FOTO/VIDEO: Dansul este pentru toată lumea la Târgu-Mureş

Distribuie

26 de ansambluri din judeţul Mureş şi 10 formaţii de dansuri au făcut spectacol sâmbătă, 29 aprilie, în Piaţa Teatrului din Târgu-Mureş cu ocazia Zilei Internaţionale a Dansului.

Evenimentul organizat de Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul a adus în faţa târgumureşenilor nu doar dansuri populare, ci şi dans moder, street dance, dans acrobatic, hip-hop şi dansuri latine.

„Suntem prima instituţie culturală din Târgu-Mureş care a pus accent pe această zi. Am avut această idee acum 10 ani şi Ansamblul Mureşul a ieşit în faţa cetăţenilor cu diferite evenimente den flash-mob, atât cu secţia română, cât şi cu secţia maghiară. Aceste activităţi au fost desfăşurate la Platoul Corneşti, în staţii de autobuz, în pieţele agro-alimentare, chiar şi la gară. Am avut şi ediţii în care am marcat acest eveniment în 14 puncte din oraş. În perioada pandemiei cei mai mulţi dansatori nu au avut posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea şi acest lucru ne-a determinat ca anul trecut, când am început organizarea evenimentului, ne-am propus un target de 500 de dansatori şi să invităm şi alte ansambluri, grupuri şi trupe de dansatori. Mi-am dat seama că nu numai ansamblurile de dansuri populare au suferit în perioada pandemiei ci şi celelalte domenii de dans. Am zis că este Ziua Internaţională a Dansului, nu a dansului popular numai, şi atunci am spus că trebuie să invităm în familia noastră şi alte domenii, hip-hop, latin ş.a.m.d”, a spus Barabási Attila-Csaba, directorul Ansamblului Artistic Mureşul.

Evenimentul a fost deschis de formaţia BB Dance, alcătuită din persoane cu dizabilităţi. Lukacs Tunde, membră a trupei a început să danseze acum cinci ani.

„Pentru mine acest eveniment este o şansă pentru a demonstra oamenilor ce înseamnă că o persoană cu dizabilitate să fie capabilă să savureze viaţa exact ca celalte persoane. Este o mândrie să fac parte din această trupă. În viaţă nimic nu este greu, totul este să-ţi doreşti. Dansul îţi dă voioşie, să dansezi înseamnă să iubeşti viaţa”, a spus aceasta.

Punctul central al evenimentului a fost reprezentat de dansurile oferite de secţiile română şi maghiară a Ansamblului cărora li s-au alăturat apoi reprezentanţii celorlalte ansambluri din judeţ.

Ziua de 29 aprilie a fost instituită drept Ziua internaţională a dansului, în 1982, la iniţiativa Comitetului de Dans al Institutului Internaţional de Teatru (ITI) din cadrul UNESCO. În acest fel este celebrat atât dansul, cât şi fondatorul baletului modern, Jean Georges Noverre, născut la 29 aprilie 1727.

Sanda VIŢELAR

Foto: Mihai FURNEA