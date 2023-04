INTERVIU. Ilinca Ștefania Gherasim de la ”Papiu”, locul 1 la Olimpiada Națională de Limba Engleză

Distribuie

În urmă cu câteva zile, în perioada 9 – 13 aprilie, municipiul Cluj Napoca a găzduit Olimpiada Națională de Limba Engleză, competiție școlară la care Ilinca Ștefania Gherasim, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, a obținut un rezultat remarcabil, respectiv locul 1. Vă invităm așadar să o cunoaștem pe Ilinca Ștefania Gherasim, eleva care performează în ”limba lui Shakespeare”!

Reporter: Te rog, pentru început, să te prezinți în câteva cuvinte cititorilor Zi de Zi.

Ilinca Ștefania Gherasim: Mă numesc Gherasim Ștefania Ilinca, am 16 ani și sunt elevă în clasa a X-a C, profil Științele Naturii Intensiv Engleză, la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian.” Mă pasionează atât Limba Engleză, cât și Limba Română și Biologia, ramuri educaționale pe care le aprofundez prin prisma profilului căruia aparțin și pe care mi l-am ales.

Rep.: Când și cum a apărut pasiunea pentru Limba Engleză și cum s-a dezvoltat aceasta ulterior, de-a lungul anilor?

I.Ș.G.: Întâia mea întâlnire cu Limba Engleză a avut loc la vârsta de 4 ani, când am început să o studiez în cadrul unui centru dedicat copiilor, sub îndrumarea doamnei profesoare Fărcaș Aurora. Am evoluat vertiginos într-o perioadă relativ scurtă de timp, progresul meu și afinitatea pentru studiul acestei discipline fiind remarcate în primul rând de părinții mei, care m-au încurajat în această direcție, observând pasiunea ce începea timid să se înfiripe în sufletul meu de preșcolar. Adevărata diferență am simțit-o în momentul în care am început să gândesc în Limba Engleză și să îmi transfer cunoștintele din plan pasiv în plan activ, prin exercițiul vorbitului și scrisului creativ folosind un vocabular aparținând unui nivel mai avansat. Iubesc această limba pentru familiaritatea pe care mi-o asigură, pentru muzicalitatea sa și pentru ferestrele pe care mi le-a deschis pentru a-mi ”împrospăta” sufletul cu alte culturi.

Rep.: În ce au constat probele de la faza națională a Olimpiadei de Limba Engleză?

I.Ș.G.: Precum în cazul majoritar al Olimpiadelor naționale, am avut de parcurs două probe principale: proba scrisă și proba orală. Factorul atipic al Olimpiadei Naționale de Limba Engleză constă în scindarea probei scrise în două etape separate: o oră și jumătate se acorda subiectului de itemi obiectivi și semi-obiectivi (Use of English), iar o oră și jumătate eseului ”for and against” – specific clasei a X-a, secțiunea B, bazat pe Listening și exercițiilor aferente probei de Listening. La nivel liceal, fiecare clasă se împarte în două secțiuni: secțiunea A – studiu în regim normal a limbii engleze – și secțiunea B – destinată elevilor apartenenți profilelor de intensiv și bilingv. Deși nivelul teoretic Cambridge estimat pentru clasa a X-a este B2, dificultatea se întrezărește în tematica cerințelor, de obicei la scrierea eseului și la subiectul ales pe loc al probei orale. Anul acesta am avut de elaborat un eseu ce dezbătea atât din perspectiva pro, cât și contra citatul: ”All warfare is based on deception. Hence, when we are able to attack, we must seem unable; when using our forces, we must appear inactive”, preluat din ”Arta Războiului” de Sun Tzu, în traducere: „Toate bătăliile se bazează pe înșelăciune. Prin urmare, atunci când suntem capabili să atacăm, trebuie să părem incapabili; atunci când ne folosim forțele, trebuie să părem inactivi.” Eu am ales să includ exemple istorice, am vorbit despre strategii militare folosite de Napoleon și Simon Bolivar, mi s-a părut esențial să îmi valorific cultura generală pentru că lucrarea mea să iasă în evidență printre alte 50 ce se aflau cu siguranță la un nivel la fel de ridicat. La proba orală, am avut plăcerea să îmi exprim viziunea asupra vieții pornind de la celebrul citat al lui Audrey Hepburn: “Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!”.

Rep.: Cine te-a sprijinit și susținut pentru obținerea locului 1 la Olimpiada Națională de Limba Engleză?

I.Ș.G.: Există în viața mea câțiva oameni cu adevărat speciali, care îmi încurajează dragostea pentru Limba Engleză. În primul rând doresc să îi menționez pe părinții mei, care mă susțin de la începutul drumului meu către cunoașterea acestei limbi, și îmi înțeleg capriciile și modul neconventional în care aleg uneori să învăț. Mai apoi, îi multumesc doamnei profesoare Stoica Briena, profesor Merito, și doamnei profesoare Rusu Delia, care formează perechea de dascăli îndrumatori ai clasei mele la departamentul de “English”. Dânsele m-au îndrumat cu pricepere de-a lungul acestei experiențe, și s-au bucurat sincer pentru mine atunci când am aflat rezultatele. De asemenea, doresc să le menționez pe doamnele profesoare Druș Andreea și Cridon Lucia, care mi-au înmânat generos uneltele necesare construirii temeliei iubirii mele pentru Limba Engleză de-a lungul anilor de gimnaziu petrecuți la Școala Gimnazială ”Europa”. Nu în ultimul rând doresc să o amintesc pe doamna învățătoare Patrichi Emanuela, profesor Merito, care mi-a cultivat dragostea pentru lectura și cunoaștere în orice limba.

Rep.: Ce alte performanțe școlare ai la activ?

I.Ș.G.: Anul acesta, am obținut locul 4 la Turneul Național de Dezbateri în format Public Forum alături de colegul meu Vultur Mihai Ovidiu, locul 2 la Olimpiada Județeana Lectura ca Abilitate de Viață și desigur, premiul întâi la Olimpiada Națională de Limba Engleză. Anul trecut, am obținut locul întâi la turneul național de dezbateri format Public Forum, Black Sea Tournament, alături de colega mea Beianu Alexandra Larisa, locul întâi la Concursul Județean de Traduceri Plurilingvism secțiunea Limba Engleză, mențiunea întâi la Olimpiada Națională de Limba Engleză, faza națională, Premiul Special al Facultății de Litere pentru Cea mai Bună Lucrare Scrisă la Etapa Națională a Olimpiadei Lectura ca Abilitate de Viață, premiul 3 la Concursul Internațional YPEF (Young People in European Forests – Tineri în pădurile Europei), faza națională, alături de colegele mele Timar Anca Maria și Beianu Alexandra Larisa.

Rep.: Ce înseamnă Limba Engleză pentru tine?

I.Ș.G.: Cu riscul de a suna clișeic: limbile străine mi-au deschis uși către o multitudine de oportunități la care nu aș fi avut altfel acces. Dialogul intercultural este facilitat, stabilindu-se o punte între cunoaștere și recreere. Beneficiile sunt nenumărate, iar singurul sacrificiu necesar pentru a le obține este implicarea, investirea timpului în exercițiu și studiu. Pentru mine, Limba Engleză a reprezentat primul meu hobby, prima activitate educațională pe care am ales să o aprofundez conștient, fiind recunoscătoare și azi sinelui meu din trecut pentru această alegere.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește școala și profesia?

I.Ș.G.: Viitorul meu s-a conturat tot mai clar în ultimii ani prin prisma profilului de studiu ales, însă mereu mi-am dorit să urmez o carieră în Medicină, mă atrag neuroștiintele și mi-ar plăcea să studiez această ramură a Medicinei în anii următori absolvirii liceului.

A consemnat Alex TOTH