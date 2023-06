Bucuria dansului, pe scena Casei Municipale de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară”

Distribuie

Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” din Reghin a devenit neîncăpătoare pentru copilași, părinți, bunici, prieteni, oameni de bine, martori joi, 8 iunie la un eveniment special, spectacolul “Escapism”, eveniment organizat de Studio Dans Contemporan by Claudia G. A. Vedetele serii au fost cele trei grupe din cadrul Trupei ”Bliss” și Trupa ”Dumbrava Minunată” alături de tineri soliști reghineni, protagoniștii unei seri magice plină de dans contemporan, dans liric, fantezie muzicală, muzica live, beatbox si alte momente artistice oferite de copii și tineri talentați din Reghin și Dumbrava.

Spectacolul a prilejuit reîntorcerea pe scenă, prin intermediul tinerilor dansatori a Claudiei Natalia Gliga, cea care se îngrijește de micuții dansatori reghineni în cadrul Studio Dans Contemporan.

„Acum 12 ani, pe scenă de la Clubul Tineretului din Reghin aveam să fac ultimul spectacol. M-am oprit, din varii motive, iar 11 ani mai târziu, pentru că Doamne Doamne mă iubește, am revenit și am renăscut, mai puternică și mai încrezătoare, cu acest spectacol care are în spate o poveste, o motivație puternică, un șir întreg de repetiții, care pot deveni plictisitoare, obositoare, mai ales pentru grupele mici, avide de a învață de fiecare dată lucruri noi. Nu am exagerat cu repetițiile la aceste două grupe, mică și mijlocie, suntem începători. Cu grupele din Reghin, abia la mijlocul lunii martie am început cursurile, pe parcurs s-au mai înscris copii, și iată-ne pregățiți să dovedim că succesul nostru nu vine de la sine, ci se clădește prin vocație, pasiune și muncă. Ne zbatem să fim tehnici și grațiosi, dar la urmă urmei, satisfacția finală e încununarea muncii noastre prin acest spectacol unde micuții așteaptă aplauzele publicului, confirmarea că ei sunt răsplățiți onest pentru prestația lor minunată. Sunt nespus de fericită că toți fac acest lucru cu drag și chimia dintre noi este la cote maxime”, a spus Claudia Gliga.

Primii care au pășit pe scenă au fost cei din grupa mica a Trupei Bliss, protagoniștii unui moment de cabaret cu totul special nu înainte ca micii dansatori să primească încurajarea din partea celei care îi coordonează în lumea mișcării și dansului.

„Nu uitați, avem voie să greșim, să uităm coregrafia, să nu fim perfecți, deoarece spectacolul nostru este despre entuziasm, despre cum aceste momente nu ne dorim să se termine, pentru că datorită lor devenim mai puternici, iar ori de câte ori vom simți că suntem singuri, suntem întotdeauna aici alături unul de celălat, că să ne susținem și să fim acasă, ca o familie mare, fericită!”, a precizat Claudia Gliga.

Grupa mare și mijlocie a Trupei Bliss și Trupa Dumbrava Minunată au completat spectacolul de joi seara cu momente de dans care au stârnit ropote de aplauze din partea publicului. Muzica a completat de minune momentele de dans grație recitalurilor susținute de Alexia Paula Friciu, Maria Lazăr și Daniel Coștiug.

A fost o seară cu adevărat magică, în special pentru micuții dansatori coordonați de Claudia Natalia Gliga care a concluzionat astfel spectacolul pus în scenă la Casa de Cultură ”Eugen Nicoară”: „viață e construită dintr o panoplie de mici momente că acestea, dansul e magie deoarece, va spun cu mâna pe inima, sădeste în noi toți multă iubire, unește inimi și suflete”.

Alin ZAHARIE