a, odată cu participarea la mai multe concursuri. Cred că ceea ce m-a determinat să continui pe această cale este setea pentru cunoaștere, deoarece mereu am fost fascinat de ceea ce se poate ascunde în spatele cifrelor și simbolurilor matematice.

Rep.: De ce consideri că matematica este o materie școlară importantă?

D.A.A.: Consider că matematica este cea mai importantă materie școlară deoarece este regăsită peste tot în jurul nostru. Fără aceasta, omenirea nu poate progresa, pentru că toate științele o au la bază. Matematica este limbajul fundamental al universului.

Rep.: Ce alte pasiuni și preocupari ai în afară de matematică?

D.A.A.: Pe lângă matematică pot spune că și fizica este una din pasiunile mele. Am fost intrigat încă de mic de ceea ce ascunde universul, așa că îmi doresc să îl studiez. Trebuie să recunosc însă că nu studiez fizica la nivel de performanță, dar mi-aș dori ca viața să mă ghideze și în această direcție.

Rep.: Care e cea mai bună performanță obținută de tine la matematică?

D.A.A.: De-a lungul anilor am obținut numeroase premii la concursuri județene și interjudețene. Cu toate acestea consider că Olimpiada Națională de Matematică este cea mai importantă competiție. Anul acesta am obținut a treia mea calificare la faza finală, scena de la cel mai înalt nivel a matematicienilor români, unde sper să reușesc să mă afirm.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește studiile?

D.A.A.: Încă nu m-am gândit foarte mult în ce vor consta studiile mele universitare. Momentan îmi doresc să reușesc să obțin premii la nivel national la matematică, așa că mă concentrez pe acest aspect. Evident că, având în vedere parcursul meu de până acum, îmi doresc să continui pe același drum în funcție de oportunitățile care vor apărea.

Mihai Cătălin Lirca: ”În afară de matematică, rezolv aproape zilnic probleme de informatică”

Reporter: Te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Mihai Cătălin Lirca: Mă numesc Lirca Mihai Cătălin, am 17 ani și sunt elev în clasa a XI-a A al Colegiului Național “Alexandru Papiu Ilarian”. Aici sunt îndrumat de doamna profesoară de matematică Pop Carmen.

Rep.: Când a început pasiunea pentru matematică și ce anume a întreținut-o?

M.C.L.: Pasiunea mea pentru matematică a existat dintotdeauna, însă anul trecut, spre final, în urma unor rezultate bune la școală, am decis ca în clasa a XI-a să încerc ceva nou, și anume să particip la cât mai multe concursuri pentru a-mi impune un test și chiar obiectiv: să încerc să mă calific la etapa naționala a olimpiadei de matematică, ceea ce am și reușit. Pe parcurs, faptul că am obținut rezultatele dorite la concursuri, respectiv olimpiadă, și ca am avut parte de susținere și suport din partea doamnei profesoare Pop Carmen mi-au menținut un interes crescut pentru matematică.

Rep.: De ce consideri că matematica este o materie școlară importantă?

M.C.L.: Consider că matematică este o materie importantă deoarece îți antrenează gândirea analitică, cât și cea creativă. Pe lângă faptul că aceasta ne înconjoară în toate aspectele din propriile noastre vieți, aceasta îți dezvoltă atât memoria, cât și viteza de procesare a informațiilor, astfel această materie ne ajută și în studiul altor materii, ca exemplu fiind chiar fizica, chimia, informatica. De asemenea, cum am putea să ne numărăm banii, să măsurăm timpul sau anumite distanțe, fără matematică? Exact, nu am putea.

Rep.: Ce alte pasiuni și preocupari ai în afară de matematică?

M.C.L.: În afară de matematică, rezolv aproape zilnic probleme de informatică de pe platformele pbinfo.ro, infoarena.ro sau diverse site-uri din străinătate, deoarece îmi va fi de mare folos la facultatea pe care intenționez să o urmez. În timpul liber îmi placă să mă joc pe calculator, să mă joc șah, dar și să vizionez filme împreună cu prietenii mei sau cu familia, iar în ultimii 2-3 ani am devenit pasionat în special de astronomie.

Rep.: Care e cea mai bună performanță obținută de tine la matematică?

M.C.L.: Pe lânga locul 3 la concursul interjudețean “Prin Labirintul Matematicii” din Baia Mare și locul 1 la cel județean “Simon Petru”, mă mândresc cu primul loc la etapa județeană a olimpiadei de matematică și cu calificarea la etapa naționala. Toate aceste rezultate probabil nu ar fi fost posibile fără sprijinul doamnei profesoare Pop Carmen și a părinților mei, iar faptul că am reușit să obțin toate aceste distincții la doar șase luni de la primul meu concurs de matematică, organizat chiar de liceul meu, este dovada clară a unei munci intense și constante.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește studiile?

M.C.L.: În viitor, facultatea pe care o voi alege va trebui să combine atât studiul matematicii cât și al informaticii. Chiar din clasa a X-a mi-am dorit să aplic ori la Universitatea Tehnică Cluj Napoca, ori la Universitatea ”Babeș Bolyai”, însă, recent, am luat în calcul și posibilitatea de a studia în străinătate, la o facultate prestigioasă, spre exemplu la Universitatea Oxford din Marea Britanie.

Mihaela Cojocnean: ”Sunt un profesor fericit”

”În pofida tuturor provocărilor acestei profesii, anul acesta mi-am dat seama mai mult decât oricând că sunt un profesor fericit. Am recunoscut mereu că sunt un profesor care se bucură zi de zi de întâlnirea cu elevii, un profesor care își propune nu doar să-i învețe, ci și să învețe de la ei, să dăruiască, dar și să primească. În acest context, o mare bucurie pentru orice profesor este și răsplata de a avea un elev calificat la etapa națională a olimpiadei. Anul acesta mă bucur așadar de faptul că eleva Morar Diana din clasa a V-a B de la Colegiul Naţional ,,Alexandru Papiu Ilarian” va participa la etapa Naţională a Olimpiadei de Matematică. Este un rezultat care i se datorează, care încununează toată munca și toată ambiția sa, dorința de a-și dovedi că poate mai mult, mai bine. Este totodată o reușită care încununează școala, performanțele la matematică fiind o emblemă a Colegiului ,,Papiu”. Fără îndoială, și pentru profesor, participarea la o etapă națională înseamnă multă muncă, dublată de multe emoții și mai presus de toate de multă responsabilitate: față de elev, față de școală, față de județul pe care îl reprezinți. Nu-mi doresc decât să facem față cu brio tuturor provocărilor și să ne putem bucura atât de drum (de tot ceea ce înseamnă pregătirea concursului), cât și de finalul cursei! Astfel, le doresc mult spor și mult succes tuturor elevilor participanți la etapele naționale din acest an, alături de profesorii lor îndrumători!”, a afirmat prof. Mihaela Cojocnean.

Prof. Carmen Pop: ”Sunt foarte mândră de toți”

”Nelson Mandela spunea că „Un învingător e un visător care nu a renunțat niciodată la visul lui”. Acest citat este foarte frumos, dar adevărul este că învingătorul nu poate ajunge să-și îndeplinească visul decât perseverând, indiferent de obstacolele care apar. Matematica este un efort, o muncă, o aventură, o taină și o revelație. Elevii claselor a IX-a – Prunaș Bogdan, a X-a – Albu David Andrei, a XI-a – Lirca Mihai Cătălin au participat la Olimpiada Județeană de Matematică unde au obținut rezultate foarte bune, calificându-se astfel la faza națională a Olimpiadei de Matematică. Au ajuns la acest rezultat frumos descoperind, prin muncă și perseverență, tainele matematicii. Câștigarea unor premii i-a determinat să își dorească mai mult, să nu își pună limite, să descopere valoarea din ei. Fiecare dintre acești elevi a reușit să ajungă acolo, unde universul matematicii nu mai reprezintă o rutină obositoare, ci o rampă de lansare înspre un viitor asumat. Sunt foarte mândră de toți, de munca pe care o depun, de perseverența lor, dar și de modestia pe care o afișează în relațiile colegiale. Indiferent de rezultatele pe care le vor obține în viitor, pentru mine sunt CAMPIONI!”, a transmis prof. Carmen Pop.

A consemnat Alex TOTH