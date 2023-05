Manuale de secol XVIII-XIX expuse la Prima Şcoală Românească din Târgu-Mureş

Distribuie

Sâmbătă curtea Bisericii de Piatră din Târgu-Mureş a găzduit un eveniment de suflet pentru comunitatea românească. Prima Şcoală Românească din Târgu-Mureş a participat pentru prima dată la Noaptea Muzeelor aducând în faţa publicului o expoziţie organizată în parteneriat cu Prima Şcoală Românească din Braşov.

„Este un moment istoric astăzi pentru noi toţi întrucât acest edificiu emblematic la nivel local, dar şi la nivel naţional participă pentru prima dată la Noaptea Muzeelor. Suntem aşadar în faţa unei premiere. Ne-a ajutat Dumnezeu să înscriem anul acesta cu ajutorul unor oameni de suflet Prima Şcoală Românească, micul nostru muzeu, în acest festival european. Facem asta într-un mod cu totul special pentru că avem acum în Prima Şcoală Românească exponate şi manuscrise vechi de la Prima Şcoală Românească din Braşov, edificiu istoric şi emblematic la nivel mondial. Aceasta a fost posibilă datorită faptului că preacucernicul părinte dr. Sebastian Pârvu, directorul Primei Şcoli Româneşti din Braşov a răspuns invitaţiei noastre şi ne-a impulsionat şi pe noi ca să-i fim următori”, a spus părintele paroh Claudiu Nicoară.

Exponatele aduse din Braşov datează din secolele XVIII-XIX, a explicat părintele dr. Sebastian Pârvu, directorul Primei Şcoli Româneşti din Braşov.

„Biserica noastră strămoşească are un tezaur extraordinar pe care ne străduim să-l păstrăm cu sfinţenie şi să-l promovăm aşa cum astăzi se promovează toate instituţiile de cultură. Şcoala a fost întotdeauna legată de biserică şi biserica a avut întotdeauna grijă de şcoală. Am venit de la Braşov, acolo într-adevăr românii au fost ocrotiţii de Dumnezeu în Şcheii Braşovului pentru că în partea de jos era Cetatea Săsească, iar de jur împrejur comunitatea românilor a fost păzită de munţi, acest lucru a dat posibilitatea de a crea un tezaur cu care noi ne mândrim astăzi. Avem la Braşov undeva la 3000 de cărţi vechi şi 30000 de documente de epocă. Am venit astăzi la Târgu-Mureş cu câteva exemplare, nu am putut veni cu cele mai vechi documente, dar am adus cărţi şi manuale școlare din secolul XVIII şi XIX”, a spus acesta.

Manuscrisele prezentate au fost scanate de echipa Primei Şcoli Româneşti din Braşov, vizitatorii putând astfel, prin intermediul unui QR-code să studieze îndeaproape documentele în format electronic. Exponatele vor putea fi vizitate până în data de 4 iunie. Evenimentul a fost încheiat de un concert de muzică clasică – vioară: Alexandra Voiculescu şi de un mini-concert de muzica bizantină: Corul de copii al Bisericii de Piatră din Târgu Mureș.

Asupra clădirii Primei Școli Româneşti din Târgu-Mureş nu există un document precis, dar ea exista la anul 1768, fiind mărturisită indirect în ordinul Guvernului din 24 aprilie 1768. Cu siguranță, a fost o clădire modestă în care s-a predat în limba maternă, până în anul 1912 când a trebuit să își închidă porțile. După 1912 a fost dată spre locuință cântăreților bisericii și apoi oamenilor de serviciu, suferind transformări. În perioada 1988 – 1990 au loc reparații capitale la clădirea veche, se consolidează și este practic reconstruită păstrându-se arhitectura și dimensiunile originale. Din 1994 și până în 2011 este folosită ca sediu pentru Liga Tinerilor Creștini Ortodocși din Târgu Mureș. Astăzi aici funcţionează Şcoala Parohiei Bisericii de Piatră unde învaţă aproximativ 30 de copii.

Sanda VIŢELAR