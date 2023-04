INTERVIU. David Mathe de la Gimnaziul ”Dacia”, argint la Olimpiada Națională de Matematică și calificare în Lotul României

Distribuie

David Mathe, elev în clasa a VII-a C la Școala Gimnazială ”Dacia” din Târgu Mureș a obținut medalie de argint la Olimpiada Națională de Matematică, competiție școlară care a avut loc în perioada 10-14 aprilie 2023, la Cheile Grădiștei, Brașov. Performanța remarcabilă obținută de David Mathe a fost completată cu un alt rezultat de excepție, obținerea a 11 puncte la testul de selecție pentru Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori și accederea în Lotul lărgit de Matematică al României.

Recent, cu doar o zi înainte de debutul Olimpiadei Naționale de Matematică, David Mathe a acordat un flash-interviu cotidianului Zi de Zi, pe care vă invităm să îl (re)citiți, în rândurile de mai jos.

”Matematica mă atrage”

Reporter: Te rog să te prezinți, pe scurt, cititorilor Zi de Zi.

David Mathe: Mă numesc Mathe David, am 14 ani și sunt elev în clasa a VII-a C la Școala Gimnazială ,,Dacia” Târgu Mureș.

Rep.: Povestește te rog despre Olimpiada Națională de Matematică. De ce îți place Matematica?

D.M.: Olimpiada de Matematică este cea la care voi participa și ea reprezintă competiția supremă a elevilor. Concurența este enormă, lucru care într-adevăr îmi stârnește motivația și înflăcărarea. Sper să fie o experiență pe măsura așteptărilor și să o mai repet. Matematica mă atrage, atât prin complexitatea sa, cât și prin creativitatea și ingeniozitatea pe care o impune în rezolvarea problemelor. De multe ori, chiar la cele mai grele probleme, tot ce îți trebuie pentru a ajunge la rezolvare este o idee ingenioasă.

Rep.: Ce alte rezultate bune și foarte bune ai mai obținut până acum la învățătură, competiții școlare?

D.M.: Anul acesta școlar, am participat la trei concursuri județene la care am obținut locul întâi și patru concursuri interjudețene la care am obținut o mențiune, locul al doilea de două ori și locul întâi o dată.

Rep.: Ce înseamnă pentru tine faptul ca ești elev la Școala Gimnazială „Dacia”?

D.M.: Pentru mine, este o onoare să pot duce mai departe lunga tradiție a școlii în domeniul olimpiadelor și să aduc numele școlii pe marile podiumuri. De asemenea, vreau să le mulțumesc profesorilor dedicați și serioși pentru că m-au ajutat să ajung aici.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în privința școlii?

D.M.: Mi-aș dori să mai particip la Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică în anii următori și să particip măcar o dată la proba de baraj. În privința liceului, dacă voi rămâne în Mureș, probabil că voi alege să merg la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, la profilul matematică-informatică, iar dacă voi pleca în alt oraș, voi încerca să merg la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

A consemnat Alex TOTH