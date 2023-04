Graffiti la Zoo Târgu-Mureş

Distribuie

Grupul Milvus, în parteneriat cu Grădina Zoologică din Târgu Mureș, lansează o campanie de conștientizare prin care s-a apelat la arta spectaculoasă de graffiti pentru a atenționa publicul, că natura are nevoie de spațiu pentru a-și îndeplini funcțiile.

„Lansarea campaniei de conștientizare Zoo Art – acting on climate change va avea loc pe 1 mai 2023, începând cu ora 11:30, în Grădina Zoologică din Târgu Mureș, în casa elefanților și girafelor, unde, în cadrul unei ceremonii, vor fi prezentate lucrările publicului larg. La eveniment vor fi prezenți reprezentanții Grupului Milvus și a Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, precum și artiștii care au creat aceste graffiti”, se arată într-un comunicat transmis presei de Grupul Milvus.

Începând din 2019, Grupul Milvus este partener în proiectul internațional Game On! – Don’t let climate change end the game, care își propune să atragă atenția asupra efectelor negative ale schimbărilor climatice și să ofere soluții care pot încetini acest proces.

Datorită proiectului, s-a reușit crearea a 3 graffiti, alte 7 bannere cu implicarea artiștilor Black Book Creative Group din Târgu Mureș, care vor fi amplasate până în octombrie 2023, și vor atrage atenția asupra schimbărilor climatice.

