Noutăți pentru studenții UMFST-UMCH

University Târgu Mureș Medical Campus Hamburg ( filiala UMFST în Hamburg) în parteneriat cu compania spitalicească KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH, anunță pe pagina lor de facebook încă patru facilități, care se alătură listei tot mai mari a spitalelor didactice UMFST-UMCH. Aceasta adaugă Spitalul Sf. Elisabeth din Dorsten, Spitalul St. Sixtus din Haltern am See, Spitalul Marien din Marl și Spitalul Gertrudis din Herten-Westerholt la rețeaua de spitale didactice din Campusul Hamburg.

Cu cele patru locuri de operare și 29 de departamente medicale specializate, KKRN GmbH este cea mai mare companie spitalicească din regiunea Ruhr de nord. Aproximativ 3.000 de angajați cu înaltă calificare sunt dedicați sănătății și bunăstării a aproape 33.000 de pacienți și 50.000 de ambulatoriu în fiecare an. Grupul spitalului poate deja să privească înapoi la o bogăție de experiență în formarea specialiștilor medicali. Pentru generația următoare, personalul de asistente medicale este instruit anual la două școli centrale din Dorsten și Marl.

Distribuit între clinicile individuale, un spectru larg de specialități și discipline îi așteaptă aici pe studenții UMFST-UMCH, în care își pot finaliza pregătirea clinico-practică începând din anul III de studiu.

UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș are printre obiectivele principale, crearea de parteneriate și cooperări internaționale în scopul creșterii vizibilității în peisajul academic European. În acest sens, UMFST a deschis în anul 2019 o filială în Hamburg, Germania (University Targu Mures Medical Campus Hamburg/Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch Campus Hamburg – sub acronimul UMCH), care oferă condiții ideale de desfășurare a activităților didactice aferente programului de studiu Medicina, Limba Engleză, Hamburg (MEH-UMCH).