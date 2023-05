Investiții importante inaugurate în județul Mureș. Mesajul prefectului Mara Togănel

Distribuie

Ziua de 4 mai a marcat două investiții private majore în județul Mureș, care vor contribui la dezvoltarea economică a comunității, a anunțat vineri, 5 mai, prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

”Grupul Alpla, liderul european al industriei reciclării a inaugurat prima sa fabrică de reciclare de PET-uri din România. Investiția de 7,5 milioane de euro a fost implementată în 9 luni și va produce aproximativ 18.000 de tone de material reciclat din deșeuri menajere pe an. Tot ieri, FrieslandCampina, una dintre cele mai mari companii globale de pe piața lactatelor, a inaugurat noul centru logistic din parcul industrial de clasă A Mureș City Logistics, situat în Cristești. Noua investiție are o suprafață de 4.500 de metri pătrați și un spațiu modern, avansat din punct de vedere tehnologic, care va susține livrările de produse lactate de 100.000 de tone anual. Pașii făcuți ieri reprezintă o nouă dovadă a faptului că un județ poate fi puternic doar dacă are un mediu de afaceri competitiv, printr-o bună colaborare între sectorul privat și cel public. Felicitări celor două companii pentru investițiile din județul nostru și mult succes!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, prefectul județului Mureș.

(Redacția)