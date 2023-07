Recital de orgă cu Molnár Tünde la Biserica Săsească din Reghin

Distribuie

Seria concertelor de muzică cultă găzduite de Biserica Evangheică C.A. Reghin continua în această seară, ora 18, cu recitalul susținut de Molnár Tünde, organista Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

Programul din această seară conține compoziții semnate S. Pachelbel: Toccata în Do major – Chaconne în re minor, S. Scheidt – Bergamasca, L. Cl. d ‘Aquin – Le coucou, J. S. Bach – Fantasia et Fuga a-moll BWV 561, J. Bernhard Bach – Chaconne în Sol major și Fr. Liszt – ”Nun danket alle Gott”.

Organista Molnár Tünde, conferențiar universitar la Universitatea de Arte din Târgu Mureș a absolvit Conservatorul ‘‘C. Porumbescu’’ din București, la clasa de orgă a profesoarei Lidia Sumnevici. Descendentă dintr-o familie de constructori de orgi, cunoștințele interpretative și le-a întemeiat la Hans Eckart Schlandt din Brașov. În timpul anilor de studenție a participat la Cursurile Internaționale de Orgă de Măiestrie susținute de Milan Slechta – Praga – și Johannes Ernst Köhler – Weimar, ocazie cu care în Praga, Gera şi Altenburg a susţinut şi primele concerte în străinătate. În 2004, cu îndrumarea prof.universitar dr. Terényi Ede, la Academia de Muzică „Gh. Dima” și-a susţinut teza de doctorat – Orga în secolul al XX-lea în Transilvania – cu calificativul SUMMA CUM LAUDE. În perioada 2006 – 2009 a participat ca membră în colectivul de cercetare al proiectului de cercetare grant CNCSIS: REPERTORIUL ORGILOR DIN ROMÂNIA. A fost membră în juriul internaţional „Festival-concurs ARTA ORGANISTICĂ ROMÂNEASCĂ ÎN IPOSTAZE CONTEMPORANE” la Timişoara în 2007 în cadrul „PROGRAMUL PROMCULT ” .

Molnár Tünde a publicat în 2005 cărți de specialitate Orga în Transilvania – Constructori de orgi şi instrumente noi create în secolul al XX-lea, Muzica pentru orgă în secolul al XX-lea în România, este coautor la volumul Orgile din România – Organs of Romania editat în 2008, Járay-Fekete Katalin – Molnár Tünde Az orgona bűvöletében – În mirajul orgii din 2013.

În decursul celor peste 35 de ani de activitate artistică a concertat pe toate orgile mai importante din România, având şi o serie de turnee în străinătate a căror locaţii mai importante sunt: Berlin, Weimar, Gera, Altenbourg, Bruxelles, Enghien, Biel, Berna, Praga, Bratislava, Luxemburg, Paris, Roma, Tunis, Viena, Rzeszow, Amsterdam, Budapesta, Debreţin, Vác, Szeged. Arta sa interpretativă – cuprinzând peste 500 de concerte – a fost apreciată în termeni elogioşi atât de breaslă, de public cât şi de critica de specialitate, de exemplu, după concertul din 1992 de la Biel şi Berna, renumitul cotidian Der Bund, scria: „Mit Tünde Molnár stand eine Organistin erster Güte zur Verfügung”. Pe lângă clasicii literaturii de orgă, cu conştiinţă artistică consecventă prezintă piese ale compozitorilor contemporani autohtoni, mulţi dintre ei scriind compoziţii pentru orgă la cererea ei. În acest context amintim, Molnár Tünde a fost invitată să reprezinte România la evenimentul Blickpunkt Rumänien la Berlin ( 1997 ), ca să prezinte un recital de orgă interpretând lucrări ai compozitorilor autohtoni contemporani din România. Programul ei a cuprins piese de Sigismund Toduța, Hans Peter Türk, Kozma Mátyás, Terényi Ede. De numele Molnár Tünde se leagă prezentări în prima audiţie absolută, amintim câteva: Terényi Ede –la Bern – Glocken in memoriam Veress Sándor (1991), Budapesta în anul 2000 Simfonia da Requiem pentru orgă şi orchestră , la Bucureşti –”Purcell – Epitaph” concert pentru orgă şi orchestră (1997), la Berlin – Epiphania Domini „Der könig der wahrheit” (1997), la Viena – Dialogues Mistiques (2006), Fadrusz Concerto pentru orgă şi orchestră ( 2002) Târgu Mureș, The birds dedicated to Tünde Molnár ( 2007), Constelation ( 2008), Hencz József -Tg. Mureş/– Monosonata (1989) etc.

Ca artist organist al Filarmonicii de Stat din Tg. Mureş a susţinut în perioada 2004-2021 ciclul de concerte Seri de vară cu muzică de orgă. Molnár Tünde a concertat sub bagheta dirijorilor: Neil Thomson, Alexandre Myrat, Amauz du Closel, Sabin Pautza, Robert Houlihan, Shinya Ozaki, Fakhratdin Kerimov, Franz Lamprecht, Selmeczi György, Florentin Mihăescu, Bács Lajos, Ion Ionescu Galaţi, Petre Sbîrcea, Gheorghe Costin, Emil Simon, Romeo Rîmbu, Szalman Lóránt, Vasile Cazan, Remus Georgescu, Horia Andreescu etc. A realizat înregistrări: TV. Radio, CD.

Pentru merite artistice în 2006 Molnár Tünde a fost distinsă cu PREMIUL OMAGIAL BARTÓK BÉLA, din 2010-ben apare numele ei în Enciclopedia Who is Who, în 2013 Filarmonica de Stat Târgu Mureş îi acordă Diplomă de excelență, Ministerul Educației – Universitatea de Arte din Târgu Mureș îi conferă în 2021 Diplomă de excelență pentru activitatea artistică.

Alin ZAHARIE