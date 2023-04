INTERVIU. Isabella Hoffmann de la ”Papiu”, locul 1 la Olimpiada Națională de Limba Germană Maternă

Distribuie

În urmă cu câteva zile, în perioada 10-13 aprilie, municipiul Timișoara a găzduit Olimpiada Națională de Limba Germană Maternă, competiție școlară la care Isabella Hoffmann, elevă în clasa a XII-a G la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, a obținut un rezultat remarcabil, respectiv locul 1. Vă invităm așadar să o cunoaștem pe Isabella Hoffmann, eleva care performează în ”limba lui Goethe”!

Reporter: Pentru început, te rog spune-ne câteva cuvinte despre tine.

Isabella Hoffmann: Mă numesc Isabella Hoffmann, am 19 ani și sunt elevă în clasa a XII-a G, profil Științele Naturii Germană Maternă, la Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian”. Hobby-ul meu principal este dansul sportiv de performanță și în general m-aș descrie ca fiind o fire curioasă, interesată de aproape toate domeniile.

Rep.: Când și cum a început pasiunea pentu ”limba lui Goethe”?

I.H.: Nu aș numi limba germană neapărat ”o pasiune” de-a mea, ci mai degrabă o parte firească a persoanei mele, întrucât germana este limba mea maternă, limba cu care am crescut și în care mi s-au citit primele povești, limba în care am învățat să citesc primele cuvinte și limba care mi-a fost și îmi este în continuare predată la școală. Deși această limbă este considerată una dintre cele mai complexe și grele de învățat limbi, ea este cu atât mai frumoasă, deoarece există un cuvânt aproape pentru orice. De exemplu, cuvântul meu preferat este ”Goldglöckchen”, care înseamnă ”clopoțel de aur” și pe lângă semnificația sa atât de muzicală, el poate fi folosit și ca alint.

Rep.: În ce au constat probele de la Olimpiada Națională?

I.H.: Olimpiada Națională de Germană Maternă constă în fiecare an din două probe principale independente una de cealaltă. Prima probă este cea ”oficială” cum s-ar spune care definește punctajul și locului obținut. Aceasta constă în redactarea unui text – poveste/ eseu în funcție de cerință – referitor la un citat, cum a fost cazul la clasa a XII-a, sau la o imagine, fie redactarea unei compuneri pornind de la un început dat. La această probă subiectele pot fi foarte variabile și candidații sunt de fiecare dată luați prin surprindere, ceea ce face întreaga experiență cu atât mai palpitantă; creativitatea, calmul și inspirația fiind caracteristici la fel de cruciale în trecerea acestei probe cu punctaj cât mai mare, ca și nivelul de germană în sine. La final, după afișarea rezultatelor, fiecare candidat are posibilitatea de a-și vizualiza lucrarea și greșelile pe care le-a făcut. A doua probă, care nu este evaluată propriu-zis, constă într-un proiect de echipă, echipele fiind formate din participanți din diferite clase și județe, astfel oferind posibilitatea cunoașterii mai apropiate între candidați. Echipei mele de exemplu i s-a atribuit tema ”Importanța turnurilor Catedralei Ortodoxe din Timișoara” și deși la început ni s-a părut o temă destul de plictisitoare, am reușit într-un final să regizăm o mini-scenetă destul de amuzantă.

Rep.: Ce alte performanțe școlare mai ai la activ?

I.H.: În afară de locul 1 la Faza Națională a Olimpiadei de Germană Maternă atât în clasa XI-a, cât și acum, în clasa a XII-a, sunt recunoscătoare și pentru obținerea Premiului Special al Universității de Vest din Timișoara care mi-a fost acordat tot în cadrul Olimpiadei de Germană Maternă de anul acesta, cât și pentru nota 10 obținută la Concursul ”Oeconomicus Napocensis” din cadrul Facultății FSEGA din Cluj la secțiunea ”German Business Junior”. Pentru aceasta a fost necesar să învăț întreaga materie de clasa a X-a la Educație Antreprenorială în mai puțin de o lună, ceea ce nu mi-a fost deloc ușor, dat fiind faptul că practic și un sport de performanță și data susținerii concursului a fost aproape suprapusă cu simulările pentru examenul de bacalaureat, dar într-un final alegerea de a învăța a fost rentabilă, întrucât nota obținută îmi asigură nota de admitere ”10” la FSEGA – Departamentul de limbă germană, cu condiția promovării examenului de bacalaureat și obținerii calificativul ”admis” la prima probă de admitere.

Rep.: Cine consideri că a mai contribuit, în afară de tine, la obținerea performanțelor tale școlare?

I.H.: Succesul nu îmi aparține în totalitate numai mie. Cel mai mult m-a susținut, m-a încurajat și m-a îndrumat mama mea, Tilda Hoffmann, care mi-a pus bazele limbii germane de când eram mică și m-a pregătit an de an, inclusiv anul acesta pentru olimpiadă, ea fiind profesoară de limba germană maternă la Școala Gimnazială ”Friedrich Schiller”. De asemenea, mi-au fost alături și domnul diriginte Simion Virgil Bui, colegii, prietenii și bineînțeles, nu în ultimul rând, profesorul pregătitor de la școală, Jörg Feldmann.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

I.H.: Cum probabil v-ați putut da seama deja, îmi doresc să studiez după terminarea liceului științele economice și gestiunea afacerilor pe limba germană în Cluj, în cadrul Facultății FSEGA. Sper ca această nișă să-mi deschidă porți spre multiple oportunități de carieră, facultatea fiind cunoscută pentru diversele parteneriate pe care le are cu exteriorul. De asemenea, am încredere că această facultate îmi va crea o idee despre ce înseamnă a fi antreprenor și a începe o afacere proprie, întrucât în cazul în care la un moment dat în viață voi decide să devin eu însămi ”antreprenoare” – sper ca până atunci termenul de ”antreprenor” să primească și o formă feminină – să fiu pregătită. Nu știu exact ce îmi rezervă viitorul, dar sunt încrezătoare că totul se întâmplă cu un rost și că într-un final voi fi capabilă să iau deciziile corecte.

A consemnat Alex TOTH