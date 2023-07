INTERVIU cu Teodora Popistan, locul 3 la Bacalaureat 2023 în județul Mureș

Distribuie

Teodora Popistan a obținut media 9,78 la Bacalaureat 2023, aceasta fiind cea mai mare medie din acest an de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș și a treia din județul Mureș. Cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Teodora Popistan a vorbit despre evoluția sa din acești ani și despre meseria pentru care a început deja să se pregătească.

Reporter: Ce note ai obținut la probele scrise de la Bacalaureat și care a fost media finală?

Teodora Popistan: La Limba română am obținut 9,50, la Matematică nota 10 și la Biologie nota 9,85, iar media finală este 9,78.

Rep.: Felicitări pentru aceste rezultate! Ce ai simțit în momentul în care ți-ai văzut rezultatele?

T.P.: Într-un fel mă așteptam ca media mea să fie mare, pentru că am învățat destul de mult în timpul celor patru ani de liceu, însă nu m-am așteptat să fiu cu cea mai mare medie din colegiu și a fost o surpriză pentru mine acest lucru.

Rep.: Ai știut în tot acest timp că acestea vor fi rezultatele sau ai fost sceptică până la final când s-au afișat rezultatele?

T.P.: La Limba română m-am simțit puțin nepregătită din cauza comentariilor. La Matematică pot spune că mereu m-am descurcat, a fost punctul meu forte, iar la Biologie m-a ajutat foarte mult pregătirea pentru admitere, deoarece mă pregătesc să merg la medicină.

Rep.: Cum te-ai pregătit pentru examenul de Bacalaureat?

T.P.: La Română m-am apucat cam cu trei săptămâni înainte să studiez materia, comentariile așa cum am zis. La Matematică mi-a fost suficient ceea ce s-a predat de-a lungul celor patru ani, iar la Biologie la fel ca și la Matematică.

Rep.: Ai făcut pregătiri suplimentare, cu profesori în particular?

T.P.: Nu, doar la Biologie, dar pentru admitere. Dar pot spune că m-a ajutat și pentru Bacalaureat.

Rep.: Ai simțit vreodată în tot acest timp că nu o să reușești?

T.P.: Da, am avut destule perioade de-a lungul clasei a XII-a în care m-am simțit stresată și într-un fel simțeam că nu mai vreau să fac nimic, dar am reușit totuși să îmi revin.

Rep.: Ai avut și simulările. Spune-mi cum a fost acolo, cum te-ai descurcat și dacă te-au ajutat în pregătirea ta ulterioară pentru examenul propriu-zis.

T.P.: M-au ajutat, însă nu le-am acordat destul de multă importanță. Cel mai mult mă bucur că am observat o creștere față de rezultatele de la simulare acum, la Bacalaureat.

Rep.: Care este secretul unor astfel de rezultate foarte bune la Bacalaureat din punctul tău de vedere?

T.P.: Alți elevi eminenți ar spune că trebuie să știi să îți organizezi foarte bine timpul, dar pentru mine nu a fost așa, eu niciodată nu am reușit să îmi organizez timpul. Cel mai bine am lucrat sub presiune, iar atunci, în ultima lună înainte de Bacalaureat am depus cel mai mult efort.

Rep.: Care a fost pentru tine cea mai dificilă materie sau chiar subiect de la Bacalaureat și cum ai reușit să îi faci față?

T.P.: Cel mai dificil a fost la Limba română, însă am tot făcut multe subiecte și atunci am reușit să văd stilul de lucru, cu baremul și atunci știam ce se cere și m-am putut plia pe acest lucru.

Rep.: Cum ai reușit să îți păstrezi motivația în tot acest timp astfel încât, să ajungi la un rezultat atât de frumos?

T.P.: În mare parte am fost susținută de părinți și asta m-a ajutat foarte mult.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

T.P.: Aș vrea să dau la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș, în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie.

Rep.: Vrei la medicină generală sau vrei pe o anumită ramură a medicinei?

T.P.: Pe medicină generală.

Rep.: Când ți-ai dat seama că asta îți place și că asta îți dorești, să devi medic?

T.P.: Cam acum un an. Am niște prieteni de familie și discutând despre facultățile la care mi-aș dori să merg, ei cumva m-au influențat, iar atunci am început să tind mai mult spre medicină și am ales asta.

Rep.: Urmează să dai și examenul de amitere. Cum te pregătești pentru el?

T.P.: Da, în 23 iulie. Am început acum un an când m-am hotărât că vreau să merg la medicină. Atunci am început pregătirea din cartea „Barrons”, așa se numește. Cei care vor să meargă la medicină știu de ea. Din ea trebuie făcută o pregătire mai intensă.

Rep.: Ce sfat ai da viitorilor elevi care urmează să susțină în viitor examenul de Bacalaureat astfel încât să ajungă la performanța la care ai ajuns și tu?

T.P.: Cel mai important este să aibă încredere în sine. Să depună mult efort încât să nu cedeze și să își asculte părinții și profesorii.

A consemnat Diana CĂRBUREAN