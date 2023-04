Eșec la baschet pentru CSM Târgu Mureș. Cu cine va juca în play-out

Distribuie

Formația Steaua București a trecut joi, 6 aprilie, pe teren propriu, de CSM Târgu Mureș, cu scorul de 91-80 (20-22, 25-25, 21-14, 25-19), în ultimul meci din faza a doua a Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet.

Pentru gazde au înscris: Vragovic 22 (3×3) plus 10 pase decisive, Nicoară 19 (1×3) plus 11 recuperări, Vujadinovic 17 (3×3), Farr 13 plus 14 recuperări, Ogele 9 (1×3), Vasile 6 (2×3), Mandisodza 2, Bablauskas 2 și Negoițescu 1. Au mai evoluat: Panait, Stan și Sparlac.

Pentru târgumureșeni, cei mai buni marcatori au fost: Mathis 18 (4×3), Gajovic 16 (3×3), Mureșan 12 (1×3), Person 12, Solopa 10, Boloni 8 (2×3), Borșa 2 și Rosenfeld 2. A mai jucat: Szilveszter.

CSM Târgu Mureș s-a clasat pe locul 4 în clasamentul Grupei 11-18, cu 23 de puncte (9 victorii și 5 înfrângeri) și își va continua evoluția în play-out unde va întâlni formația CSM Focșani 2007. Primele meciuri ale seriei care se va disputa în sistemul 3 din 5 vor avea loc marți, 11 aprilie, și joi, 11 aprilie, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Târgu Mureș.

Alex TOTH

Foto: Facebook – CSM Târgu Mureș