Cea mai bogată Noapte a Muzeelor la Târgu-Mureş

Evenimentul ajuns la a 17-a ediţie va avea loc sâmbătă, 13 mai, între orele 11.00 şi 02.00 şi aduce laolaltă toate instituţiie mureşene de cultură. 35 de parteneri în 30 de locaţii vor prezenta vizitatorilor expoziţii, concerte, proiecţii de filme şi colţuri inedite din istoria şi cultura oraşului.

Muzeul Judeţean Mureş, principalul organizator al evenimentului, a reuşit să continue tradiţia de a uni toţi operatorii culturali din oraş pentru Noaptea Muzeelor, performanţa fiind remarcată de Reţeaua Naţională a Muzeelor.

„La alcătuirea programului Noaptea Muzeelor pentru ediţia din acest an ne-am propus, ca şi în anii precedenţi, să chemăm alături de noi toţi operatorii culturali, toate instituţiile de cultură din oraş. Ne bucurăm că Reţeaua Naţională a Muzeelor a observat şi a recunoscut faptul că programul nostru este unul dintre cele mai bogate din toată ţara. Au fost miraţi că un oraş atât de mic desfăşoară un program atât de amplu în care sunt implicate toate instituţiile de cultură. În acest an peste 35 de parteneri sunt implicaţi, majoritatea locaţiilor sunt în oraş, dar noi am mai adăugat o zi la Noaptea Muzeelor, la Călugăreni, duminică 14 mai va fi tot Noaptea Muzeelor cu activităţi de pedagogie muzeală şi expoziţii”, a declarat într-o conferinţă de presă, Fulop Timea, directorul Palatului Culturii din Târgu-Mureş.

Patru expoziţii noi marca Muzeul Judeţean Mureş

Artă contemporană, arme vechi şi noi, istoria oraşului dar şi maeştrii ai picturii sunt prezenţi în expoziţiile pregătite de Muzeul Judeţean Mureş.

„Vreau să menţionez cele patru expoziţii şi o mini expoziţie ale Muzeului care sunt dedicate evenimentului. În Cetatea Târgu-Mureş am vernisat recent o expoziţie despre istoria oraşului în secolul al XVII-lea, „Oraşul Îngrădit”. Acest secol este foarte important în istoria oraşului datorită faptului că atunci s-au primit privilegiile de oraş liber regesc. Săptămâna trecută am vernisat expoziţia BarabassiLAb-Tipare Ascunse, o expoziţie de ştiinţă şi artă contemporană, iar săptămâna aceasta vom vernisa expoziţia „Capodopere-de la Andreescu la Ghenie” care este rezultatul unei colaborări cu un colecţionar particular. Tot săptămâna aceasta în Cetatea Târgu-Mureş vom vernisa o expoziţie a Secţiei de Arheologie-„Epoci, elite şi arme” în care sunt expuse cele mai spectaculoase piese din colecţia Muzeului Judeţean, fibula de la Suseni, inelul sigiliu de aur de la Bistra Mureşului, tezaurele de bijuterii dacice de la Mădăraş şi Sânger. La Secţia de Ştiinţele Naturii vom avea o mini-expoziţie despre Lumea după Dinozauri”, a spus directorul instituţiei, Koppány Bulcsú ÖTVÖS.

Punctul central al evenimentelor: Cetatea Târgu-Mureş

„Trebuie să ţinem cont de faptul că două dintre clădirile Muzeului, Palatul Culturii şi Muzeul de Ştiinţele Naturii, sunt în curs de restaurare. Galeriile de Artă şi Sala Oglinzilor vor fi închise din cauza restaurărilor, dar am organizat activităţi de pedagogie muzeală şi ghidaje şi ne-am axat mai mult în Cetate unde sunt trei expoziţii noi şi multe activităţi legate de ele. În Cetate este un program foarte bogat, în acelaşi timp se desfăşoară şi Festivalul Folkforum şi Târgul Cetăţii, iar în jurul muzeului vom avea nişte activităţi specifice. Vom avea Fanfara Promenada a Centrului Cultural Câmpia Turzii cu dirijorul Sorin Sălăjan care va susţine un recital de o oră, dar vor fi şi prezentate instrumentele şi modul în care ei se desfăşoară. Vom avea şi ateliere militare, va fi un atelier militar modern în parteneriat cu Forţele de Operaţii Speciale, un atelier militar roman în parteneriat cu Asociaţia Militar Marisiensis şi un atelier militar medieval”, a explicat Timea Fulop.

De asemenea, organizatorii au pregătit şi un quizz care va purta vizitatorii prin toate locaţiile Muzeului. „Am alăctuit şi un quizz prin care vizitatorii pot să cunoască toate locaţiile Muzeului, am auzit de multe ori că nu prea se ştie că Muzeul Judeţean Mureş este compus din mai multe secţii, că nu sunt muzee separate, totul este sub această umbrelă. Astfel, prin acest quizz dedicat familiilor şi grupurilor ei pot să parcurgă toate locaţiile şi să răspundă la întrebări. Va fi şi un premiu, o tabletă Samsung Galaxy care se va acorda prin tragere la sorţi. Quizz-ul va fi preluat de la Palatul Culturii şi va fi predat la Cetate”, a mai spus Fulop Timea.

Parteneri noi şi activităţi inedite

„Anul acest am încercat să aducem ceva nou, astfel, vom avea un DOME în care vor avea loc proiecţii în 180 de grade. Partenerul este Festivalul de Scurt Mesaj Alternative. Vor fi proiectate două filmuleţe, proiecţia va dura 30 de minute. Acesta va fi amplasat în Piaţa Teatrului. Avem şi parteneri noi, Redacţia Lato care permite cititorilor acces în sediu, Antigaleria Cactus şi Grădina Botanică de la UMFST. Grădina nu a fost niciodată inclusă în program şi cred că sunt mulţi târgumureşeni care să ştie că avem la Târgu-Mureş o grădină botanică. De asemenea, la Biserica de Piatră se va organiza o expoziţie despre prima Şcoală Românească”, a arătat organizatorul principal al evenimentului.

Accesul la toate activităţile este condiţionat de achiziţionarea unei brăţări de acces, preţul acesteia fiind de 2,5 lei pentru copii şi 10 lei pentru adulţi.

Programul Integral Noaptea Muzeelor 2023:

PALATUL CULTURII & SECȚIA DE ARTĂ

Piața Victoriei nr. 1

11.00–02.00 Sala Secession, Sala Bernády | Expoziții permanente (aripa dreaptă, et. I)

11.00–02.00 Capodopere. De la Andreescu la Ghenie. Colecție particulară | Expoziție temporară (aripa dreaptă, et. II)

18.00–22.00 Ghidaje în expoziția temporară Capodopere. De la Andreescu la Ghenie. Colecție particulară

10.00–22.00 Muzică la Palat (Sala Mare) Organizator: Filarmonica de Stat Târgu Mureș

10.00–12.00 Cvartetul de coarde ”Tiberius”

12.00–14.00 Corul Mixt al Filarmonicii

14.00–15.00 Să cunoaștem Orga Palatului – concert educativ [HU]

15.00–16.00 Să cunoaștem Orga Palatului – concert educativ [RO]

16.00–17.00 Tromboni: Fábián András, Nemes Szabolcs, Láposi István

17.00 – 18.00 Octetul de suflători de lemne

18.00-19.00 Vioară: Oprea Roxana (concertmaestru)

19.00-20.00 Contrabas: Kardos Álmos

20.00–22.00 Cvartetul de coarde ”Tiberius”

11.00–18.00 Comorile Palatului | Quiz / Palatul Culturii & Sala de expoziții temporare

Punct de ridicare Quiz: holul Palatului Culturii

11.00–22.00 Explorează muzeul | Quiz / Descoperă spațiile Muzeului Județean Mureș

Punct de ridicare: holul Palatului Culturii până la ora 20.00 / Punct de predare: Secția de Istorie & Arheologie din Cetate până la ora 22.00

Quiz-urile completate si predate vor participa la o tragere de sorți, în data de 17 mai 2023, unde se pot câștiga trei premii constând în câte o tabletă Samsung Galaxy Tab A8 (per echipă), abonamente anuale la Muzeul si alte premii surpriză. Pentru a afla câștigătorii urmăriți pagina de Facebook a Muzeului Județean Mureș.

11.00–16.00 Reconstruim trecutul | Ateliere de creație pentru copii (Sala Mică) // Modelaj cu lut – creație liberă și opaite (3+) / Mozaic (4+) / Pictură pe sticlă (6+) / Puzzle: detalii decorative din Palatul Culturii (3+) // Organizator: Laboratorul de conservare-restaurare

11.00–00.00 Joaca la Palat | Activități interactive (Sala de pedagogie muzeală, aripa dreaptă, et. II)

11.00–18.00 Prima mea expoziție de artă la muzeu | Colț de pictură, desen și relaxare // În fața Palatului Culturii

11.00–18.00 Palatul Culturii și Seccesionul | Atelier de creație// În fața Palatului Culturii

Partener: Universitatea Babeș – Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, extensia Târgu Mureș, anul 3

SECȚIA DE ȘTIINȚELE NATURII

Str. Horea nr. 24

15.30–02.00 Lumea după dinozauri. Începuturile vieții moderne | Mini-expoziție temporară (Clădirea secundară)

15.30 Vernisaj – prezintă prof. univ. dr. Vlad A. Codrea;

Nr. locuri disponibile/activitate: 15 vizitatori/ 10 minute, cu ghidaj – opțional.

11.00–13.00 Micii grădinari | Atelier de pedagogie muzeală (spațiul verde din proximitatea serei) // 3–12 ani // nr. locuri disponibile/activitate: 10 pers./ 20 minute.

13.00–15.00 Arome din curtea muzeului | Atelier de pedagogie muzeală (curtea instituției) // 3–12 ani // nr. locuri disponibile/activitate: 10 pers./ 20 minute

11.00–15.00 Atelierul de pedagogie muzeală Surpriză (curtea instituției) // 3–12 ani // nr. locuri disponibile/activitate: 10 pers./ 20 minute

EXPOZIȚIA DE BAZĂ A SECȚIEI ESTE ÎNCHISĂ ȘI NU SE POATE VIZITA!

SECȚIA DE ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ

Piața Trandafirilor nr. 11

11.00–02.00 Târgurile mureșene și lumea rurală | Expoziție permanentă

18.00–22.00 Să cântărim la târg! | Punct interactiv

11.00–02.00 Busuioc în cornu mesii. Obiceiuri de nuntă din zona Târnavelor | Expoziție temporară

11.00–02.00 Războiul tranșeelor. Marele război din perspectiva arheologiei aeriene | Expoziție temporară

11.00–02.00 Mureșeni în tranșeele Marelui Război | Expoziție temporară

11.00–22.00 Transcriem o scrisoare din război! | Punct interactiv

18.00–22.00 Nuanțe ale naturii | Expoziție temporară

18.00–22.00 Vopsirea lânii și împletituri din nuiele | Atelier demonstrativ cu Páll Etelka și Asociația „Portéka” // Partener: Fundatia Casa Tradițiilor Ardelenești

17.00-18.00 Tezaure umane vii din județul Mureș | „Tezaure umane vii” din județul Mureș: Rafila Moldovan din Idicel-Pădure; Nagy Margareta din Chendu; Maria Bucin Crișan din Sânmihaiul de Pădure / Invitat special: Vasile Crișan, interpret la fluier, caval, tulnic, drâmbă, frunză // Partener: Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

SECȚIA DE ARHEOLOGIE & SECȚIA DE ISTORIE

Cetatea Târgu Mureș

11.00–02.00 BarabásiLAB: Tipare ascunse | Expoziție temporară

20.00 [HU] // 21.00 [RO] Ghidaj în expoziție

11.00–02.00 Epoci, elite și arme | Expoziție temporară

11.00–18.00 Joc de căutare pentru adulți și copii | Quiz în expoziție

11.00–18.00 Activități de pedagogie muzeală în expoziție

11.00–02.00 Orașul întărit | Expoziție permanentă

16.00, 22.00 [RO] // 17.00, 23.00 [HU] Ghidaj în expoziție

11.00–13.00 / 16.00–18.00 Școala arheologică | Activitate pentru copii // pe bază de programare, începând cu 8 mai 2023 la nr. tel. 0746 591 454 sau mail: diana.angyus@gmail.com

12.30–14.00 Orașul albastru | Atelier de cianotipie (14+)

14.00–20.00 Atelier militar modern | Forțele de Operații Speciale

14.00–20.00 Atelier militar roman | Asociația Milites Marisensis prezintă armamentul și echipamentul militar roman

16.30–18.00 Atelier militar medieval | Arany Griff Rend

18.00–19.00 Fanfara Promenada a Centrului Cultural Câmpia Turzii, dirijor: Sorin Sălăjan

PARTENERI

Zona Palatului Culturii & Centru

TURNUL PALATULUI ADMINISTRATIV

Piața Victoriei nr. 2

11.00–01.30 Vizitarea turnului | în ture max. 25 de persoane.

PALATUL ADMINISTRATIV

Piața Victoriei nr. 2

12.00 [HU] // 12.30 [RO] Tur ghidat

GALERIA ART NOUVEAU (UAP)

Str. George Enescu nr. 2

16.00–22.00 Kerekes Gyöngyi: Trepte interioare | Expoziție de pictură-grafică

CAMERA K`ARTE

Str. George Enescu nr. 2

14.00–22.00 Csóka Szilárd-Zsolt: Online Ghosts | Expoziție de pictură

CAFENEAUA 112

Str. George Enescu nr. 2

11.00–22.00 112 Coffe Dj Session by Lowkodi și Boda // Atelierul elevilor de la Liceul de Artă // Puch Noaptea Muzeelor

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREȘ

Str. George Enescu nr. 2

11.00–18.00 Povești… pe asfalt | Ateliere de lectură și creație

Desene pe asfalt // Călătorie în lumea cărților // Semne de carte – Origami // Brățările prieteniei // Suporturi de creioane // Teatru de păpuși

11.00–18.00 Amintiri de la NoapteaMuzeelor 2022 | Fotocorner // Rame tematice // Panouri înflorate

11.00–18.00 Cărți în dar // Blind book | Cărți din donații dăruite participanților

REVISTA LÁTÓ

Str. Tușnad nr. 5

20.00–24.00 Vizită în redacția revistei

CASA BERNÁDY

Str. Horea nr. 6

16.00–22.00 Borbély Zoltán – Favoritele mele | Expoziție de fotografie

16.00–22.00 Breasla Barabás Miklós | Expoziție colectivă de pictură, sculptură, grafică, arte decorative

ANTIGALERIA CACTUS

Str. Aurel Filimon nr. 14

14.00–22.00 Interferențe Contemporane | Instalație de artă, expoziție de pictură și de sculptură

SINAGOGA MARE STATUS QUO ANTE

Str. Aurel Filimon nr. 23

14.00–21.00 Vizită în Sinagoga Mare

14.00–21.00 Colțul muzeal al Comunității Evreilor din Târgu-Mureș | Expoziție

Ultima intrare la ora 20.30.

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ȘI EDUCAȚIE ARTISTICĂ MUREȘ

Piața Trandafirilor nr. 5

16.00–17.00 Tezaure umane vii din județul Mureș | Întâlnire cu Maria Bucin – rapsod și poet popular, Margareta Nagy – meșter popular, Rafila Moldovan – rapsod popular

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ SF. IOAN BOTEZĂTORUL

Piața Trandafirilor nr. 61

11.00–12.00 [HU] „Până nu se răcește cafeaua” | Povestea unui tablou pe care este reprezentată biserica Sf. Ioan Botezătorul (Centrul Deus Providebit)

19.00[RO] // 12.00, 18.00, 20.00 [HU] „Numquid vitandam mors canit” | Vizită ghidată în cripta bisericii // Ghizi: dr. Attila Kálmán, dr. Attila Puskás

Piața Teatrului

Piața Teatrului

11.00–02.00 DOME | Proiecții 180 de grade. Partener: ALTER-NATIVE International Short Film Festival // Intrare: 30 minute/50 pers. // Ultima intrare la ora 01.30

11.00–22.00 Descoperă județul Mureș cu Visit Mureș | Experiență cu ochelari VR

TEATRUL NAȚIONAL TÂRGU-MUREȘ

Piața Teatrului Nr. 1

18.00–19.00 Workshop cu actorii Companiei Liviu Rebreanu, susținut de regizorul Nicolae Cristache (Sala Underground/Parking)

23.00 Sándor Petőfi: Apostol, adaptat pe scenă de Róbert Csaba Szabó și Krisztián Kiliti; regia: Marcel Bélai | Teatru experimental | 30 locuri disponibile – Rezervări: 0749.912.992 / pr@muzeulmures.ro

Piața Bolyai

BIBLIOTECA TELEKI–BOLYAI

10.00–14.00 // 18.00–02.00 Bibliotheca Telekiana | Expoziția permanentă de carte veche

10.00–14.00 // 18.00–02.00 Muzeul Bolyai | Expoziție permanentă

10.00–14.00 // 18.00–02.00 Teleki Sámuel 1739–1822 | Expoziție temporară

18.00 [RO] // 20.00 [HU] Ghidaj curatorial în expoziție

18.00–02.00 Din nimic am creat o lume nouă, diferită | Bicentenarul Scrisorii de la Timișoara a lui János Bolyai // „misterul paralelelor” (Muzeul Bolyai)

18.00–02.00 Colț foto / Puzzle (Logia de la etaj)

B5 STUDIO

Str. Bolyai nr. 5

16.00–22.00 Evenimentele anului 2022 – organizate de Fundația ARTeast //

Picnic cultural MAMŰ cu Elekes Károly // ReTOUCH – Intervenții urbane //

In memoriam Birtalan Kölök Zsolt

UAP MUREȘ

Str. Bolyai nr. 5 (în curte)

16.00–22.00 Arderea vrăjitoarei | Expoziție de textile, happening,

ateliere deschise, demonstrație raku și gulas

Cetatea Târgu Mureș

15.00–22.00 Sunny Side Up – Daytime grooves (Arena)

22.00–02.00 Beats Of Spheres: Infraghandi powered by Szféra Fesztival (Arena)

MUZEUL UNIVERSITĂȚII ”GEORGE EMIL PALADE” (Clădirea manutanței, et. I)

12.00–24.00 Expoziție dedicată istoriei Universității

12.00–24.00 Școala de altădată, surse și resurse de predare | Expoziție interactivă

12.00–24.00 75 de ani de la înființarea Grădinii botanice a Universității | Expoziție aniversară

13.00 [RO], 15 [HU], 17 [EN], 19 [RO] Tur ghidat // Pentru tururi ghidate este necesară înscrierea prealabilă pe adresa: muzeul.universitatii@umfst.ro

INCUBATOR 13 (Bastionul Porții)

18.00–00.00 Untold words | Expoziție // Concept Cezar Sigmirean, ilustrație Melinda Raduly

ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST MUREȘUL

11.00–02.00 Expoziție de costume populare tradiționale (Bastionul Tăbăcarilor)

CASA TRADIȚIILOR ARDELENEȘTI

11.00–02.00 Viaţa şi activitatea etnografului Martin György | Expoziție (Bastionul Blănarilor, et. III)

11.00–02.00 Expoziție de fotografie: Ádám Gyula (Bastionul Blănarilor) // Partener: Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul

KULTFESZT

19.00 [HU] Vânătoare de comori | Activitate interactivă pentru familii (în fața Cupolei din cetate)

Alte locații

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE”

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38

10.00–19.00 Muzeu de Istoria Medicinii și Farmaciei | Expoziție permanentă (Biblioteca Universității)

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Tur ghidat în expoziție

12.00–19.00 Vizită în Grădina Botanicăa universității

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Tur ghidat în Grădina botanică

CASA APEI

Str. Verii nr.44

11.00–23.00 Muzeul Casa Apei | Vizitare muzeu

TEATRUL ARIEL

Str. Poligrafiei nr. 4

18.00–19.00 [HU] Gabi és a repülő nagypapa | Spectacol pentru copii (4+)

PRIMA ȘCOALĂ ROMÂNEASCĂ DIN TÂRGU-MUREȘ

Str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 7 (incinta Bisericii de Piatră)

17.00–20.00 Popas la Prima Școală Românească din Târgu-Mureș

17.00 Muzeul Primei Școli Românești din Brașov | Expoziție (organizată în colaborare cu Prima Școală Românească din Brașov)

18.00 Concert de muzică clasică – vioară: Alexandra Voiculescu

19.00 Mini-concert de muzica bizantină | Corul de copii al Bisericii de Piatră din Târgu Mureș.

14 MAI 2023

MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ

CENTRUL DE CERCETARE A LIMESULUI ROMAN

Parcul Arheologic de la Călugăreni (com. Eremitu, sat Călugăreni nr. 4–5)

11.00–18.00 Stratificarea patrimoniului arheologic de la Călugăreni | Expoziție temporară cu ghidaj

11.00–18.00 Ateliere de pedagogie muzeală

11.00–18.00 Arheologia în cutie | Expoziție temporară cu ghidaj

11.00–18.00 Pâinea romanilor | Workshop culinar