Mureș: Premiere culinare, la Festivalul Gastro Lanka

Cel mai mare cârnat de pe Valea Nirajului, cea mai mare ciorbă de legume, o „bucătărie” de peste 150 de metri, tobogane şi labirinturi din baloţi de paie sau concursurile de aruncat şunca şi ridicatul cârnaţilor, se regăsesc printre surprizele primei ediţii ale Festivalului Gastro Lanka, programat să aibă loc în perioada 2-3 septembrie, pe dealurile din satul Dămieni.

Festival Gastro Lanka a fost iniţiat de Szasz Sandor şi Marton Szilard în scopul promovării gastronomiei, a valorilor regiunii, a producătorilor locali şi a antreprenorilor de pe Valea Nirajului.

„Am făcut acest pas pentru că ne-am uitat valorile, care s-au mutat puţin înspre această lume modernă. Eu şi Szilard suntem de pe Valea Nirajului, am şi crescut acolo cu bunicii, am mers la câmp, la cosit. Astăzi, chiar şi calitatea mâncării, a bucatelor şi calitatea vieţii a trecut la un fel de modernism, dar încă mai sunt valori în Valea Nirajului, în lumea satului, care credem că sunt foarte importante să le transmitem generaţiei următoare. Dorim să le păstrăm pentru că este vorba despre cultura noastră, despre tradiţiile noastre şi atunci ne-a venit ideea cu festivalul (…) Vor fi mâncăruri cum au fost în trecut, cum sunt acum şi cum vor fi în viitor. (…) Vom avea un ceaun de două tone în care o să preparăm mâncare, pe lângă foarte multe alte lucruri. Deci o să încercăm să preparăm – şi nu doar o să încercăm, pentru că ne şi pricepem – o să preparăm cel mai lung cârnat din Valea Nirajului”, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Castelul Haller din Ogra, Szasz Sandor, unul dintre organizatorii Festival Gastro Lanka.

Organizatorii Festivalului Gastro Lanka de pe Valea Nirajului vor dezvălui dimensiunea celui mai mare cârnat din zonă abia în timpul manifestărilor, iar despre preparatul din ceaunul de două tone ni s-a precizat că va fi o supă de legume specifică zonei, pentru care sunt necesare 100 kilograme de morcovi, 30 de kilograme de ceapă şi multe alte ingrediente care provin de pe Valea Nirajului.

Szasz Sandor a arătat că Valea Nirajului are propriul său univers gastronomic, propriul său univers al gusturilor şi că această zonă merita să fie promovată şi astfel, mai ales că este renumită pentru numeroşii producători de legume şi pentru micii întreprinzători pe care îi are.

„Sunt foarte mulţi producători de legume în Valea Nirajului şi acestea sunt nişte unităţi mici care pot supravieţui economic, unde copiii nu se duc în străinătate să lucreze, rămân lângă părinţi şi îşi încearcă propriul noroc, fie într-un atelier de tâmplărie sau în orice altă unitate de producţie. Esenţa este să rămână acasă şi să creeze, să facă ceva din această regiune (…) Scopul nostru nu este să avem un festival de tip zilele satului, ci ideea este să creăm un festival care este chiar de pe Valea Nirajului (…) O să avem un tobogan de 4 metri pe care îl vom construi din paie, o să avem şi un labirint, dar şi labirintul va fi făcut din paie, o să avem activităţi pentru copii, o să avem şi corturi unde se vor purta discuţiile – despre familie, despre nutriţie, despre diferitele aspecte ale vieţii”, a subliniat Szasz Sandor.

Marton Szilard a precizat că în cadrul festivalului va fi organizat un loc gastronomic în formă de U care va ocupa o suprafaţă de circa 150 de metri, în care bucătarii îşi vor dovedi măiestria.

Potrivit organizatorilor Festivalului Gastro Lanka, pe lângă muzică, bucate şi divertisment, pe parcursul a două zile vor fi organizate întreceri pentru familii, cum ar fi alergatul în saci, prinsul purcelului, aruncarea şuncii sau ridicatul mormanului de cârnaţi.

Partea de gastronomie a Festivalului Gastro Lanka va fi coordonată de Foris Kinga, coproprietara Castelului Haller din Ogra, despre care organizatorii susţin că „poate să introducă magia în mâncare”, iar partea de imagine îi va reveni lui Szabo Zsolt.

Pregătirile pentru prima ediţie a Festival Gastro Lanka sunt undeva la 60-70%, estimează organizatorii, care au precizat că locul desfăşurării activităţilor se întinde pe o suprafaţă de 4 hectare pe dealul Bekecs, vor fi disponibile 16 puncte de servire pentru mâncăruri şi că există numeroase locuri de parcare disponibile.

(www.agerpres.ro)