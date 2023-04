Se mărește taxa de salubrizare pe anul 2023

Distribuie

Salubritatea orașului este o problemă în creștere care ne afectează deopotrivă pe toți. ”Deși primarul administrația locală nu are pârghiile de a gestiona clar acest aspect, prin prisma colectării de taxe are o mare răspundere și niciodată nu am negat acest lucru! ” a menționat primarul municipiului Târgu Mureș Soós Zoltan, într-o conferință de presă desfășurată vineri, 28 aprilie, de la ora 10.00.

Adi Ecolect este mandatată pentru colectarea gunoiului menajer, respectiv cel din cartiere sau locuințele individuale, iar Primăria este responsabilă de gestionarea contractului de curățenie stradală.

Din data de 4 aprilie, de când firma Brantner Veres S.A. a refuzat să mai ridice deșeurile menajere din oraș, după expirarea celor 90 de zile, 2300 de tone de gunoi s-au adunat pe domeniul public, un real pericol atât pentru sănătatea populației, cât și pentru mediu. Cu aceeași problemă se confruntă și comunele din Zona 2. Până în prezent, Adi Ecolect nu a reușit să rezolve situația.

”Am solicitat Adi Ecolect să ia măsuri urgente pentru ca în Zona 2 să avem un nou operator și am cerut rezolvarea urgentă a situației, ca tonele de deșeuri menajere neridicate de zile întregi, să fie colectate imediat.

De săptămâna trecută, orașul este curățat, în baza uni contract încheiat între Adi Ecolect cu societatea Bis Dog, pentru o perioadă de 5 zile. În regim de urgență s-a aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local de ieri, modificarea caietului de sarcini pentru licitația de colecatre a deșeurilor, urmând ca Adi Ecolect să facă toate demersurile și să avem cât mai repede un operator ”, a menționat primarul Soós Zoltan.

În cadrul ședinței Consiliului Local din data de 27 aprilie, consilierii au aprobat ca nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2023 să fie majorat aproximativ 3 lei pe persoană. Măsura era obligatorie, în condițiile în care majorarea a fost votată de către Consiliul Județean Mureș în luna februarie a acestui an.

Taxe votate

Taxă utilizatori casnici din mediul urban 17,28 lei/persoană din care componenta județeană 7,60 lei/persoană, ceea ce înseamnă partea de sortare și depozitare, iar componenta locală 9,68 lei/persoană, ceea ce înseamnă colectarea, managementul de colectare și transport.

Taxă utilizatori non-casnici pentru gestionarea deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă 495,22 lei/mc, din care componenta județeană 217,90 lei/mc, iar componenta locală 277,32 lei/mc

Taxă utilizatori non-casnici pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat 678,56 lei/mc, din care componenta județeană 298,57 lei/mc, iar componenta locală 379,99 lei/mc.

Cei care au plătit integral impozitul pe anul 2023, vor primi decizii noi de plată pentru taxa de salubritate.