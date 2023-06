Atenţie la puii de pescăruşi!

Distribuie

Dacă aţi trecut prin centrul Târgu-Mureşului cu siguranţă i-aţi văzut sau i-aţi auzit. Strigătul lor este inconfundabil şi te duce cu gândul către o faleză însorită de la malul mării. Deşi departe de stânci şi de apă sărată, pescăruşii, pentru că despre ei este vorba, şi-au făcut de ani buni de zile cuiburi pe clădirile din centrul oraşului.

De obicei îi vedem planând deasupra Pieţei Victoriei şi îi auzim, dar, uneori îi putem vedea şi de aproape. De la o astfel de întâlnire a venit şi ideea acestui material. Într-o seară de luni, după o zi destul de călduroasă, plecând de la redacţie am întâlnit un pescăruş. Am putea spune că l-am deranjat într-un „moment intim” pentru că micuţul făcea duş cu ajutorul aspersoarelor de lângă statuia Cardinalului Hossu din zona cunoscută sub numele de Panov. A stat frumos la poză şi chiar la un selfie pe care un domn cu un copil mic şi l-a făcut.

Pescăruşul cu picior galben a apărut la Târgu-Mureş acum mai bine de 17 ani. În acest moment, există între 30 şi 40 de perechi de pescăruşi, cei mai mulţi cuibărind în zona centrală a oraşului. De altfel, specialiștii spun că prezența pescărușilor se face simțită în mai multe orașe din Transilvania. Aici specia își găsește mai ușor hrană, mai ales în vecinătatea cursurilor de apă. Cei mai mulți se găsesc pe lângă Târgu Mureș dar și în Cluj-Napoca, Arad sau Oradea.

Perioada de vară este cea în care puii acestor păsări învaţă să zboare aşa că i-am rugat pe specialiştii de la Grupul Milvus să ne ofere câteva informaţii din care să ştim ce avem de făcut dacă găsim pui căzuţi din cuib sau care, în încercările de a se obişnui cu văzduhul, aterizează pe asflat. Este important să ştiţi că cei de la Grupul Milvus au un Centru de reabilitare şi sunt cei mai în măsură să se ocupe de situaţiile de acest gen.

„Avem și un număr de telefon pentru urgențe – 0722533816 – prin aceasta sporind în mare măsură șansele de recuperare a animalelor rănite. De luni până vineri între 8:00-18:00, sâmbătă-duminică între 10:00-15:00. În afara orelor de lucru ale Centrului, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj+foto pe WhatsApp (același număr)”, au precizat aceştia.

Chiar săptămâna trecută doi pui de pescăruşi au fost eliberaţi, după un sejur de 11 zile la Centru Grupului Milvus, în zona lacurilor de la Fărăgău unde există deja pescăruşi maturi. Cei doi au fost găsiţi pe o stradă din Cluj fiind probabil căzuţi din cuib.

Iată ce vă recomadă specialiştii să faceţi dacă găsiţi pui de păsări căzuţi:

Când este indicat să intervenim:

Puii speciilor seminidifuge (specii care părăsesc înainte de a învăța să zboare), ca de exemplu mierla, sturzul cântător SAR din cuib la sunetul de alarmă a părinților, astfel încheiându-se o etapă din viața lor. Părăsirea timpurie a cuibului se întâlnește într-o anumită măsură și la speciile cuibăritoare în scorburi – pițigoi, vrăbii, grauri, ciufi de pădure. Aceștia merită reașezați în cuib doar în anumite situații: în vânt puternic sau în cazul în care corpul puilor nu este încă acoperit de pene!

Dacă găsim pui golași fără pene, acoperiți doar de puf alb (deseori cu ochii închiși), cei care nu pot umbla sau sta în picioare, cei răniți sau cei care își țin aripile și picioarele în mod anormal.

Dacă găsim pui de păsări de talie mare (berze, păsări răpitoare) care încă nu au corpul acoperit în totalitate de pene.

Dacă vedem un cuib instabil, dacă considerăm că acest cuib periclitează viața puilor.

Când NU este indicat să intervenim:

-Dacă găsim pui care au deja pene. În procesul de învățare a puilor să supraviețuiască, deseori aceștia sunt lăsați singuri! În această perioadă, părinții țin legătura cu puii ascunși în vegetația densă și îi hrănesc în continuare!

